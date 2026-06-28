Người Nga làm điều "không ai hiểu nổi": Họ đang ồ ạt mua laptop từ một thương hiệu Trung Quốc vô danh

Người dân Nga đang có xu hướng ngày càng tích cực mua sắm máy tính xách tay đã qua sử dụng thay vì lựa chọn máy mới. Trong quý I năm 2026, các dòng máy tính cá nhân di động cũ chiếm tới 83% tổng lượng máy bán ra.

Điều đặc biệt là doanh số của các dòng laptop mới này đều đến từ những thương hiệu Trung Quốc ít tên tuổi, vốn không thể tìm thấy tại hầu hết các chuỗi bán lẻ lớn nhất.

Đồ cũ lên ngôi, lấn lướt đồ mới?

Theo CNews , tính đến hết quý I năm 2026, trong số tất cả các máy tính cá nhân di động được tiêu thụ tại quốc gia này, chỉ có vỏn vẹn 17% là máy mới 100%.

83% lượng laptop còn lại đều là những thiết bị đã từng qua tay ai đó, thậm chí không loại trừ khả năng nhiều chiếc máy trong số đó đã kịp thay đổi vài đời chủ trong suốt "vòng đời" của mình.

Một xu hướng khác cũng đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên thị trường laptop Nga là việc người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm của các công ty vốn chỉ được một tệp khách hàng rất nhỏ trong nước biết tới. Chẳng hạn, nếu xét riêng ở phân khúc thiết bị mới hoàn toàn, thương hiệu Mechrevo đã phá vỡ mọi kỷ lục về tốc độ tăng trưởng doanh số tính đến hết quý I năm 2026.

Theo số liệu thống kê của "Avito Tovary", doanh số của thương hiệu này chỉ trong vòng một năm đã tăng tới 350%. Điều này đồng nghĩa với việc người Nga xuống tiền mua laptop của hãng này nhiều gấp 3,5 lần so với quý I năm 2025.

Đáng chú ý là giá thành của chúng không hề rẻ — theo dữ liệu từ "Avito Tovary", mức giá trung bình cho một chiếc laptop của hãng rơi vào khoảng 116.000 Ruble (khoảng hơn 30 triệu VNĐ).

Một chi tiết rất đáng lưu ý là hai trong số ba chuỗi bán lẻ thiết bị điện máy và điện tử lớn nhất nước Nga hoàn toàn không kinh doanh bất kỳ một chiếc laptop nào của thương hiệu Mechrevo.

Thế nhưng, trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất, danh mục laptop Mechrevo lại vô cùng đa dạng.

Trên trang web chính thức của Mechrevo không ghi rõ năm thành lập, nhưng có lưu ý rằng hãng đã hoạt động được "hơn 10 năm". Đây là một công ty Trung Quốc mà theo như họ tự công bố, đang sở hữu 4 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) đặt tại Bắc Kinh, Tô Châu, Thâm Quyến và Đài Bắc.

Theo các nguồn tin công khai từ bên ngoài, Mechrevo được thành lập vào năm 2014.

Thói quen lâu năm khó bỏ

Mặc dù vậy, người tiêu dùng Nga cũng chưa vội quay lưng với các thương hiệu laptop phổ biến rộng rãi hơn, bất chấp thực tế là nhiều hãng trong số đó đã rút khỏi Nga vào năm 2022, trong khi số khác thì không còn được phép nhập khẩu theo diện "nhập khẩu song song".

Trong phân khúc laptop mới, người Nga vẫn thường xuyên chọn mua các thiết bị của Apple (chiếm 46% tỷ lệ bán ra), Asus (10%), Lenovo (8%), Honor (6%) và MSI (4%).

Điều thú vị là trong khi mức giá trung bình của laptop Mechrevo vào quý đầu năm 2026 là 116.000 Ruble, thì các dòng Apple MacBook lại được định giá trung bình khoảng 91.000 Ruble (khoảng gần 24 triệu VNĐ). Tốc độ tăng trưởng doanh số của MacBook đạt mức 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khép lại top 3 về tốc độ tăng trưởng doanh số là laptop của Gigabyte — trong giai đoạn báo cáo, dòng máy này được tiêu thụ mạnh hơn 38% so với một năm trước đó. Mức giá trung bình của một chiếc laptop Gigabyte ở trạng thái mới tinh là 80.000 Ruble (khoảng 21 triệu VNĐ).

Cục diện trên thị trường máy cũ

Trên thị trường thứ cấp (thị trường máy cũ), cả Mechrevo lẫn các công ty Trung Quốc ít tên tuổi khác hiện đều chưa xuất hiện trong danh sách những thương hiệu được săn đón nhiều nhất.

Xét về tỷ lệ bán ra giữa các thương hiệu trên thị trường resale tại Nga trong quý I năm 2026, Apple và Asus đang chia nhau vị trí dẫn đầu (mỗi hãng chiếm 17% thị phần), theo sát là Lenovo (13%). Đứng ở các vị trí tiếp theo là HP (10%) và Acer (10%).

Mức tăng trưởng doanh số ấn tượng nhất so với cùng kỳ năm ngoái thuộc về laptop của công ty Trung Quốc Honor — trên thị trường thứ cấp, người dùng chọn mua dòng máy này nhiều hơn 24% so với một năm trước, và giá trung bình của chúng rơi vào khoảng 28.000 Ruble (khoảng hơn 7 triệu VNĐ). Đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng là laptop Huawei đã qua sử dụng (tăng 5% so với cùng kỳ, giá trung bình là 27.000 Ruble). Vị trí thứ ba thuộc về thương hiệu Dell của Mỹ với doanh số tăng trưởng 4%. Những chiếc laptop này trên thị trường đồ cũ tiêu tốn của người Nga trung bình khoảng 18.000 Ruble (khoảng dưới 5 triệu VNĐ).

Bên cạnh đó, một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là người dân Nga bắt đầu thắt lưng buộc bụng ngay cả khi mua laptop cũ. Mặc dù phân khúc này chiếm tỷ trọng khổng lồ (83% tổng doanh số bán ra), mức giá trung bình của chúng vẫn giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.