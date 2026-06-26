iPhone 17 Pro Max giảm giá, thấp nhất từ trước đến nay

Thị trường smartphone cao cấp đang bước vào giai đoạn điều chỉnh giá trước chu kỳ ra mắt thế hệ mới. Nhiều mẫu iPhone 17 ghi nhận mức giảm đáng kể tại các đại lý, trong đó có phiên bản chênh lệch tới 2 triệu đồng giữa các hệ thống bán lẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, mẫu iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB hiện được niêm yết ở mức thấp nhất khoảng 35,99 triệu đồng tại một hệ thống bán lẻ lớn, giảm gần 2 triệu đồng so với giá mở bán trước đó. Đây cũng là mức giá thấp nhất của sản phẩm kể từ khi chính thức lên kệ vào tháng 9/2025.

Khảo sát cuối tháng 6 cho thấy nhiều phiên bản iPhone 17 đã giảm giá so với thời điểm mở bán. (Ảnh minh hoạ)

Tại các chuỗi bán lẻ khác, iPhone 17 Pro Max 256GB hiện dao động từ 36,49-36,99 triệu đồng. Một số đơn vị còn triển khai thêm ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết nhằm thu hút người mua.

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 17 phiên bản 256GB cũng ghi nhận sự cạnh tranh đáng kể về giá. Mức niêm yết thấp nhất hiện khoảng 24,19 triệu đồng, thấp hơn khoảng 800.000 đồng so với một số hệ thống khác.

Đối với iPhone 17e 256GB, mức giá phổ biến trên thị trường hiện dao động từ 17,2-17,99 triệu đồng. Trong đó, giá thấp nhất được ghi nhận ở mức 17,2 triệu đồng, thấp hơn gần 800.000 đồng so với nhóm đại lý vẫn giữ mức niêm yết 17,99 triệu đồng.

Riêng mẫu iPhone Air phiên bản 256GB hiện được ghi nhận ở mức khoảng 21,3 triệu đồng tại một số điểm bán.

Diễn biến giá trong tháng 6 cho thấy thị trường iPhone đang bước vào giai đoạn điều chỉnh trước chu kỳ ra mắt thế hệ mới. Các mẫu tiêu chuẩn và phiên bản giá thấp giảm nhanh hơn nhằm kích cầu, trong khi dòng Pro Max vẫn giữ mức giảm tương đối hạn chế do nhu cầu mua thực tế còn ổn định.

Theo quan sát thị trường, từ nay đến khoảng tháng 8 có thể là giai đoạn nhiều đại lý tiếp tục tung ưu đãi để đẩy hàng tồn trước khi thế hệ iPhone mới xuất hiện. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm của dòng Pro Max được đánh giá không còn nhiều, trong khi các mẫu iPhone 17 và iPhone 17e hiện đã tiệm cận mặt bằng giá ổn định sau gần một năm mở bán.