Tineco ra mắt máy lau sàn hơi nước S7 Stretch Steam - hé lộ đưa thiết bị nấu nướng thông minh về Việt Nam

Tineco, thương hiệu công nghệ cao thuộc Tập đoàn Ecovacs, vừa chính thức giới thiệu mẫu máy lau sàn thông minh S7 Stretch Steam tại thị trường Việt Nam. Sau mẫu S9 Artis Steam, đây là sản phẩm mới nhất ứng dụng công nghệ hơi nước HyperSteam 140℃, mang đến khả năng diệt khuẩn mạnh mẽ và loại bỏ hiệu quả các vết bẩn cứng đầu.

Điểm nổi bật của Tineco S7 Stretch Steam nằm ở công nghệ HyperSteam 140℃ với hệ thống làm nóng hai giai đoạn (Dual-Stage Heating). Nhờ đó, sản phẩm xử lý dầu mỡ, bụi bẩn và hạn chế tình trạng cặn bẩn thường thấy ở công nghệ một giai đoạn. Hơi nước nóng giúp hòa tan vi khuẩn và bụi bẩn, nâng cao hiệu quả làm sạch sâu.

Thiết bị còn được trang bị hệ thống sấy khô nhanh với gió nóng 85℃, hoàn tất chỉ trong 5 phút. Khi vận hành ở chế độ SilentDry, thời gian sấy kéo dài 40 phút nhưng độ ồn chỉ ở mức 45 dB(A), đảm bảo trải nghiệm yên tĩnh.

Về hiệu năng, sản phẩm sở hữu lực hút 22.000 Pa cùng tính năng làm sạch cạnh ba mặt (Triple-sided Edge Cleaning), giúp xử lý triệt để khu vực dọc tường và chân tường. Pin dung lượng lớn cho phép sử dụng liên tục 80 phút, đáp ứng nhu cầu làm sạch toàn bộ căn nhà chỉ với một lần sạc.

Tại Việt Nam, Tineco S7 Stretch Steam có giá bán lẻ 10,99 triệu đồng và hiện đã được phân phối qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop và website GigaNow.

Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, Tineco cũng công bố kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm trong tương lai, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực thiết bị cá nhân, nấu nướng và chăm sóc sức khỏe.