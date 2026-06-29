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Xe buýt 2 tầng màu hồng sắp lăn bánh ở TP HCM

| | Thị trường

(NLĐO) - Từ ngày 4-7, TPHCM đưa vào khai thác tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc DL06, kết nối trung tâm thành phố với khu vực Bình Trưng.

Từ ngày 4-7, TPHCM sẽ chính thức đưa vào khai thác tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối Bến xe buýt Sài Gòn với khu vực Bình Trưng. Đây là sản phẩm du lịch mới nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Xe buýt 2 tầng màu hồng sắp lăn bánh ở TP HCM - Ảnh 1.

Tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc DL06 sẽ chính thức phục vụ hành khách từ ngày 4-7 tới

Tuyến xe do Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Du lịch khai thác bằng dòng xe du lịch 2 tầng thoáng nóc Thaco sức chứa 60 chỗ, nổi bật với màu hồng đặc trưng. Loại hình vận tải này cho phép hành khách ngắm nhìn thành phố từ trên cao, trải nghiệm hành trình qua nhiều công trình kiến trúc, địa danh nổi tiếng và các khu đô thị hiện đại của TPHCM.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, tuyến DL06 có chiều dài gần 28 km, thời gian thực hiện mỗi chuyến khoảng 110 phút. Xe hoạt động hằng ngày từ 8 giờ đến 19 giờ.

Trong giai đoạn từ ngày 4-7 đến trước ngày 1-10-2026, tuyến khai thác 5 chuyến mỗi ngày. Từ ngày 1-10 đến 31-10-2026 tăng lên 10 chuyến/ngày và từ ngày 1-11-2026 trở đi sẽ nâng lên 15 chuyến/ngày. Giá vé được thực hiện theo mức kê khai của đơn vị khai thác theo quy định.

Hành trình của tuyến bắt đầu từ Bến xe buýt Sài Gòn, đi qua nhiều tuyến đường trung tâm như Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, khu đô thị Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ, khu vực Bình Trưng, sau đó quay trở lại trung tâm thành phố qua cầu Thủ Thiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Khởi, Công xã Paris, phố đi bộ Nguyễn Huệ và kết thúc tại Bến xe buýt Sài Gòn.

Trên hành trình, hành khách có thể lên xuống tại nhiều điểm nổi bật như Bến xe buýt Sài Gòn, Hàm Nghi, Nguyễn Tất Thành, Bến thủy nội địa Thủ Thiêm, Khu đô thị Sala, Đảo Kim Cương, khu vực Bình Trưng, Công xã Paris, Đồng Khởi và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, việc đưa tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc DL06 vào hoạt động sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách khám phá TPHCM từ góc nhìn mới. Đây cũng là một trong những giải pháp kết hợp giữa giao thông và du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, hiện đại và giàu bản sắc.

Theo Ngọc Quý

Người Lao Động

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