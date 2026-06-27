Ông trùm dầu mỏ của thế giới báo tin vui dành riêng cho châu Á

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Theo Reuters, Saudi Arabia được dự báo sẽ giảm đáng kể giá bán chính thức (OSP) đối với dầu thô xuất khẩu sang thị trường châu Á trong tháng 8, trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông phục hồi và giá dầu giao ngay suy yếu sau khi những lo ngại về gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz lắng dịu.

Cụ thể, giá bán chính thức đối với dầu thô Arab Light – loại dầu xuất khẩu chủ lực của Saudi Arabia – có thể được điều chỉnh xuống chỉ còn cao hơn từ 1,5-3 USD/thùng so với mức giá trung bình của dầu Dubai và Oman. Nếu dự báo này thành hiện thực, mức chênh lệch sẽ thấp hơn khoảng 6,5-8 USD/thùng so với giá bán tháng 7 và là mức thấp nhất trong vòng bốn tháng.

Các nguồn tin cũng cho rằng giá bán của những chủng loại dầu khác của Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh giảm với biên độ tương tự.

Động thái này phản ánh diễn biến suy yếu của thị trường dầu thô giao ngay tại Trung Đông. Trong tuần này, mức chênh lệch giữa giá dầu giao ngay Dubai và giá hoán đổi đã giảm xuống mức chiết khấu 1,64 USD/thùng, thấp nhất trong khoảng sáu năm trở lại đây.

Bình quân trong tháng, giá dầu giao ngay Dubai chỉ cao hơn giá hoán đổi khoảng 3,06 USD/thùng, giảm mạnh so với mức 9,59 USD/thùng ghi nhận hồi tháng 5. Thị trường dầu Oman cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi chênh lệch giá giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm.

Nguồn cung dầu tăng trở lại là nguyên nhân chính gây áp lực lên giá. Hiện nay các chuyến tàu chở dầu tiếp tục lưu thông qua eo biển Hormuz, xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Bên cạnh đó, nhiều nhà sản xuất lớn trong khu vực như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Iraq và Qatar cũng gia tăng chào bán dầu thô trên thị trường giao ngay, khiến nguồn cung trở nên dồi dào hơn.

Thị trường còn chịu thêm áp lực từ kỳ vọng Iran sẽ tăng xuất khẩu dầu sau khi được Mỹ tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt. Điều này làm gia tăng cạnh tranh giữa các nhà xuất khẩu dầu tại khu vực Trung Đông.

Không chỉ tại Trung Đông, thị trường dầu toàn cầu cũng đang chứng kiến xu hướng nguồn cung dư thừa. Các lô dầu từ Tây Phi, Brazil và Mỹ đều được giao dịch với mức chiết khấu sâu hơn nhằm thu hút người mua.

Trong bối cảnh đó, giới giao dịch cho rằng Saudi Aramco sẽ phải điều chỉnh giảm giá bán để duy trì sức cạnh tranh của dầu Arab Light, đặc biệt tại thị trường châu Á – khu vực tiêu thụ lớn nhất của nước này.

Giá bán cao trong những tháng gần đây được cho là đã ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc. Theo các nguồn tin thị trường, nhiều khách hàng Trung Quốc đã cắt giảm lượng dầu mua trong tháng 7 sau khi cũng giảm đơn hàng trong tháng 6.

Ở chiều nguồn cung, dữ liệu vận chuyển cho thấy Saudi Aramco đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu thô tại cảng xuất khẩu Ras Tanura từ cuối tuần trước, sau gần bốn tháng tạm dừng. Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu của nước này đang dần trở lại trạng thái bình thường.

Tuy nhiên, một số khách hàng châu Á vẫn cho rằng triển vọng thị trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Hai nhà nhập khẩu trong khu vực nhận định những bất ổn liên quan đến hoạt động vận chuyển và diễn biến địa chính trị vẫn có thể ảnh hưởng đến giá dầu trong thời gian tới.

Theo thông lệ, Saudi Aramco sẽ công bố giá bán chính thức vào khoảng ngày 5 hằng tháng. Mức giá này không chỉ quyết định chi phí nhập khẩu của các khách hàng châu Á mà còn được coi là tham chiếu quan trọng đối với dầu xuất khẩu từ Iran, Kuwait và Iraq, tác động đến khoảng 9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày được vận chuyển tới thị trường châu Á.

Saudi Aramco cho biết việc xác định giá bán được xây dựng dựa trên ý kiến khách hàng, diễn biến giá dầu trong tháng trước cùng giá trị của các sản phẩm dầu mỏ.