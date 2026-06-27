Giá heo hơi hôm nay, 27-6: Điều chỉnh ở chợ đầu mối

Ngày 27-6, theo thông tin từ ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), sản lượng heo mảnh về chợ giảm 6 tấn so với đầu tuần, còn 376 tấn.

Tuy nhiên, giá heo mảnh vẫn giảm 3.000 đồng đối với heo loại 2, còn 70.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 1 vẫn giữ mức giá như đầu tuần là 75.000 đồng/kg.

Dù vậy, giá thịt heo pha lóc vẫn không giảm theo. Theo đó, mặt hàng giò trước giảm 5.000 đồng, còn 75.000 đồng/kg; giò sau giảm 5.000 đồng, còn 70.000 đồng/kg.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, TPHCM

Phần lớn các mặt hàng khác vẫn giữ mức giá như đầu tuần: thịt đùi 75.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, cốt lết 75.000 đồng/kg, nạc dăm 110.000 đồng/kg, ba rọi 120.000 đồng/kg.

Theo thương lái, trong tuần, các mặt hàng thịt heo đều giảm giá đáng kể, hiện thấp nhất trong 2 tháng qua.

Giá thịt heo sẽ còn ở mức thấp trong suốt 3 tháng hè khi các trường học bắt đầu khai giảng năm học mới.

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Giá heo hơi trong tuần qua cũng được các công ty chăn nuôi lớn điều chỉnh giảm sâu đến 4.000 đồng/kg. Theo đó, giá heo hơi khu vực miền Bắc còn 65.000 – 68.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 65.000 – 67.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 61.000 – 63.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 61.000 – 64.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 60.000 – 62.000 đồng/kg.