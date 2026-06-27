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Khoan sâu xuống tầng địa chất, phát hiện 100 mét quặng vàng hàm lượng cao

| | Thị trường

Kết quả khoan thăm dò mới nhất của Heliostar Metals tại dự án Ana Paula đã cho thấy hàm lượng vàng cao, góp phần củng cố kế hoạch nâng cấp trữ lượng cho nghiên cứu khả thi vào năm tới.

Khoan sâu xuống tầng địa chất, phát hiện 100 mét quặng vàng hàm lượng cao - mỏ vàng trị giá hơn 426 triệu USD đứng trước cơ hội mở rộng vượt kế hoạch - Ảnh 1.

Heliostar Metals, công ty khai thác khoáng sản tập trung vào thị trường Mexico, vừa công bố kết quả mới từ chương trình khoan thăm dò tại dự án vàng Ana Paula, nằm cách Thành phố Mexico khoảng 170 km về phía tây nam.

Dữ liệu thu thập được sẽ hỗ trợ nâng cấp các nguồn tài nguyên suy đoán lên các cấp có độ tin cậy cao hơn, phục vụ nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, lỗ khoan AP-26-381 tại khu vực mục tiêu High Grade Panel ghi nhận 99,8 mét quặng với hàm lượng trung bình 10,9 gram vàng mỗi tấn từ độ sâu 50,5 mét, trong đó có 77,5 mét đạt hàm lượng 12,94 gram vàng mỗi tấn.

Trong khi đó, lỗ khoan AP-26-392 cho kết quả 37 mét quặng với hàm lượng 6,95 gram vàng mỗi tấn từ độ sâu 16 mét, bao gồm 17,7 mét đạt 10,93 gram vàng mỗi tấn.

Nhà phân tích ngành khai khoáng Alex Terentiew của Ngân hàng Quốc gia Canada nhận định các kết quả mới tiếp tục củng cố tiềm năng tăng trưởng của dự án trước khi bước vào giai đoạn nghiên cứu khả thi.

Theo ông, các phát hiện tại khu vực phía bắc đã bổ sung thêm một mục tiêu quặng hàm lượng cao, đồng thời cho thấy Ana Paula có thể kéo dài thời gian khai thác vượt mức 9 năm được dự báo trong báo cáo đánh giá kinh tế sơ bộ.

Khoan sâu xuống tầng địa chất, phát hiện 100 mét quặng vàng hàm lượng cao - mỏ vàng trị giá hơn 426 triệu USD đứng trước cơ hội mở rộng vượt kế hoạch - Ảnh 2.

Khu vực khoan thăm dò của dự án.

Ana Paula hiện là tài sản tăng trưởng trọng điểm của Heliostar trong chiến lược mở rộng sản lượng dài hạn, với mục tiêu đưa mỏ vào khai thác thương mại từ năm 2028. Doanh nghiệp đã mua lại dự án này từ Florida Canyon Gold vào năm 2024.

Trước đó, Heliostar cũng đã khai thác mẻ vàng đầu tiên tại mỏ San Agustin sau khi khởi động lại vào tháng 1 và đưa mỏ La Colorada hoạt động trở lại trong năm ngoái.

Ông Charles Funk, Giám đốc điều hành Heliostar, cho biết các phát hiện mới nằm ngay bên dưới phạm vi của nghiên cứu khả thi hiện tại, cho thấy tiềm năng mở rộng quy mô cũng như giá trị kinh tế của mỏ Ana Paula.

Sau khi thông tin được công bố vào sáng thứ Năm tại Toronto, cổ phiếu Heliostar tăng 8% lên 1,70 đô la Canada, tương đương 1,20 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Mức giá này đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên khoảng 469 triệu đô la Canada, tương đương 330 triệu đô la Mỹ. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu Heliostar dao động trong khoảng từ 1,10 đến 3,47 đô la Canada.

Khoan sâu xuống tầng địa chất, phát hiện 100 mét quặng vàng hàm lượng cao - mỏ vàng trị giá hơn 426 triệu USD đứng trước cơ hội mở rộng vượt kế hoạch - Ảnh 3.

Chương trình khoan cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực tại các khu vực mở rộng của dự án. 

Lỗ khoan AP-26-385 cắt qua 50 mét quặng với hàm lượng 2,88 gram vàng mỗi tấn từ độ sâu 539 mét, trong đó có 9 mét đạt hàm lượng 9,49 gram vàng mỗi tấn.

Bên cạnh đó, lỗ khoan AP-26-404A ghi nhận 19,3 mét quặng với hàm lượng 2,71 gram vàng mỗi tấn từ độ sâu 516 mét, trong đó khoảng 17 mét đạt hàm lượng 3,49 gram vàng mỗi tấn.

Kết quả này cho thấy sự hiện diện của một lõi quặng vàng hàm lượng cao nằm trong vùng khoáng hóa rộng, đồng thời khu vực khoáng hóa vẫn tiếp tục mở rộng về phía bắc.

Chiến dịch khoan hiện tại của Heliostar có tổng chiều dài theo kế hoạch 35.000 mét, trong đó công ty đã hoàn thành 32.678 mét. Khoảng 25.000 mét khoan được thực hiện trong khu vực tài nguyên thuộc kế hoạch khai thác của báo cáo đánh giá kinh tế sơ bộ nhằm nâng cấp dữ liệu phục vụ nghiên cứu khả thi vào năm 2027.

Theo báo cáo đánh giá kinh tế sơ bộ công bố vào tháng 11 năm ngoái, dự án Ana Paula có giá trị hiện tại ròng sau thuế đạt 426 triệu đô la Mỹ, tính theo tỷ lệ chiết khấu 5%. Dự án có tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) 28%, dựa trên giả định giá vàng ở mức 2.400 đô la Mỹ mỗi ounce.

Tổng vốn đầu tư ban đầu ước tính khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Trong vòng đời khai thác dự kiến kéo dài 9 năm, mỏ Ana Paula có khả năng sản xuất khoảng 874.700 ounce vàng.

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Đức Minh

An ninh tiền tệ

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