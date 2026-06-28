Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở TP Đồng Nai
Theo Nguyễn Tuấn |
28-06-2026 - 21:00 PM |
Thị trường
Trong khuôn viên của gia đình, anh Đinh Nhật ở TP Đồng Nai mạnh dạn đầu tư nuôi 200 con chồn hương các loại, trong đó có nhiều con đột biến, đặc biệt.
Toàn cảnh trang trại nuôi chồn hương độc đáo ở TP Đồng Nai
Theo Nguyễn Tuấn
Người Lao Động
Theo Người Lao Động
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