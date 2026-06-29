Việt Nam mang "bí quyết trồng lúa" sang Cuba, kết quả sau vài tháng gây chú ý

Sau lô hàng 250 tấn đầu năm, doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục bàn giao 1.200 tấn gạo sản xuất ngay tại Cuba, đánh dấu bước tiến mới của dự án trồng lúa bằng giống CT16 và công nghệ canh tác Việt Nam.

Ngày 16/6, tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río (Cuba), Công ty TNHH AgriVMA đã bàn giao 1.200 tấn gạo CT16 sản xuất tại Cuba cho đối tác địa phương là Công ty Agroindustrial de Granos Los Palacios (EAIG).

Lễ bàn giao có sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long và Thứ trưởng Nông nghiệp Cuba Telce Abdel González Morera.

Theo biên bản bàn giao, toàn bộ số gạo được đóng bao 50 kg, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình thu hoạch, chế biến và vận chuyển. Giống lúa CT16 được gieo trồng trực tiếp tại Cuba, áp dụng quy trình canh tác và quản lý đồng ruộng theo kinh nghiệm của Việt Nam. Tỷ lệ gạo tấm khoảng 20%, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế và các thỏa thuận giữa hai bên.

AgriVMA hiện là doanh nghiệp Việt Nam triển khai dự án sản xuất nông nghiệp tại Cuba theo mô hình liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ ngay tại chỗ. Trong khi đó, EAIG là đơn vị thuộc ngành nông nghiệp Cuba, phụ trách một trong những vùng sản xuất lúa trọng điểm của nước này.

Đây là lần bàn giao thứ hai trong năm 2026. Trước đó, vào tháng 2, AgriVMA đã chuyển giao 250 tấn gạo CT16 cho phía Cuba. Việc nâng quy mô lên 1.200 tấn cho thấy năng lực sản xuất của dự án đang được mở rộng, đồng thời phản ánh sự phối hợp giữa cơ quan chức năng hai nước trong thúc đẩy hợp tác nông nghiệp.

Theo phía Việt Nam, các dự án trồng lúa tại Cuba đang góp phần nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng hạt gạo và từng bước giúp Cuba giảm phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực, đặc biệt là nhập khẩu gạo.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, AgriVMA cũng đang đầu tư nhà máy xay xát và đánh bóng gạo tại Cuba nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo ngay tại địa phương.

Hoạt động bàn giao 1.200 tấn gạo tiếp tục khẳng định hợp tác nông nghiệp là một trong những lĩnh vực trọng điểm trong quan hệ Việt Nam – Cuba, đồng thời cho thấy doanh nghiệp Việt đang mở rộng vai trò không chỉ xuất khẩu công nghệ canh tác mà còn trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp ở nước ngoài.