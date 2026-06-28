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Chiếc điện thoại mới nhất của Samsung giảm giá 6 triệu đồng

| | Thị trường

Chỉ sau hơn 4 tháng chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam, dòng điện thoại thông minh cao cấp Galaxy S26 của Samsung đang chứng kiến đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ từ các đại lý bán lẻ. Động thái này không chỉ nhằm kích cầu mua sắm mà còn phản ánh rõ nét xu hướng chuyển dịch trong thói quen tiêu dùng đồ công nghệ hiện nay.

Hiện tại, phiên bản Galaxy S26 dung lượng 256GB đang được nhiều hệ thống phân phối chào bán với mức giá vô cùng hấp dẫn là 20,5 triệu đồng. Mức giá này đã giảm tới 5,5 triệu đồng so với thời điểm máy mới ra mắt. Tương tự, phiên bản dung lượng cao 512GB cũng ghi nhận mức giảm lên tới 6 triệu đồng, đưa giá trị thực tế của thiết bị xuống chỉ còn 26 triệu đồng. Đợt giảm giá sâu này mở ra một cơ hội tuyệt vời để người dùng có thể sở hữu một chiếc điện thoại đầu bảng với mức ngân sách dễ thở hơn rất nhiều.

Dù mức giá của bản tiêu chuẩn trở nên cực kỳ cạnh tranh, các hệ thống bán lẻ đều chung nhận định rằng Galaxy S26 Ultra mới thực sự là thiết bị chủ lực của dòng sản phẩm năm nay. Theo thống kê, phiên bản Ultra chiếm đến 70% tổng doanh số bán ra. Điều này xuất phát từ thực tế thị trường khi người dùng smartphone ngày nay có xu hướng kéo dài vòng đời sử dụng thiết bị. Chính vì vậy, khi quyết định xuống tiền nâng cấp, khách hàng luôn ưu tiên đầu tư vào phiên bản cao cấp nhất để đảm bảo hiệu năng tối đa và có thể sử dụng mượt mà trong nhiều năm tới.

Sức hấp dẫn đặc biệt của Galaxy S26 Ultra không chỉ đến từ cụm camera xuất sắc hay cấu hình mạnh mẽ mà còn nhờ vào những công nghệ độc quyền mang tính thực dụng cao. Nổi bật nhất là màn hình tích hợp công nghệ Privacy Display, cho phép kích hoạt chế độ chống nhìn trộm chủ động trên từng ứng dụng riêng biệt. Tính năng này mang lại sự an tâm tuyệt đối và bảo vệ quyền riêng tư tối đa cho người dùng khi sử dụng điện thoại ở những không gian công cộng.

Ngược lại, phần lớn nâng cấp trên hai phiên bản Galaxy S26 và S26 Plus chủ yếu tập trung vào phần cứng. Do thiếu vắng những đột phá thực sự rõ rệt về mặt trải nghiệm, hai mẫu máy này chưa tạo được động lực nâng cấp đủ mạnh mẽ đối với những khách hàng đang sở hữu các thế hệ tiền nhiệm.

Bước vào cuộc đua khốc liệt trong phân khúc cao cấp hiện tại, Galaxy S26 đang phải đối mặt với hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Máy cạnh tranh trực tiếp với mẫu iPhone 17, đồng thời chịu sức ép không nhỏ từ các đại diện Android mới mẻ như vivo X300, OPPO Find X9s hay Xiaomi 17. Việc các đại lý tung ra chương trình giảm giá sớm là một giải pháp thiết thực để thúc đẩy doanh số trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về định hướng lâu dài, yếu tố quyết định để thuyết phục người dùng nâng cấp vẫn nằm ở khả năng tạo ra những khác biệt đột phá, thay vì chỉ đơn thuần phụ thuộc vào các chính sách hạ giá sau ngày mở bán.

Cập nhật bảng giá iPhone 17 mới nhất tháng 6.2026

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
samsung

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