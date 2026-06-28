SUV điện Honda 0 Alpha lăn bánh trên đường phố: Kiểu dáng gây tranh cãi, màn hình giải trí to như xe Trung Quốc, dễ ra mắt năm sau

Honda Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh thử nghiệm thực tế mẫu SUV điện sắp ra mắt dựa trên concept Honda 0 Alpha. Sau khi bắt đầu quá trình kiểm định trên toàn Ấn Độ vào đầu năm nay, nguyên mẫu được ngụy trang nay đã được phát hiện tại Manali.

Honda 0 Alpha chạy thử trên đường phố Ấn Độ. Ảnh: Parth Gupta

Mẫu thử nghiệm được ngụy trang kỹ lưỡng với các họa tiết hình học, tuy nhiên thiết kế cơ bản vẫn có thể nhìn thấy rõ. Ở phía trước, xe vẫn giữ dáng vẻ thẳng đứng, tỷ lệ vuông vức và các yếu tố đèn đặc trưng lần đầu tiên xuất hiện trên các mẫu thử nghiệm trước đó. Phần đầu xe có các mô-đun đèn LED hình chữ nhật được kết nối bằng một tấm màu đen mỏng, trong khi phía sau có đèn hậu xếp chồng theo chiều dọc và thiết kế cửa hậu gọn gàng.

Đường mái cao, diện tích kính rộng rãi và hình dáng vuông vức cho thấy Honda đang ưu tiên không gian nội thất cùng với hiệu quả khí động học. Mâm xe hợp kim vẫn được che giấu dưới lớp ngụy trang, cho thấy thiết kế phiên bản sản xuất vẫn chưa được tiết lộ.

Khoang lái Honda 0 Alpha thực tế. Ảnh: Parth Gupta

Mặc dù ngoại thất được che kín, nhưng hình ảnh mới nhất cho thấy rõ hơn nội thất bên trong cabin thông qua cửa sổ bên người lái. Xe được trang bị màn hình cảm ứng thông tin giải trí lớn, bố trí theo chiều ngang, cùng với cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, gợi ý về một khoang cabin tập trung vào công nghệ.

Màn hình cảm ứng có vẻ lớn hơn đáng kể so với các màn hình hiện có trên hầu hết dòng sản phẩm của Honda hiện tại và có khả năng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây, công nghệ xe kết nối, định vị và các chức năng dành riêng cho xe điện. Vô lăng dường như mang thiết kế mới với các nút điều khiển đa chức năng, trong khi bố cục tổng thể của bảng điều khiển trông tối giản, phù hợp với triết lý của dòng Honda 0 Series được giới thiệu trên toàn cầu.

Honda 0 Alpha được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10/2025. Ảnh: Honda

Honda đã xác nhận rằng mẫu SUV điện này sẽ được sản xuất tại Ấn Độ cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Mẫu xe này là một phần quan trọng trong chiến lược xe điện tương lai của Honda bất chấp việc công ty gần đây đã tái cấu trúc kế hoạch xe điện toàn cầu.

Xe dự kiến ra mắt vào năm 2027. Khi mở bán, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trong phân khúc SUV điện cỡ trung với các đối thủ như Creta EV, Suzuki e-Vitara cũng như Toyota Urban Cruiser EV.