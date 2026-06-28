Việt Nam đón tin cực vui từ Trung Quốc và Mỹ

Xuất khẩu mây tre đan của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026, với kim ngạch gần 400 triệu USD sau 5 tháng. Bên cạnh thị trường chủ lực là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc nổi lên là điểm sáng khi ghi nhận tốc độ tăng trưởng hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Cục Hải quan, riêng tháng 5/2026, xuất khẩu mây tre đan đạt khoảng 80,9 triệu USD, tăng nhẹ gần 1% so với tháng trước và tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 400 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên vẫn duy trì tích cực tại nhiều thị trường lớn.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của mây tre đan Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch sang thị trường này đạt hơn 190 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ và chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. Riêng trong tháng 5, xuất khẩu sang Mỹ đạt hơn 42 triệu USD, tăng so với tháng trước nhưng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

EU tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn thứ hai với kim ngạch hơn 83 triệu USD, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Dù xuất khẩu trong tháng 5 có phần chững lại, nhu cầu tại nhiều quốc gia vẫn duy trì tích cực.

Trong khối này, Tây Ban Nha và Hà Lan là hai thị trường tăng trưởng nổi bật. Kim ngạch xuất khẩu sang Tây Ban Nha tăng gần 21%, trong khi Hà Lan tăng hơn 34%. Ngược lại, một số thị trường truyền thống như Anh, Pháp và Đức ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ.

Tại châu Á, xuất khẩu mây tre đan cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Trong khối Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), kim ngạch đạt hơn 39 triệu USD, tăng 4,4%.

Đáng chú ý, Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sang nước này đạt khoảng 4,5 triệu USD, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, kim ngạch tăng gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm 2025 và tăng hơn 200% so với tháng trước.

Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ cũng ghi nhận mức tăng gần 20%, đạt hơn 17 triệu USD. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục duy trì vai trò là một trong những thị trường ổn định với kim ngạch gần 22 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang các nước thuộc Hiệp định CPTPP giảm gần 4%, chủ yếu do kim ngạch tại Canada và Australia đi xuống. Nga cũng nổi lên là thị trường có tốc độ tăng trưởng rất cao, gần gấp ba lần cùng kỳ, dù quy mô kim ngạch vẫn còn khá khiêm tốn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, kết quả trên cho thấy hoạt động xuất khẩu mây tre đan của Việt Nam đang phục hồi khá vững chắc. Bên cạnh việc giữ vững thị phần tại Mỹ và EU, các doanh nghiệp cũng đang tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) để mở rộng sang những thị trường mới, góp phần bù đắp sự sụt giảm tại một số thị trường truyền thống.

Triển vọng trong những tháng cuối năm được đánh giá tích cực khi xu hướng tiêu dùng xanh và các sản phẩm thân thiện với môi trường tiếp tục gia tăng tại nhiều quốc gia. Mỹ và EU được dự báo vẫn là động lực tăng trưởng chính của ngành.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng được khuyến nghị chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt tại thị trường châu Âu. Bên cạnh đó, đà tăng trưởng mạnh từ Trung Quốc và các thị trường châu Á được kỳ vọng sẽ mở thêm dư địa cho xuất khẩu mây tre đan của Việt Nam trong nửa cuối năm 2026.