Omoda & Jaecoo khởi động hành trình trải nghiệm xe hybrid qua 34 tỉnh, thành

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa triển khai chặng đầu tiên của chương trình "Tam Thập Tứ Tuyệt Việt Nam", đưa đoàn xe di chuyển từ Hà Nội đến Sa Pa. Đây là hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho mẫu hybrid Omoda C5 SHS-H trên nhiều điều kiện vận hành khác nhau, đồng thời hướng đến việc giới thiệu những điểm đến tiêu biểu tại các địa phương trên cả nước.

Theo doanh nghiệp, hành trình lấy cảm hứng từ 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Mỗi chặng sẽ gắn với một địa phương nhằm giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, con người cũng như sự thay đổi về hạ tầng và kết nối giao thông.

Sa Pa được lựa chọn là điểm xuất phát của chương trình. Trong nhiều năm qua, cùng với sự đầu tư vào hệ thống cao tốc và hạ tầng du lịch, việc kết nối từ Hà Nội đến thị trấn vùng cao này đã thuận lợi hơn đáng kể. Bên cạnh sự phát triển của dịch vụ và du lịch, Sa Pa vẫn giữ được những nét đặc trưng như ruộng bậc thang, bản làng và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc.

Trong chặng đường hơn 300 km từ Hà Nội đến Sa Pa, đoàn xe di chuyển qua cao tốc, quốc lộ và nhiều cung đường đèo. Theo nhà sản xuất, đây là điều kiện phù hợp để đánh giá khả năng vận hành của mẫu Omoda C5 SHS-H trên nhiều loại địa hình.

Xe được trang bị hệ truyền động Super Hybrid System (SHS), kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện. Doanh nghiệp cho biết hệ thống treo sau đa liên kết cùng khả năng phân bổ lực của hệ truyền động giúp xe duy trì sự ổn định khi di chuyển trên đường trường cũng như các đoạn đường nhiều khúc cua.

Khoang cabin cũng được thiết kế hướng đến sự yên tĩnh trong quá trình vận hành với kính lái hai lớp, góp phần giảm tiếng ồn từ môi trường bên ngoài.

Theo thông số do nhà sản xuất công bố, Omoda C5 SHS-H có mức tiêu thụ nhiên liệu từ 4,1 lít/100 km trong điều kiện đô thị.

Sa Pa chỉ là điểm khởi đầu của chương trình "Tam Thập Tứ Tuyệt Việt Nam". Trong thời gian tới, thương hiệu này sẽ tiếp tục tổ chức các hành trình trải nghiệm tại nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước, kết hợp giới thiệu các mẫu xe năng lượng mới và quảng bá những điểm đến đặc trưng của từng địa phương.