Porsche 911 GT4 R trình làng: Máy 4.0L mạnh hơn 510 mã lực, đồ chơi cho dân nghiện đua xe, giá quy đổi gần 10 tỷ đồng

Porsche vừa giới thiệu mẫu xe dành cho các giải đua GT4 trên toàn cầu, điểm đặc biệt là mẫu 718 Cayman đã nhường chỗ cho 911 GT4 R. Từ năm 2016 đến nay, tất cả chiếc Porsche GT4 tham gia đua đều được chế tạo trên nền tảng 718 Cayman, tổng cộng 1.500 chiếc đã xuất xưởng.

Porsche 911 sẽ thay thế 718 Cayman ở biến thể GT4. Ảnh: Porsche

Giống như chiếc 911 Cup hiện tại, dựa trên chiếc 911 GT3 phiên bản thương mại, chiếc GT4 R mới cũng dựa trên cùng một chiếc xe và sử dụng động cơ 6 xi-lanh nằm ngang hút khí tự nhiên 4.0L quen thuộc. Porsche đã nâng cấp động cơ lên 513 mã lực và mô-men xoắn lên đến 469 Nm, những con số này xấp xỉ với GT3 RS.

Điều quan trọng là công suất đầu ra có thể thay đổi, tùy thuộc vào quy định cân bằng hiệu suất BoP (Balance of Performance) ở từng hạng đua và chặng đua khác nhau, Khi GT4 R xuất xưởng, xe được trang bị bộ hạn chế luồng khí 53,7 mm, làm giảm công suất xuống còn 424 mã lực. Mặc dù động cơ về cơ bản giống với GT3, nhưng xe đua này sử dụng hộp số tuần tự sáu cấp đặc trưng và bộ ly hợp đua bốn đĩa, truyền sức mạnh đến bánh sau.

Xe có thể tạo ra công suất tối đa lên đến 513 mã lực. Ảnh: Porsche

Mặc dù GT4 R có thể bị nhầm lẫn với 911 Cup, nhưng dễ dàng nhận ra với bộ la-zăng nhỏ hơn 1 inch và là loại 5 chấu thông thường thay vì khóa trung tâm. Porsche cũng trang bị cho 911 GT4 R bộ giảm xóc điều chỉnh kép và 3 mức độ cứng lò xo có thể lựa chọn để phù hợp với các đường đua và người lái khác nhau.

Là một chiếc xe đua chuyên dụng, 911 GT4 nhận được nhiều sự tập trung vào khí động học. Nâng cấp quan trọng nhất là cánh gió sau mới có thể điều chỉnh ở 11 vị trí khác nhau. Trọng lượng không cần thiết cũng đã được giảm bớt nhờ việc sử dụng sợi carbon trên cửa, nắp động cơ và các phụ kiện khí động học. Những nâng cấp bao gồm bộ ghi dữ liệu tích hợp trong cabin và cụm đồng hồ 10,3 inch mới.

Nội thất Porsche 911 GT4 R. Ảnh: Porsche

Porsche Motorsport sẽ sử dụng các mẫu 911 GT4 R của riêng mình trong các giải vô địch IMSA Michelin Pilot Challenge và SRO Pirelli GT4 America. Chiếc xe cũng đủ điều kiện để cạnh tranh trong các giải đấu bao gồm Porsche Sprint Trophy PCA, Porsche Sprint Challenge North America, Porsche Carrera Cup North America và SRO GT America. Giá bán tại Mỹ của mẫu xe đua này từ 375.000 USD, quy đổi tương đương 9,87 tỷ đồng.