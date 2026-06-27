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Xe máy điện giá từ 16 triệu cho học sinh của YADEA

| | Thị trường

YADEA vừa giới thiệu mẫu xe máy điện Omee tại thị trường Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng học sinh. Dịp này, hãng cũng công bố hợp tác với Be Group và tiếp tục triển khai chương trình đổi xe xăng sang xe điện.

YADEA Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện giá mềm có tên Omee. Đây là mẫu xe được hãng định vị dành cho học sinh, đặc biệt là nhóm khách hàng nữ, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp nhiều tính năng kết nối và an toàn.

Theo nhà sản xuất, Omee được phát triển dựa trên đặc điểm vóc dáng và thói quen sử dụng của học sinh Việt Nam. Xe sở hữu thiết kế mang phong cách Retro hiện đại với các đường nét bo tròn, chiều cao yên 760 mm và chiều dài cơ sở 1.220 mm nhằm giúp người dùng dễ dàng điều khiển trong điều kiện giao thông đô thị.

Một trong những điểm nhấn của sản phẩm là nền tảng AiGO Max, kết hợp màn hình TFT 4,3 inch cho phép kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth. Người dùng có thể hiển thị bản đồ dẫn đường, nghe nhạc, nhận cuộc gọi ngay trên màn hình xe, đồng thời tùy chỉnh giao diện hiển thị và âm thanh khởi động theo sở thích.

Về an toàn, YADEA Omee được trang bị hệ thống hỗ trợ lái iControl với các tính năng như kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), hỗ trợ đổ đèo (HDC) và đèn pha tự động.

Xe cũng tích hợp hệ thống AiSafety với định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo chuyển động bất thường và cảnh báo đổ xe, giúp phụ huynh theo dõi vị trí phương tiện khi cần.

Omee sử dụng động cơ hub TTFAR có công suất định mức 1.000 W, công suất tối đa 1.350 W, tốc độ tối đa 48 km/h. Kết hợp cùng pin lithium 48V30Ah, xe có khả năng di chuyển tối đa 89 km sau mỗi lần sạc theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn của YADEA.

YADEA cho biết Omee sẽ được phân phối với 7 tùy chọn màu sắc. Xe có ba phiên bản gồm Omee, Omee H và Omee P, giá bán lần lượt là 15,99 triệu đồng, 18,99 triệu đồng và 21,99 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Hãng áp dụng chính sách bảo hành pin trong 3 năm hoặc 30.000 km.

Cũng trong sự kiện, YADEA công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Be Group. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu các dòng xe máy điện dành riêng cho tài xế công nghệ, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện với tổng giá trị lên tới 5 triệu đồng đối với tài xế đối tác của Be.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
YADEA, Omee

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