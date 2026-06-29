Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam mang "bí quyết trồng lúa" sang Cuba, kết quả sau vài tháng gây chú ý

| | Thị trường

Không chỉ đưa hạt gạo ra thế giới, doanh nghiệp Việt còn mang kinh nghiệm và mô hình canh tác ra nước ngoài, ghi nhận kết quả tích cực ngay trên những cánh đồng Cuba.

Việt Nam mang "bí quyết trồng lúa" sang Cuba, kết quả sau vài tháng gây chú ý - Ảnh 1.

Sau lô hàng 250 tấn đầu năm, doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục bàn giao 1.200 tấn gạo sản xuất ngay tại Cuba, đánh dấu bước tiến mới của dự án trồng lúa bằng giống CT16 và công nghệ canh tác Việt Nam.

Ngày 16/6, tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río (Cuba), Công ty TNHH AgriVMA đã bàn giao 1.200 tấn gạo CT16 sản xuất tại Cuba cho đối tác địa phương là Công ty Agroindustrial de Granos Los Palacios (EAIG).

Lễ bàn giao có sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long và Thứ trưởng Nông nghiệp Cuba Telce Abdel González Morera.

Việt Nam mang "bí quyết trồng lúa" sang Cuba, kết quả sau vài tháng gây chú ý - Ảnh 2.

Theo biên bản bàn giao, toàn bộ số gạo được đóng bao 50 kg, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình thu hoạch, chế biến và vận chuyển. Giống lúa CT16 được gieo trồng trực tiếp tại Cuba, áp dụng quy trình canh tác và quản lý đồng ruộng theo kinh nghiệm của Việt Nam. Tỷ lệ gạo tấm khoảng 20%, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế và các thỏa thuận giữa hai bên.

AgriVMA hiện là doanh nghiệp Việt Nam triển khai dự án sản xuất nông nghiệp tại Cuba theo mô hình liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ ngay tại chỗ. Trong khi đó, EAIG là đơn vị thuộc ngành nông nghiệp Cuba, phụ trách một trong những vùng sản xuất lúa trọng điểm của nước này.

Đây là lần bàn giao thứ hai trong năm 2026. Trước đó, vào tháng 2, AgriVMA đã chuyển giao 250 tấn gạo CT16 cho phía Cuba. Việc nâng quy mô lên 1.200 tấn cho thấy năng lực sản xuất của dự án đang được mở rộng, đồng thời phản ánh sự phối hợp giữa cơ quan chức năng hai nước trong thúc đẩy hợp tác nông nghiệp.

Theo phía Việt Nam, các dự án trồng lúa tại Cuba đang góp phần nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng hạt gạo và từng bước giúp Cuba giảm phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực, đặc biệt là nhập khẩu gạo.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, AgriVMA cũng đang đầu tư nhà máy xay xát và đánh bóng gạo tại Cuba nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo ngay tại địa phương.

Hoạt động bàn giao 1.200 tấn gạo tiếp tục khẳng định hợp tác nông nghiệp là một trong những lĩnh vực trọng điểm trong quan hệ Việt Nam – Cuba, đồng thời cho thấy doanh nghiệp Việt đang mở rộng vai trò không chỉ xuất khẩu công nghệ canh tác mà còn trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp ở nước ngoài.

Một đối thủ gạo Việt Nam chuẩn bị đón tin vui lớn: Xuất khẩu gạo sang Philippines tăng gấp 50 lần, giá rẻ hấp dẫn

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bán xe máy điện ở Việt Nam rẻ hơn Thái Lan gần 50 triệu đồng, Honda đang toan tính điều gì?

Bán xe máy điện ở Việt Nam rẻ hơn Thái Lan gần 50 triệu đồng, Honda đang toan tính điều gì? Nổi bật

Phát hiện 'nhà máy nổi' dài 376 m rời Trung Quốc đến địa điểm cách xa 12.000 km - cung cấp hơn 2 triệu tấn 'vàng lỏng' mỗi năm

Phát hiện 'nhà máy nổi' dài 376 m rời Trung Quốc đến địa điểm cách xa 12.000 km - cung cấp hơn 2 triệu tấn 'vàng lỏng' mỗi năm Nổi bật

Xe buýt 2 tầng màu hồng sắp lăn bánh ở TP HCM

Xe buýt 2 tầng màu hồng sắp lăn bánh ở TP HCM

14:58 , 29/06/2026
Phát hiện Nga đổ 19.000 m3 bê tông liên tục trong 49 giờ trên nền đất ven biển, một công trình xoắn ốc đồ sộ dần lộ diện

Phát hiện Nga đổ 19.000 m3 bê tông liên tục trong 49 giờ trên nền đất ven biển, một công trình xoắn ốc đồ sộ dần lộ diện

14:29 , 29/06/2026
Toshiba và cú bán lúa non đau đớn: Từ bỏ chip nhớ, điện hạt nhân để rồi 10 năm sau chứng kiến cả hai thành 'mỏ vàng' thời AI

Toshiba và cú bán lúa non đau đớn: Từ bỏ chip nhớ, điện hạt nhân để rồi 10 năm sau chứng kiến cả hai thành 'mỏ vàng' thời AI

14:15 , 29/06/2026
Xe máy điện Malaysia bất ngờ lăn bánh ở TP.HCM: 5 giây đầy pin, chạy gần 100km/h, có cửa thắng xe Việt?

Xe máy điện Malaysia bất ngờ lăn bánh ở TP.HCM: 5 giây đầy pin, chạy gần 100km/h, có cửa thắng xe Việt?

11:12 , 29/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên