OPEC báo tin vui đến cả thế giới

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Theo Oilprice, sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã tăng mạnh trong tháng 6 khi nhiều nhà sản xuất tại khu vực Vùng Vịnh khôi phục hoạt động sau thời gian gián đoạn bởi xung đột tại Trung Đông - tin vui đối với thị trường dầu thô lúc này.

Tuy nhiên, mức phục hồi này chủ yếu phản ánh việc đưa trở lại các giếng dầu từng phải đóng cửa, thay vì gia tăng nguồn cung mới, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz vẫn chưa trở lại bình thường.

Theo khảo sát hàng tháng của Reuters, 11 quốc gia thành viên OPEC đã sản xuất trung bình 19,43 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 6, tăng khoảng 3,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước. Trước đó, sản lượng của khối trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất trong khảo sát của Reuters kể từ ít nhất năm 2000 do tác động của cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ Kuwait và Iran. Iran khôi phục sản lượng sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này theo thỏa thuận kéo dài 60 ngày được ký kết vào tháng trước. Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh từng bước tái khởi động các giếng dầu đã phải ngừng hoạt động khi kho chứa đầy và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ.

Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út) và Iraq cũng ghi nhận sản lượng tăng, còn Nigeria và Libya đạt mức tăng khiêm tốn hơn nhờ ít chịu tác động trực tiếp từ những gián đoạn tại khu vực Vùng Vịnh.

Dù vậy, sản lượng hiện tại của OPEC vẫn thấp hơn đáng kể so với hạn ngạch chung của tổ chức. Phần lớn mức tăng trong tháng 6 đến từ việc khôi phục sản lượng đã bị cắt giảm trước đó, thay vì bổ sung công suất khai thác mới.

Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng chưa phục hồi hoàn toàn. Lưu lượng tàu chở dầu vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước xung đột, trong khi các công ty bảo hiểm và chủ tàu tiếp tục duy trì thái độ thận trọng sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực.

Diễn biến này cũng lý giải vì sao các đợt nâng hạn ngạch sản xuất của liên minh OPEC+ trong thời gian qua chưa tạo ra tác động rõ rệt đối với nguồn cung thực tế trên thị trường. Mặc dù nhóm đã nhiều lần điều chỉnh tăng hạn ngạch kể từ khi xung đột giữa Iran và Mỹ leo thang, năng lực xuất khẩu bị hạn chế khiến lượng dầu bổ sung chưa thể đưa ra thị trường như kế hoạch.

Ở chiều ngược lại, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ dư cung khi nguồn cung từ các nhà sản xuất ngoài OPEC tiếp tục gia tăng. Mỹ vừa thiết lập kỷ lục mới về sản lượng dầu thô, đạt gần 14 triệu thùng/ngày. Đồng thời, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sau khi rời OPEC, cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu bằng cách giải phóng lượng dầu dự trữ tích lũy trong thời gian xung đột.

Những yếu tố này đang làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường quốc tế, đồng thời tiếp tục tạo sức ép giảm lên giá dầu trong thời gian tới.



