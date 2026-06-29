1 năm chào sân của Skoda Kushaq tại Việt Nam

Mẫu SUV cỡ B được xuất xưởng tại nhà máy Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh) từ tháng 3/2025 và chính thức ra mắt ngày 28/6.

Đây không chỉ là mẫu xe đầu tiên của Skoda lắp ráp tại Việt Nam mà còn đánh dấu sự trở lại nghiêm túc của thương hiệu châu Âu tại thị trường Đông Nam Á. Theo thông tin từ Skoda Việt Nam, 18 chiếc xe Skoda Kushaq sản xuất tại Việt Nam đã được lựa chọn ngẫu nhiên để thử nghiệm tại các trung tâm thử nghiệm của Skoda khắp toàn cầu. Trong đó, riêng 8 chiếc tại Việt Nam đã đạt quãng đường chạy 400.000 km.

Khác với một số đối thủ, Skoda Việt Nam không cắt giảm trang bị an toàn để hạ giá thành. Ngay ở phiên bản Ambition có mức giá trên 500 triệu đồng, Kushaq đã được trang bị 6 túi khí cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái, công nghệ hỗ trợ phanh an toàn. Trong khi đó, mẫu xe châu Âu có khung gầm, động cơ tương tự Kushaq trước đây từng có giá gần 1 tỷ đồng lúc ra mắt, nhưng chỉ có 2 túi khí tiêu chuẩn.

Dàn Skoda Kushaq trên cung đường chinh phục cực Nam Tổ quốc.

Để kết nối người dùng, các chuyên gia xe hơi và đội ngũ của mình trong một hành trình thực tế, Skoda Việt Nam vừa tổ chức hành trình “Vẽ trọn Việt Nam” vào tháng 5 và 6/2026.

Đoàn xe đã chinh phục bốn cực địa đầu Tổ quốc là Đất Mũi Cà Mau, Mũi Đại Lãnh, A Pa Chải và Lũng Cú. Hành trình 4 điểm cực, 4 chặng đường và 4 địa hình, môi trường khác nhau, từ ven biển mặn mòi bởi muối, cho đến cao nguyên đá Đồng Văn với đường đi ngoằn nghoèo, quanh co, nhiều đá, sỏi.

Anh Phạm Công, người tham gia lái xe suốt hành trình, nhận xét: “Những đoạn đường bằng phẳng xe đi rất êm, nhưng chính những đoạn đường xóc, nhiều đá dăm và những khúc cua tay áo mới thể hiện rõ phẩm chất của Kushaq. Xe giữ cân bằng ổn định, giảm xóc tốt và bám cua chắc chắn”.

Cũng như những xe khác trong gia đình Volkswagen, Skoda Kushaq được phát triển trên nền tảng MQB chắc chắn. Xe sử dụng động cơ 1.0 Turbo kết hợp hộp số tự động 6 cấp – cấu hình hiếm thấy ở phân khúc giá, cấu hình này cho phép xe vận hành đầm chắc, tăng tốc tốt và chuyển số mượt mà hơn so với một số hộp số CVT phổ biến trên xe châu Á.

Một chiếc Škoda Kushaq đã lăn bánh hơn 70.000 km ghi dấu 4 hành trình “Vẽ trọn Việt Nam”.

Sau một năm, Skoda Kushaq dần tạo dựng cộng đồng người dùng với các hội nhóm hoạt động. Ông Đàm Đình Thông - CEO Skoda Việt Nam nhấn mạnh triết lý kinh doanh của hãng: “Mỗi chiếc xe được giao không phải là điểm kết thúc của một giao dịch, mà là điểm khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài. Thành công của chúng tôi không chỉ đo bằng số lượng xe bán ra, mà còn bởi sự hài lòng và niềm tự hào của khách hàng khi giới thiệu Skoda đến gia đình, bạn bè".

CEO của Skoda Việt Nam nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Skoda Việt Nam dự kiến mở rộng các chương trình lái thử, hành trình trải nghiệm và hoạt động cộng đồng, nhằm xây dựng một cộng đồng người dùng gắn kết và có tinh thần khám phá”.

Chỉ sau một năm, hành trình của Skoda Kushaq mới ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với việc đầu tư bài bản vào sản xuất, kiểm chứng chất lượng thực tế và cam kết duy trì tiêu chuẩn châu Âu, thương hiệu châu Âu này đang tạo nền tảng để cạnh tranh lâu dài tại thị trường Việt Nam – nơi nhu cầu về xe an toàn, chất lượng và giá trị thực đang ngày càng tăng.