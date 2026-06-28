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Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở TP Đồng Nai

| | Thị trường

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở TP Đồng Nai

Trong khuôn viên của gia đình, anh Đinh Nhật ở TP Đồng Nai mạnh dạn đầu tư nuôi 200 con chồn hương các loại, trong đó có nhiều con đột biến, đặc biệt.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 1.

Anh Đinh Nhật (SN 1993, xã Xuân Phú, TP Đồng Nai), chủ trang trại chồn hương, cho biết anh bén duyên với nghề nuôi chồn hương được 4 năm nay và hiện đang được biết đến là nơi nuôi chồn hương quy mô lớn của TP Đồng Nai.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 2.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 3.

Theo đó, anh Nhật đã đầu tư xây dựng hai khu chuồng rộng hàng trăm m2 và nuôi khoảng 200 con chồn hương, chủ yếu chồn sinh sản để bán giống ra thị trường.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 4.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, anh Nhật cho biết vào năm 2022, sau khi cùng một số người bạn đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm tại các trang trại nuôi chồn hương, anh đầu tư xây dựng chuồng trại. Khi các thủ tục đã được cơ quan chức năng cấp phép, anh bắt đầu mua các con giống về nuôi.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 5.

“Không có gì là dễ dàng cả đâu, thời gian đầu trang trại cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ áp dụng tốt kỹ thuật nuôi nên đàn chồn hương ngày càng sinh sôi, phát triển” - anh Nhật chia sẻ.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 6.

Cũng theo anh Nhật, trang trại của anh được đầu tư xây dựng hệ thống chuồng hiện đại, khép kín. Chuồng được thiết kế dạng lồng sắt cao, bố trí trên giá đỡ cách nền 30-50 cm để thông thoáng, tránh ẩm thấp và thuận tiện trong việc vệ sinh chuồng trại.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 7.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 8.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 9.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 10.

Trong trang trại, có 10 cá thể chồn hương đột biến, đặc biệt như 2 màu, xanh mắt ngọc, đỏ ruby. Với các dân sưu tầm, các cá thể chồn hương này giá dao động hàng trăm triệu đồng.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 11.

Để dễ chăm sóc, anh Nhật phân chia chuồng thành các khu riêng biệt: Khu nuôi cá thể, khu nuôi các cặp chồn vợ chồng, khu nuôi chồn sơ sinh. Tùy giai đoạn phát triển, sẽ nhốt chồn trong lồng theo tỉ lệ 1-2 hoặc nhiều con.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 12.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 13.

“Có thể nói, chồn hương là loài động vật rất ít bị bệnh nhưng nếu đã bị bệnh thì sẽ rất khó khăn trong việc chữa trị vì chưa có thuốc đặc trị. Do đó, khi nuôi chồn hương cần có hệ thống chuồng trại đảm bảo thoáng, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông và luôn sạch sẽ. Ngoài ra, người chăm sóc chồn phải am hiểu đặc tính của loài vật này, nắm bắt được cá tính của từng con chồn để có cách chăm sóc phù hợp” - anh Nhật nói.

Toàn cảnh trang trại nuôi chồn hương độc đáo ở TP Đồng Nai

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao Động

Từ Khóa:
chồn hương

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