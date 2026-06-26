Apple tăng giá toàn bộ Mac và iPad: Khủng hoảng chip nhớ do AI đã ảnh hưởng tới mức này rồi đây

Apple vừa tăng giá đồng loạt toàn bộ dòng Mac, iPad và một số thiết bị gia dụng, kể từ ngày 25/6. Đây là lần đầu tiên Apple chủ động tăng giá niêm yết diện rộng - thay vì dừng bán cấu hình thấp hoặc nâng RAM/SSD âm thầm như các lần trước.

MacBook Neo từ mức 16,49 triệu giờ có giá tới 19,49 triệu đồng, tức mức tăng tới 18%

Nguyên nhân trực tiếp là cuộc khủng hoảng chip nhớ mà giới phân tích đang gọi là "RAMageddon". Giá DRAM tăng tới 98% trong quý đầu năm 2026 và dự kiến còn tăng thêm 58-63% trong quý hiện tại, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce. Nguyên nhân gốc rễ là làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu: các hãng như Nvidia đang ký hợp đồng dài hạn với Samsung, SK Hynix và Micron - kéo nguồn cung bộ nhớ ra khỏi tay nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng. Micron vừa công bố đã khóa 22 tỷ USD cam kết từ khách hàng muốn đảm bảo nguồn chip nhớ phục vụ AI.

Apple đã cố trụ lâu hơn phần còn lại của ngành. Hãng từng dùng hàng tồn kho và thương lượng giá theo quý để bảo vệ biên lợi nhuận. Trong cuộc gọi với nhà phân tích hồi tháng 4, CEO Tim Cook cảnh báo: "Chi phí bộ nhớ sẽ tác động ngày càng lớn đến hoạt động kinh doanh sau quý 6". Tuần trước, Tim Cook xác nhận với tờ Wall Street Journal rằng tăng giá là điều "không thể tránh khỏi". Ông mô tả tình trạng thiếu chip nhớ lần này là "cơn lũ trăm năm có một - tôi chưa thấy điều gì như thế này trong hơn 40 năm".

CEO Apple Tim Cook tại sự kiện ra mắt sản phẩm MacBook Neo - Ảnh: Internet

Apple nêu trong tuyên bố chính thức: "Sự mở rộng nhanh của các trung tâm dữ liệu AI đã tạo ra nhu cầu đột biến chưa từng có với chip nhớ và lưu trữ. Chúng tôi chưa bao giờ thấy giá linh kiện tăng nhiều và nhanh đến vậy. Chúng tôi đã cố bảo vệ khách hàng khỏi những mức tăng này, nhưng nay đã đến giới hạn. Chúng tôi biết đây không phải tin vui, và đang nỗ lực tìm giải pháp".

Giá quốc tế thay đổi như sau:

MacBook Neo tăng từ 599 USD lên 699 USD (+100 USD). MacBook Air tăng từ 1.099 USD lên 1.299 USD (+200 USD). MacBook Pro 14 inch tăng từ 1.699 USD lên 1.999 USD (+300 USD). iMac tăng từ 1.299 USD lên 1.499 USD (+200 USD). Mac Studio M4 Max tăng từ 1.999 USD lên 2.499 USD (+500 USD). Mac Studio M3 Ultra tăng từ 3.999 USD lên 5.299 USD (+1.300 USD). iPad Air tăng từ 599 USD lên 749 USD (+150 USD). iPad Pro tăng từ 999 USD lên 1.199 USD (+200 USD). Apple TV 4K tăng từ 129 USD lên 199 USD (+70 USD). iPhone không bị ảnh hưởng trong đợt này.

Bảng giá cũ và mới của một số sản phẩm Apple

Tại Việt Nam, cửa hàng Apple Store trực tuyến đã cập nhật giá mới ngày 25/6. Mức tăng bám sát tỷ lệ tăng tại Mỹ. MacBook Neo bản 256 GB tăng từ 16,499 triệu lên 19,499 triệu đồng (+18,2%). MacBook Air 13 inch tăng từ 29,99 triệu lên 35,999 triệu đồng (+20%). iPad Air 11 inch bản WiFi 128 GB tăng từ 16,69 triệu lên 20,999 triệu đồng (+25,8%). MacBook Pro 14 inch M5 hiện có giá 54,999 triệu đồng. iMac bản base ở mức 41,499 triệu đồng. Mac Studio M3 Ultra bản cấu hình cao nhất lên tới 191,249 triệu đồng.

HomePod và HomePod mini không bán chính hãng tại Việt Nam nên không có giá VND tham chiếu. Vision Pro cũng chưa bán chính hãng.

Tác động với thị trường Mac không nhỏ. MacBook Neo - vốn được Apple định vị để cạnh tranh trực tiếp với laptop Windows giá rẻ và Chromebook khi ra mắt ở mức 599 USD hồi tháng 3 - nay có giá bằng đúng mức Dell XPS 13 mà Dell vừa tung ra tháng trước để cạnh tranh với Neo. Theo IDC, thị trường PC toàn cầu dự kiến giảm 11,3% trong năm nay, một phần do áp lực giá bộ nhớ đẩy chi phí đầu cuối lên cao. Thị trường smartphone còn tệ hơn: IDC dự báo mức giảm gần 14%, mức giảm hàng năm lớn nhất từ trước đến nay.

MacBook Neo

Mac Studio M3 Ultra là dòng bị ảnh hưởng nặng nhất theo số tuyệt đối, với mức tăng 1.300 USD. Điều này phản ánh trực tiếp chi phí RAM: bản cấu hình thấp của dòng này có 96 GB bộ nhớ thống nhất. Ben Bajarin, CEO công ty tư vấn công nghệ Creative Strategies, nhận xét: "Môi trường chip nhớ đang rất khó khăn và sẽ tiếp tục khó khăn trong tương lai gần".

Apple cho biết hãng chưa công bố các biện pháp cụ thể nào khác ngoài tăng giá để ứng phó với tình trạng này.