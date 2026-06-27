Giá bạc giảm sâu, kho dự trữ phương Tây dần được lấp đầy nhưng chuyên gia cảnh báo một vấn đề đáng lo vẫn chưa kết thúc

Giá bạc hiện giao dịch ở mức gần 60 USD/ounce sau một đợt điều chỉnh mạnh, giảm khoảng 51% so với mức đỉnh 121,62 USD/ounce thiết lập vào ngày 29/1. Mức giá này cũng thấp hơn khoảng 15% so với mức giá đóng cửa cuối năm 2025 là gần 71 USD/ounce, mặc dù vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này xuất phát từ yếu tố chính sách tiền tệ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dưới sự điều hành của Chủ tịch mới Kevin Warsh, đã thắt chặt tiền tệ khiến chỉ số đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vòng một năm.

Đồng thời, cuộc chiến tranh Iran năm 2026 không đóng vai trò là động lực thúc đẩy tài sản trú ẩn an toàn như kỳ vọng. Ngược lại, rủi ro lạm phát từ cuộc chiến này buộc Fed phải duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một kim loại không sinh lời như bạc và gây áp lực giảm giá.

Bên cạnh biến động giá bạc, tình hình tại các kho lưu trữ toàn cầu cũng có sự thay đổi lớn. Cho đến cuối năm 2025, đặc điểm chính của thị trường là sự chênh lệch lớn giữa lượng bạc trên giấy tờ và bạc vật chất. Tình trạng cạn kiệt nguồn cung tại các sàn giao dịch và chi phí vay kim loại tăng vọt đã tạo ra tâm lý lo ngại về một cuộc khủng hoảng nguồn cung.

Tuy nhiên, những áp lực này hiện đã được giải quyết phần lớn tại các trung tâm giao dịch phương Tây, khiến luận điểm về sự khan hiếm nghiêm trọng không còn duy trì được sức thuyết phục ban đầu.

Trong bản tin Silver Catalyst của Golden Meadow, xu hướng cấu trúc dài hạn được đánh giá là quan trọng hơn những biến động ngắn hạn theo tuần, và việc tái cấu trúc kho bãi không đồng nghĩa với việc tình trạng thiếu hụt chung đã chấm dứt.

Tại sàn COMEX thuộc New York, dữ liệu kho bãi cho thấy lượng bạc đã đăng ký, tức là kim loại sẵn sàng giao hàng theo các hợp đồng tương lai, đã tăng lên mức 87,4 triệu ounce tính đến ngày 23/6, so với mức gần 82 triệu ounce ghi nhận đầu tháng.

Lượng bạc đủ điều kiện lưu trữ tại các kho được chấp thuận đạt 235,4 triệu ounce, nâng tổng số lượng bạc lưu kho lên 322,8 triệu ounce. Dù vậy, báo cáo chi tiết cho thấy sự gia tăng của lượng bạc đã đăng ký vào ngày 23/6 chủ yếu đến từ việc phân loại lại khoảng 1,2 triệu ounce từ danh mục đủ điều kiện sang danh mục sẵn sàng giao hàng nhằm chuẩn bị cho chu kỳ giao dịch tháng 7, chứ không phải do có nguồn cung mới đưa vào hệ thống.

Mức đòn bẩy trên thị trường cũng ghi nhận xu hướng ổn định trở lại. Vào giai đoạn căng thẳng cuối năm 2025, tỷ lệ giữa khối lượng bạc giao dịch trên giấy tờ so với bạc vật chất thực tế được ước tính lên tới 28:1.

Hiện tại, các chỉ số trực tiếp cho thấy tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 6,3 lần, phản ánh rằng thị trường tương lai không rơi vào trạng thái thiếu hụt kim loại nghiêm trọng như các thông tin trước đó.

Tình hình tại thị trường London diễn ra tương tự khi Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) công bố lượng bạc lưu trữ đạt 27.611 tấn, tương đương khoảng 888 triệu ounce vào cuối tháng 5.

Nguồn cung lưu động tự do tại London phục hồi lên mức 230 triệu ounce so với mức thấp điểm từ 135 đến 145 triệu ounce vào tháng 10 năm 2025. Lãi suất cho thuê bạc kỳ hạn một tháng, từng tăng vọt lên mức 39% trong giai đoạn khan hiếm, cũng đã quay trở lại mức bình thường, cho thấy áp lực tìm kiếm nguồn cung vật chất ngắn hạn tại đây đã hạ nhiệt.

Việc nới lỏng các áp lực tồn kho này làm giảm đi tính cấp bách đối với đà tăng giá của bạc trong ngắn hạn, vì các kho chứa đang được bổ sung và chi phí vay mượn đã ổn định. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phân biệt rõ ràng giữa khái niệm khan hiếm nguồn cung cục bộ và thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc.

Khan hiếm nguồn cung phản ánh sự mất cân đối tạm thời về lượng tồn kho tại một thời điểm hoặc khu vực địa lý. Trong khi đó, thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc xảy ra khi nhu cầu tiêu thụ hằng năm vượt sản lượng khai thác trong thời gian dài.

Đối với năm 2026, tổ chức Metals Focus và Viện Bạc dự báo thị trường toàn cầu sẽ thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce, đánh dấu năm thiếu hụt thứ sáu liên tiếp. Lượng tồn kho hữu hình tại phương Tây có thể tạm thời hồi phục thông qua việc phân loại lại hoặc điều chuyển, nhưng dòng chảy cung cầu dài hạn vẫn mất cân bằng.

Hơn nữa, tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất không hoàn toàn biến mất mà có xu hướng dịch chuyển sang khu vực phía Đông. Trong khi giá bán lẻ bạc tại Mỹ giảm dần về sát mức giá giao ngay, giá bạc vật chất giao dịch tại sàn Thượng Hải vẫn duy trì mức chênh lệch cao hơn khoảng 10% so với giá chuẩn của các thị trường phương Tây. Sự chênh lệch kéo dài này chứng minh nhu cầu và áp lực nguồn cung vật chất tại châu Á vẫn ở mức cao.

Do đó, các nhà đầu tư cần tách biệt hai khung thời gian: dòng thời gian ngắn hạn chịu sự chi phối từ chính sách lãi suất của Fed và biến động của đồng USD, còn dòng thời gian dài hạn phụ thuộc vào tình trạng thiếu hụt cấu trúc, sự giới hạn công suất từ các mỏ khai thác và lực mua mạnh mẽ từ thị trường phương Đông. Theo Kitco News, đây mới là những yếu tố cốt lõi quyết định giá trị của kim loại này trong dài hạn.