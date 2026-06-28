Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở TP Đồng Nai

“Có thể nói, chồn hương là loài động vật rất ít bị bệnh nhưng nếu đã bị bệnh thì sẽ rất khó khăn trong việc chữa trị vì chưa có thuốc đặc trị. Do đó, khi nuôi chồn hương cần có hệ thống chuồng trại đảm bảo thoáng, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông và luôn sạch sẽ. Ngoài ra, người chăm sóc chồn phải am hiểu đặc tính của loài vật này, nắm bắt được cá tính của từng con chồn để có cách chăm sóc phù hợp” - anh Nhật nói.