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Thực hư vụ thanh niên mời bạn gái ăn tôm hùm, cua hoàng đế hết hơn 16 triệu đồng rồi không thanh toán

| | Thị trường

Vụ việc một nam thanh niên ở Phú Thọ mời bạn gái mới quen qua mạng đi ăn hải sản với hóa đơn hơn 16 triệu đồng rồi bất ngờ có biểu hiện bất thường, để lại toàn bộ chi phí cho nhà hàng đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau khi cơ quan công an xác minh, nhiều thông tin lan truyền trên mạng đã được làm rõ.

Theo thông tin từ chủ nhà hàng hải sản trên đường Vũ Thê Lang ( phường Việt Trì), tối 24/6, một nam thanh niên cùng bạn gái và nhóm gồm 5 phụ nữ, 7 trẻ em đến dùng bữa.

Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều món hải sản có giá trị cao như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, bọ biển ... Ngoài số món dùng tại chỗ, nhóm còn gọi thêm nhiều phần mang về. Tổng hóa đơn sau bữa ăn là 16.143.000 đồng. Đại diện nhà hàng cho biết các món ăn đều được niêm yết giá công khai.

Nhà hàng hải sản trên đường Vũ Thê Lang ( phường Việt Trì). Ảnh: ĐH

Đến khâu thanh toán, nam thanh niên bất ngờ có biểu hiện bất thường , nằm xuống sàn, nói năng không rõ ràng. Trong khi đó, những người đi cùng lần lượt rời khỏi nhà hàng, để lại nam thanh niên cùng hóa đơn chưa được thanh toán.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đưa người này về trụ sở để xác minh. Quá trình làm việc, người này không hợp tác và không ký biên bản.

Qua xác minh với gia đình, cơ quan công an xác định nam thanh niên có tiền sử bất ổn về tâm lý. Gia đình cho biết cha mẹ đã ly hôn, không còn sống cùng con và không đồng ý thanh toán khoản tiền phát sinh. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người này từng nhiều lần xảy ra các vụ việc tương tự tại một số nhà hàng ở Hà Nội và Phú Thọ .

Hoá đơn thanh toán và lời nhắn của cô gái

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhà hàng thông đồng với nhóm phụ nữ để dàn dựng vụ việc, đại diện nhà hàng khẳng định đây là những suy diễn không có căn cứ, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của cơ sở.

Chiều 26/6, đại diện gia đình cô gái đi cùng đã liên hệ với nhà hàng để xin lỗi và trao đổi hướng giải quyết. Theo người nhà, cô gái hiện là sinh viên, những người đi cùng đều có hoàn cảnh khó khăn nên không đủ khả năng chi trả toàn bộ hóa đơn. Họ cho biết trong suốt bữa ăn, nam thanh niên vẫn trò chuyện, gọi món và phát trực tiếp trên mạng xã hội nên không ai nhận thấy dấu hiệu bất thường.

Để khép lại sự việc, phía bạn gái đã đại diện thanh toán 8 triệu đồng, tương đương một nửa giá trị hóa đơn. Nhà hàng đồng ý chia sẻ phần chi phí còn lại nhằm kết thúc vụ việc trong tinh thần thiện chí.

Theo Đức Anh

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