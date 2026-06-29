Không phải iPhone 17, đây mới là chiếc iPhone đáng mua nhất hiện nay

Nhìn nhận một cách thực tế suốt những năm gần đây, việc chạy đua theo những chiếc máy mới nhất chưa chắc đã là lựa chọn khôn ngoan đối với số đông. Xét trên khía cạnh cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng sử dụng thực tế và ngân sách, iPhone 16 tiêu chuẩn mới thực sự là ngôi sao sáng giá nhất, mang lại giá trị đầu tư vượt trội mà bạn không nên bỏ lỡ lúc này.

Ngay lúc này, iPhone 16 chính là món hời công nghệ đáng mua nhất khi xét về độ toàn diện. Mức giá của thiết bị đã hạ nhiệt đáng kể, hiện chỉ còn khoảng hơn 20 triệu đồng cho phiên bản 128GB tiêu chuẩn. Trước đó, mẫu iPhone này liên tục tăng giá, cho thấy sức hot không hề bị suy giảm dù dòng tiền nhiệm iPhone 17 ra mắt.

Trong khi đó, chiếc điện thoại này vẫn thừa sức mang lại những trải nghiệm tiệm cận dòng sản phẩm cao cấp nhất. Người dùng vẫn được sở hữu sức mạnh đáng nể từ vi xử lý A18 3nm tiên tiến thế hệ thứ hai, đảm bảo sự mượt mà trong mọi tác vụ làm việc lẫn giải trí, cùng thiết kế cụm camera dọc trẻ trung và hệ thống phím vật lý tiện lợi như Action Button và Camera Control. Quan trọng nhất, iPhone 16 vẫn nằm trong danh sách hỗ trợ trọn vẹn bộ công cụ AI của Apple trong tương lai, đảm bảo trải nghiệm AI của bạn không hề thua kém các thế hệ kế nhiệm. Rõ ràng, việc lựa chọn iPhone 16 giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền lớn trong khi giá trị sử dụng nhận lại gần như tương đương.

Nhìn sang iPhone 17, đây chắc chắn là một thiết bị tuyệt vời, nhưng mức giá khởi điểm đang dao động trên dưới 23,7 triệu đồng cho bản 256GB có thể khiến nhiều người dùng cân nhắc. Điểm nâng cấp sáng giá nhất của thế hệ này nằm ở màn hình tần số quét 120Hz mượt mà và sức mạnh của vi xử lý A19. Dù mang lại những cải thiện rõ rệt về mặt hiển thị, thiết bị lại chưa tạo ra một cuộc cách mạng đủ lớn để thuyết phục tất cả mọi người phải ngay lập tức "lên đời". Nếu bạn đang có ngân sách dư dả và muốn trải nghiệm những thay đổi mới nhất về mặt hiển thị từ Apple, iPhone 17 là một lựa chọn tốt, nhưng nó chưa thể soán ngôi iPhone 16 về độ thực dụng và tính kinh tế.

Ở phân khúc cao nhất, iPhone 17 Pro Max là hiện thân của những gì tinh túy nhất mà Apple có thể tạo ra. Thiết bị sở hữu con chip A19 Pro vô song, khả năng camera vượt trội và thời lượng pin dẫn đầu. Tuy nhiên, mức giá để chạm tay vào trải nghiệm này là không hề nhỏ, hiện đang được các hệ thống bán lẻ chào bán với mức từ khoảng gần 36 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Đây là thiết bị sinh ra để dành riêng cho tệp khách hàng có tài chính vô cùng dư dả, những người cần một cỗ máy quay chụp chuyên nghiệp thực thụ hoặc đơn giản là muốn sở hữu chiếc điện thoại đắt tiền nhất. Với người dùng phổ thông, sức mạnh của 17 Pro Max thường vượt quá nhu cầu thực tế, khiến việc đầu tư trở nên kém hiệu quả hơn so với các dòng tiêu chuẩn.

Nếu bạn là một người dùng thông thái, đề cao giá trị sử dụng thực tế và muốn tối ưu hóa từng đồng chi phí, hãy chốt ngay iPhone 16 ở thời điểm mức giá đang cực kỳ tốt này.