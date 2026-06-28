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Phát hiện xưởng sản xuất tổ yến giả quy mô lớn

| | Thị trường

Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare, phát hiện nhiều sản phẩm nước và tổ yến nghi bị làm giả, người lao động khai làm các sản phẩm này không có tổ yến tự nhiên, mà pha nguyên liệu theo công thức có sẵn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (SN 1975) và Trần Minh Duy (SN 1990, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “ Sản xuất, buôn bán hàng giả ”. Công an cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại TPHCM.

Công an tống đạt các quyết định đối với các bị can.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra cơ sở sản xuất nước, tổ yến đặt tại Lô B, cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, của Công ty CP Sài Gòn Goldencare (có trụ sở tại TPHCM).

Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 21 người làm việc, nhưng không có hợp đồng lao động và không đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định. Cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất, hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng, hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công an đã thu giữ hơn 80.700 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); hơn 279.500 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa dán nhãn; máy móc và nguyên liệu sản xuất.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng từ 10.000 - 15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất.

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Lê Ngọc Phi Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Trần Minh Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm tại Vĩnh Long.

Qua làm việc, người lao động khai nhận, đã nấu, chế biến sản phẩm nước yến, tổ yến chưng nhưng không có thành phần yến tự nhiên, mà sản xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.

Kết quả giám định đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy, tất cả các mẫu đều không phát hiện thành phần Acid Sialic; 4 mẫu không phát hiện Acid Amin; 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định. 4/27 mẫu không phát hiện thành phần Protein.

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, kết quả kiểm định là căn cứ quan trọng xác định các sản phẩm không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn đã công bố, có dấu hiệu là hàng giả.

Một số hình ảnh tại xưởng sản xuất nước, tổ yến của Cty Sài Gòn Goldencare.

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Theo Cảnh Kỳ

Tiền phong

Từ Khóa:
tổ yến, giả

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