Ô tô Trung Quốc tiến gần một cột mốc lớn chưa từng có trên toàn cầu

Sự phổ biến ngày càng tăng của xe điện đang tạo động lực giúp các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc mở rộng vị thế trên thị trường toàn cầu. Xu hướng này khiến nhiều tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có Goldman Sachs và JPMorgan, đồng loạt nâng dự báo xuất khẩu.

Theo giới phân tích, tăng trưởng mạnh ở các thị trường nước ngoài đang trở thành động lực bù đắp cho nhu cầu suy yếu trong nước, giúp các hãng như BYD, Xpeng và Leapmotor duy trì đà tăng trưởng.

Báo cáo mới nhất của Goldman Sachs cho biết xuất khẩu xe năng lượng mới của Trung Quốc tăng 63% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước, nhờ danh mục sản phẩm ngày càng cạnh tranh.

Trên cơ sở đó, ngân hàng này nâng dự báo xuất khẩu xe du lịch Trung Quốc thêm 6-11% trong giai đoạn 2026-2030. Theo dự báo, xuất khẩu sẽ đạt khoảng 7,8 triệu xe trong năm 2026 và tăng lên 10 triệu xe vào năm 2030.

Nếu loại trừ thị trường Trung Quốc đại lục và Mỹ, xe mang thương hiệu Trung Quốc được kỳ vọng sẽ chiếm khoảng 17% doanh số ô tô toàn cầu vào cuối thập kỷ này.

Nhận định trên cũng tương đồng với dự báo JPMorgan công bố tháng trước. Ngân hàng này cho rằng doanh số xe Trung Quốc tại Tây Âu có thể tăng tới 150% vào năm 2028, qua đó chiếm khoảng 20% thị phần tại các thị trường lớn như Đức, Pháp, Anh và Ý, tương đương khoảng 2,5 triệu xe mỗi năm. Con số này cao gấp 2,5 lần mức khoảng 1 triệu xe bán ra trong năm ngoái.

Trung Quốc hiện duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện nhờ chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Trước áp lực nhu cầu nội địa suy giảm, các hãng xe đẩy nhanh chiến lược toàn cầu hóa bằng những mẫu xe được trang bị công nghệ như hệ thống hỗ trợ lái, buồng lái kỹ thuật số, màn hình cỡ lớn và nhiều tiện nghi thông minh.

Goldman Sachs ước tính tổng lượng ô tô xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2026, bao gồm cả xe xăng và xe điện, sẽ đạt khoảng 7,8 triệu chiếc, tăng 30% so với năm 2025. Riêng xe điện thuần túy và xe hybrid sạc ngoài dự kiến đạt 3,81 triệu chiếc, tăng tới 72,4%.

BYD liên tục nằm trong nhóm bán chạy tại các thị trường mà hãng xe này xuất hiện.

Báo cáo cũng đánh giá BYD, Leapmotor và Xpeng là ba doanh nghiệp có vị thế thuận lợi nhất để mở rộng ra thị trường quốc tế nhờ tăng tốc xây dựng mạng lưới bán hàng và cơ sở sản xuất ở nước ngoài.

BYD hiện nằm trong nhóm ba thương hiệu bán chạy nhất tại 8/18 thị trường được khảo sát, tăng từ 6 thị trường một năm trước. Trong khi đó, Leapmotor đã vươn lên vị trí thứ ba trong phân khúc xe điện tại thị trường Ý.

Theo chuyên gia Nick Lai của JPMorgan, các hãng xe Trung Quốc vẫn đạt lợi nhuận cao tại châu Âu ngay cả khi phải chịu thuế nhập khẩu 30% đối với xe điện và 10% đối với xe hybrid. Sau khi trừ chi phí vận chuyển và chiết khấu cho đại lý, lợi nhuận ròng mỗi xe bán tại nước ngoài vẫn có thể đạt khoảng 20.000 nhân dân tệ, cao gấp bốn lần mức khoảng 5.000 nhân dân tệ tại thị trường nội địa.

JPMorgan dự báo doanh số ô tô tại Trung Quốc đại lục sẽ giảm khoảng 8% trong giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng xuất khẩu, tổng sản lượng và doanh số bán buôn của ngành ô tô Trung Quốc vẫn có thể đạt khoảng 32 triệu xe vào năm 2030, tăng 0,8% so với năm 2025.