25.000 chiếc Vespa từ 67 quốc gia vừa hội tụ tại một thành phố

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập, Vespa đã tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn tại thủ đô Rome (Italy), quy tụ khoảng 25.000 chiếc xe cùng cộng đồng người yêu Vespa đến từ 67 quốc gia. Đây được xem là cuộc hội ngộ và diễu hành Vespa lớn nhất từng được tổ chức kể từ khi thương hiệu này ra đời năm 1946.

Diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, tâm điểm của lễ kỷ niệm là khu vực Vespa Village đặt tại tổ hợp Foro Italico. Không gian này trở thành nơi giao lưu của cộng đồng Vespa toàn cầu với nhiều hoạt động như triển lãm, trưng bày xe cổ, biểu diễn âm nhạc và các cuộc thi dành cho người sử dụng Vespa.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc đại diễu hành mang chủ đề "Vespa Roma 2026 – 80 năm một biểu tượng". Sau nghi thức xuất phát do Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri thực hiện, đoàn xe lần lượt di chuyển qua nhiều địa danh nổi tiếng của thành phố như quần thể Terme di Caracalla, Đấu trường Colosseum, quảng trường Piazza Venezia, Đài tưởng niệm Altare della Patria và đại lộ Fori Imperiali.

Theo ban tổ chức, đoàn xe có sự góp mặt của đại diện các câu lạc bộ Vespa từ 67 quốc gia. Hình ảnh hàng chục nghìn chiếc Vespa nối dài qua những công trình mang tính biểu tượng của Rome đã tạo nên một trong những sự kiện quy mô nhất trong lịch sử thương hiệu.

Bên cạnh số lượng người tham gia đông đảo, cuộc diễu hành còn quy tụ hơn 160 mẫu Vespa được sản xuất trong suốt tám thập kỷ phát triển của hãng. Trong đó có Vespa 98 – mẫu xe thương mại đầu tiên ra mắt năm 1946 – cùng nhiều dòng xe cổ được giới sưu tầm đánh giá cao như Low Light của thập niên 1950, VBB những năm 1960, ET3, GTR, Rally và Vespa PX.

Các thế hệ Vespa hiện đại như Primavera và GTS cũng xuất hiện trong đoàn diễu hành, phản ánh quá trình phát triển của thương hiệu từ những mẫu xe đầu tiên đến các sản phẩm đang được phân phối trên thị trường hiện nay.

Ngoài hoạt động trưng bày xe, Vespa Village còn giới thiệu bộ sưu tập xe lịch sử đến từ Bảo tàng Piaggio, khu triển lãm các dòng xe Vespa hiện hành cùng bộ sưu tập sản phẩm lưu niệm được phát triển riêng cho dịp kỷ niệm 80 năm.

Ban tổ chức cũng mang đến nhiều hoạt động dành cho cộng đồng người sử dụng Vespa, trong đó có European Vespa Rally Championship – giải đấu yêu cầu các tay lái duy trì tốc độ trung bình theo RoadBook – và Gymkhana World Championship, nơi người tham gia thi kỹ năng điều khiển xe qua hệ thống chướng ngại vật.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm, Vespa cũng giới thiệu bộ sưu tập phiên bản đặc biệt gồm Vespa Sprint 80th 125, Vespa Sprint 80th 180 và Vespa GTS 80th 300. Các mẫu xe sử dụng màu sơn Verde Pastello, lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế đặc trưng của Ý kết hợp cùng các chi tiết nhận diện dành riêng cho phiên bản kỷ niệm. Theo Piaggio Việt Nam, bộ sưu tập này sẽ được phân phối thông qua hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc.