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Giá bạc giảm trong phiên đầu tuần - hiện giao dịch ra sao?

| | Thị trường

Sau 2 phiên phục hồi, giá bạc có xu hướng giảm nhẹ trong phiên ngày 29/6.

Theo số liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng hiện giao dịch ở mức 2,86 triệu đồng/lượng (bán ra) và 2,217 triệu đồng/lượng (mua vào). Loại bạc thỏi 1 kg hiện có giá 60,59 triệu đồng/lượng (bán ra) và 59,11 triệu đồng/lượng (mua vào).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giảm xuống quanh mức 58,5 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, chấm dứt chuỗi phục hồi kéo dài hai phiên trước đó khi những diễn biến mới tại Trung Đông khiến tâm lý thận trọng quay trở lại trên thị trường tài chính toàn cầu.

Áp lực lên kim loại quý này xuất hiện sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại liên quan đến khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Kể từ cuối tuần trước, Iran được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một tàu container, một tàu chở dầu của Qatar cùng các căn cứ quân sự tại Kuwait và Bahrain. Đáp lại, Mỹ đã thực hiện nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Diễn biến này ngay lập tức đẩy giá dầu đi lên do lo ngại nguồn cung năng lượng có thể bị gián đoạn. Giá năng lượng tăng cũng làm dấy lên nguy cơ lạm phát quay trở lại, qua đó khiến triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên kém chắc chắn hơn. Đây là yếu tố gây sức ép lên giá bạc cũng như nhiều loại tài sản nhạy cảm với lãi suất.

Tuy nhiên, căng thẳng phần nào hạ nhiệt khi cả Mỹ và Iran sau đó đồng ý tạm ngừng các hành động quân sự để chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra trong tuần này tại Doha, Qatar. Thông tin này giúp hạn chế đà giảm của thị trường, dù giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng trước những rủi ro địa chính trị còn hiện hữu.

Giá bạc vẫn trong xu hướng giảm kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 1/2026.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu kinh tế Mỹ công bố tuần trước cho thấy chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi – nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Điều này khiến nhà đầu tư điều chỉnh nhẹ kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.

Trong thời gian tới, sự chú ý của thị trường sẽ hướng đến báo cáo việc làm tháng mới của Mỹ cùng chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất ISM. Hai dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ cũng như định hướng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó tác động đến diễn biến của giá bạc và các thị trường tài chính toàn cầu.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

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