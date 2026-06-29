Xe máy điện Malaysia bất ngờ lăn bánh ở TP.HCM: 5 giây đầy pin, chạy gần 100km/h, có cửa thắng xe Việt?

Mới đây, mẫu xe máy điện SoloEra Solo 2 đã bất ngờ xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu xe này được cho là nằm trong khuôn khổ của một chương trình chạy thử nghiệm quy mô nhỏ, thu hút sự quan tâm của tài xế xe công nghệ. Đáng chú ý, đây là sản phẩm do thương hiệu Blueshark đến từ Malaysia phát triển và phân phối, đánh dấu một trong những lần đầu tiên dòng xe này lăn bánh thực tế trên đường phố Việt Nam.

Xe máy điện SoloEra Solo 1 tại TP.HCM trong một sự kiện trải nghiệm. Ảnh: Phong Thach

Sự kiện ghi nhận người tham gia chủ yếu là các tài xế công nghệ của hãng Grab. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là một hoạt động khảo sát thị trường không chính thức; nhiều khả năng chương trình được tổ chức nhằm thu thập phản hồi thực tế từ nhóm người dùng có tần suất di chuyển cao, trước khi thương hiệu đưa ra quyết định gia nhập thị trường Việt Nam.

Giả thuyết này càng có cơ sở khi xét đến việc tại thị trường nội địa Malaysia, Blueshark vốn là đối tác của Grab trong nhiều dự án thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Tại Malaysia, Blueshark có nhiều hoạt động hợp tác với Grab. Ảnh: Phong Thach

Được biết, Blueshark là một cái tên quen thuộc trong ngành công nghiệp xe điện tại Malaysia, nổi bật với hệ sinh thái trạm đổi pin thông minh. Doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng trong việc phổ cập phương tiện xanh tại quốc gia sở tại nhờ mạng lưới hạ tầng năng lượng được đầu tư bài bản tại các đô thị lớn như Kuala Lumpur. Trong chuỗi sản phẩm của hãng, dòng xe Solo 2 được định vị là mẫu xe tay ga điện đô thị hiện đại, hướng tới sự linh hoạt và tối ưu chi phí vận hành.

Tại thị trường Malaysia, Solo 2 được công bố với mức giá ưu đãi dành cho những khách hàng đầu tiên là 5.599 RM, tương đương khoảng 36 triệu đồng, trước khi áp dụng mức giá niêm yết chính thức là 6.399 RM, tương đương hơn 41 triệu đồng. Đây là mức giá tương đương các dòng xe máy trung cấp tại Việt Nam, tiêu biểu như Honda Lead 125, Dat Bike Quantum S2, hay VinFast Viper.

SoloEra Solo 2 có giá quy đổi tại Malaysia tương đương với các mẫu xe máy hạng trung tại Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, Solo 2 sở hữu thông số vận hành tương đối ấn tượng đối với một mẫu xe đô thị. Xe được trang bị hệ thống động cơ điện có hiệu suất cao, cho phép phương tiện đạt vận tốc tối đa 95 km/h.

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất của mẫu xe này nằm ở cơ chế quản lý năng lượng, cho phép người dùng thay thế pin cạn bằng pin đầy chỉ "trong vòng 5 giây" tại các trạm đổi chuyên dụng, loại bỏ hoàn toàn thời gian chờ sạc truyền thống. Bên cạnh đó, xe cũng tích hợp các tính năng thông minh như kết nối ứng dụng di động, hệ thống định vị và các chế độ lái tối ưu hóa theo điều kiện giao thông.

Có cửa thắng xe máy điện Việt?

Mặc dù sở hữu những lợi thế nhất định về mặt công nghệ, khả năng cạnh tranh của Solo 2 khi đặt vào bối cảnh thị trường Việt Nam vẫn là một bài toán cần phân tích đa chiều.

Lợi thế cốt lõi của mẫu xe Malaysia này rõ ràng nằm ở công nghệ đổi pin siêu nhanh, giải quyết triệt để rào cản về thời gian sạc đối với nhóm khách hàng chạy xe dịch vụ. Tuy nhiên, sự thành bại của mô hình này tại Việt Nam lại phụ thuộc hoàn toàn vào quy mô và mật độ bao phủ của hệ thống trạm đổi pin mà hãng có thể triển khai trong tương lai. Nếu không có hạ tầng đổi pin hỗ trợ đồng bộ, điểm mạnh nhất của xe sẽ khó lòng phát huy tác dụng.

VinFast đặt mục tiêu trên khắp Việt Nam lắp đặt 150.000 trạm đổi pin - mật độ dày hơn trạm xăng truyền thống.

Hơn nữa, nếu chính thức mở bán, Solo 2 sẽ phải đối mặt với một hệ sinh thái xe điện nội địa vốn đã định hình rất vững chắc. Hiện tại, thương hiệu VinFast đang dẫn dắt thị trường bằng việc đẩy mạnh đầu tư, vận hành mạng lưới đổi pin diện rộng, đồng thời cung cấp dải sản phẩm phong phú trải dài ở mọi phân khúc giá và nhu cầu.

Ở mảng xe công nghệ và giao vận, Selex Motors cũng đã sớm triển khai hệ sinh thái đổi pin chuyên dụng, đồng thời mở rộng hợp tác chia sẻ hạ tầng với các thương hiệu khác như DK Bike và EVGo. Selex Motors cũng đã "bắt tay" với Xuân Cầu Holdings và Petrolimex thành lập VGX nhằm thúc đẩy phát triển trạm sạc và trạm đổi pin cho xe điện.

Xe máy điện DK Bike đổi pin tại trạm của Selex Motors.

Bên cạnh giải pháp đổi pin, nhóm khách hàng là tài xế công nghệ tại Việt Nam hiện nay còn có những lựa chọn thay thế chất lượng khác về dung lượng pin. Điển hình như dòng xe Quantum của Dat Bike, dù áp dụng phương thức sạc truyền thống nhưng sở hữu tầm hoạt động lên tới 285 km cho mỗi lần sạc đầy, đi kèm khả năng sạc nhanh rất ấn tượng - từ 0% đến 100% trong khoảng 4 tiếng.

Sự hiện diện của các đối thủ nội địa có nền tảng hạ tầng vững chắc và hiểu rõ hành vi người dùng sẽ là thách thức không nhỏ cho một tân binh như Solo 2 trong việc tìm kiếm thị phần tại Việt Nam.