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Giá heo hơi hôm nay, 27-6: Điều chỉnh ở chợ đầu mối

| | Thị trường

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại TPHCM đang có chiều hướng giảm do rơi vào mùa hè, các trường học ngưng hoạt động các bếp ăn tập thể.

Ngày 27-6, theo thông tin từ ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), sản lượng heo mảnh về chợ giảm 6 tấn so với đầu tuần, còn 376 tấn.

Tuy nhiên, giá heo mảnh vẫn giảm 3.000 đồng đối với heo loại 2, còn 70.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 1 vẫn giữ mức giá như đầu tuần là 75.000 đồng/kg.

Dù vậy, giá thịt heo pha lóc vẫn không giảm theo. Theo đó, mặt hàng giò trước giảm 5.000 đồng, còn 75.000 đồng/kg; giò sau giảm 5.000 đồng, còn 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 27-6: Chợ đầu mối có điều chỉnh giá - Ảnh 1.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, TPHCM

Phần lớn các mặt hàng khác vẫn giữ mức giá như đầu tuần: thịt đùi 75.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, cốt lết 75.000 đồng/kg, nạc dăm 110.000 đồng/kg, ba rọi 120.000 đồng/kg.

Theo thương lái, trong tuần, các mặt hàng thịt heo đều giảm giá đáng kể, hiện thấp nhất trong 2 tháng qua.

Giá thịt heo sẽ còn ở mức thấp trong suốt 3 tháng hè khi các trường học bắt đầu khai giảng năm học mới.

Giá heo hơi hôm nay, 27-6: Chợ đầu mối có điều chỉnh giá - Ảnh 2.

Tạo ảnh từ AI

Giá heo hơi trong tuần qua cũng được các công ty chăn nuôi lớn điều chỉnh giảm sâu đến 4.000 đồng/kg. Theo đó, giá heo hơi khu vực miền Bắc còn 65.000 – 68.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 65.000 – 67.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 61.000 – 63.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 61.000 – 64.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 60.000 – 62.000 đồng/kg.

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

Từ Khóa:
giá heo

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