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Hàng hiếm Honda SH 150i Special Edition HRC chốt lịch ra mắt Việt Nam: Giới hạn 250 chiếc toàn cầu, nhập trực tiếp từ Ý, dễ dàng nhận ra với bộ tem độc quyền

| | Thị trường

Thời gian ra mắt SH 150i Special Edition HRC dự kiến vào tháng 7 này. Thị trường Việt Nam sẽ có gần 60 xe được mang về.

Bên cạnh sức nóng của các dòng xe sử dụng động cơ dung tích lớn như 160i hay 350i, thị trường xe tay ga Honda SH 150i tại Việt Nam vẫn luôn duy trì được sức hút mạnh mẽ và được nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm, nhất là trong giới sưu tầm. Nắm bắt được tâm lý ưa chuộng sự độc bản của người tiêu dùng, thời gian qua, nhiều dòng xe SH 150i phiên bản đặc biệt như Vetro hay Sport Edition đã lần lượt được các đơn vị kinh doanh mang về, tạo nên những cơn sốt không nhỏ trên thị trường xe nhập khẩu.

Honda SH 150i Special Edition HRC chốt lịch ra mắt Việt Nam vào tháng 7. Ảnh: Honda

Mới đây, đại diện một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối xe máy tư nhân tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức xác nhận việc chuẩn bị mang siêu phẩm Honda SH 150i Special Edition HRC về phục vụ khách hàng Việt. Theo thông tin từ đơn vị nhập khẩu này, sẽ chỉ có đúng 58 chiếc Honda SH Special Edition HRC dự kiến được làm thủ tục thông quan và đưa về Việt Nam ngay trong tháng 7 tới đây. Đáng chú ý, tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý.

Trước đó, mẫu xe Honda SH Special Edition HRC 2026 được ra mắt toàn cầu tại sự kiện triển lãm Rome Motodays 2026 diễn ra tại Ý. Đây là một phiên bản đặc biệt, được hãng lấy cảm hứng trực tiếp từ những mẫu xe đua của đội Honda Racing Corporation (HRC).

Mỗi xe đều được đánh số thứ tự. Ảnh: Honda

Về mặt thiết kế, mẫu xe tay ga này sở hữu diện mạo mới mẻ với những thay đổi và nâng cấp tương tự mẫu SH160i vừa gia nhập thị trường Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái. Điểm nhấn lớn nhất tạo nên sự khác biệt của phiên bản này chính là "dàn áo" được khoác lên bộ tem "Tricolour", phối giữa ba màu trắng, đỏ và xanh lam.

Không chỉ thu hút bởi ngoại hình, Honda SH150i Special Edition HRC còn khẳng định đẳng cấp bằng độ hiếm. Xe được sản xuất trực tiếp tại nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A ở Atessa, Ý với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn cầu. Trong đó, bao gồm 250 chiếc thuộc phiên bản 150i và 250 chiếc thuộc bản 125i. Mỗi chiếc xe xuất xưởng đều được đánh số thứ tự độc bản dạng xxx/500. Chính điều này càng làm tăng thêm sự độc đáo cũng như giá trị sưu tầm to lớn cho phiên bản SH150i Special Edition HRC.

Xe nổi bật với bộ tem lấy cảm hứng từ đội đua HRC. Ảnh: Honda

Với ngoại hình mang đậm DNA đường đua, số lượng sản xuất cực kỳ giới hạn và nguồn gốc lắp ráp tại Ý, Honda SH150i Special Edition HRC nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một trong những chiếc xe tay ga hàng hiếm được săn đón ráo riết nhất tại Việt Nam trong năm 2026.

Theo Vĩnh Phúc

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
honda, xe máy

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