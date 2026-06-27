Mazda CX-5 thế hệ mới nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng tại quê nhà chỉ sau 1 tháng: Gấp gần 7 lần kỳ vọng, bản hybrid được trông chờ

Chỉ sau khoảng một tháng mở bán tại Nhật Bản, Mazda CX-5 thế hệ mới đã ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng, vượt xa kỳ vọng ban đầu của hãng.

Theo Mazda, hãng đặt mục tiêu doanh số khoảng 1.500 xe/tháng cho CX-5 tại thị trường quê nhà. Tuy nhiên, lượng đơn hàng tích lũy đã vượt mốc 10.000 xe chỉ sau chưa đầy một tháng kể từ khi nhận cọc, tương đương cao gấp gần 7 lần kế hoạch bán hàng hàng tháng.

Mazda CX-5 mới nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng sau 1 tháng. Ảnh: Mazda

Kết quả này cho thấy sức hút của thế hệ CX-5 mới, dù mẫu SUV cỡ C vẫn chưa chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid ngay từ thời điểm ra mắt.

Trong cơ cấu đơn hàng, phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) chiếm tỷ lệ lớn nhất. Đáng chú ý, khoảng 80% khách hàng lựa chọn các phiên bản cao cấp được trang bị đầy đủ tiện nghi và công nghệ an toàn.

Thiết kế ngoại thất tiếp tục phát triển theo triết lý Kodo. Ảnh: Mazda

Mazda CX-5 thế hệ mới được giới thiệu với thiết kế phát triển từ triết lý Kodo quen thuộc. Xe có kích thước lớn hơn trước, chiều dài cơ sở tăng 75 mm, giúp cải thiện không gian hàng ghế sau cũng như khoang hành lý. Cửa sau cũng được mở rộng góc nhằm tăng sự thuận tiện khi lên xuống xe hoặc lắp ghế trẻ em.

Khoang nội thất thay đổi đáng kể với phong cách tối giản hơn. Điểm nhấn là màn hình cảm ứng trung tâm kích thước tối đa 15,6 inch, hỗ trợ Google tích hợp, trong khi cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống kết nối cũng được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn.

Phiên bản hybrid dự kiến được Mazda bổ sung trong năm 2027. Ảnh: Mazda

Ở giai đoạn đầu, CX-5 mới tiếp tục sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 187 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn tại một số thị trường. Mazda xác nhận phiên bản hybrid sử dụng hệ truyền động do hãng tự phát triển sẽ được bổ sung trong năm 2027.