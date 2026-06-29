G-Group nhận chứng nhận đầu tư Trung tâm dữ liệu & công nghệ cao trị giá gần 7.600 tỷ đồng từ TP.Hà Nội

Ông Trương Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng đại diện G-Group và OTECH tại Lễ ký kết.

Tại Hội nghị Công bố quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư 2026, Tập đoàn Công nghệ G-Group chính thức nhận chứng nhận đầu tư dự án G-Campus Hòa Lạc với tổng vốn gần 7.600 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án hạ tầng công nghệ có quy mô lớn được triển khai tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong giai đoạn tới, hướng tới phục vụ nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và tính toán hiệu năng cao (HPC).

Theo quy hoạch, G-Campus được xây dựng trên diện tích hơn 38.000 m2, gồm bốn phân khu chức năng. Hai phân khu đầu tiên dành cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D), kiểm thử và thiết kế các sản phẩm công nghệ thuộc các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), tính toán hiệu năng cao (HPC) và an ninh mạng.

Ảnh mô phỏng kiến trúc G-Campus.

Hai phân khu còn lại là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III theo tiêu chuẩn của Uptime Institute, được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng AI và HPC. Giai đoạn đầu, trung tâm có công suất công nghệ thông tin (IT Load) 20 MW, trong đó phần lớn được tối ưu cho các hệ thống AI/HPC sử dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng trực tiếp tới chip. Sau khi mở rộng, tổng công suất dự kiến đạt 30 MW IT, cung cấp hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và các dịch vụ AI/HPC cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Dự án được triển khai trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển hạ tầng số nhằm phục vụ chuyển đổi số và kinh tế số. Theo Kế hoạch 09/KH-UBND giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu đạt bình quân 4 kết nối IoT trên mỗi người dân vào năm 2030, đồng thời phát triển mô hình chính quyền số vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và AI, hướng tới phổ cập thiết bị IoT trên toàn địa bàn vào năm 2035.

Sự gia tăng mạnh mẽ của các kết nối và dữ liệu số kéo theo nhu cầu về hạ tầng lưu trữ và tính toán quy mô lớn. Trong định hướng phát triển, Hà Nội đặt mục tiêu hình thành ít nhất hai trung tâm dữ liệu siêu lớn cùng các trung tâm dữ liệu chuyên phục vụ trí tuệ nhân tạo và điện toán biên. G-Campus được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung năng lực hạ tầng số, phục vụ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cũng như nhu cầu phát triển AI của Thủ đô.

Hình ảnh thiết kế một trong 2 phân khu của trung tâm dữ liệu.

Ông Phùng Anh Tú, Chủ tịch HĐQT G-Group, cho biết dự án không chỉ là khoản đầu tư vào hạ tầng công nghệ mà còn thể hiện cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Hà Nội phát triển nền kinh tế AI. Theo ông, trong tương lai, năng lực dữ liệu và năng lực tính toán sẽ trở thành một trong những yếu tố quan trọng tạo nên năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Bên cạnh việc nhận chứng nhận đầu tư, G-Group cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với UBND TP Hà Nội và OTECH - doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Omantel (Vương quốc Oman) hoạt động trong lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển các mô hình trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới, hạ tầng điện toán đám mây, hệ thống tính toán hiệu năng cao, điện toán GPU, dịch vụ dữ liệu, an toàn thông tin cùng các giải pháp chuyển đổi số. Mục tiêu là từng bước xây dựng hạ tầng số hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước cũng như quốc tế.

Trong khuôn khổ hợp tác, UBND TP Hà Nội sẽ hỗ trợ kết nối nhu cầu phát triển hạ tầng số và tạo điều kiện cho các dự án công nghệ chiến lược theo quy định. OTECH đảm nhiệm vai trò tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn, công nghệ điện toán đám mây có chủ quyền và nghiên cứu phương án huy động nguồn vốn. Trong khi đó, G-Group chịu trách nhiệm đầu tư, triển khai, vận hành và thương mại hóa các dịch vụ tại thị trường Việt Nam.