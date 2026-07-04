Tin vui cho người đặt Grab tại sân bay: Đặt xe không cần chờ đợi

Từ ngày 30/06/2026, hành khách đáp xuống ga quốc nội sân bay Đà Nẵng sẽ không còn phải loay hoay tìm tài xế hay chịu cảnh ùn tắc nhờ tính năng đặt xe qua mã PIN hoàn toàn mới từ Grab. Phương thức này cho phép người dùng chủ động kết nối ngay với đối tác tài xế đang chờ sẵn, hứa hẹn mang lại trải nghiệm di chuyển nhanh chóng và liền mạch hơn bao giờ hết.

Điểm đón cho hành khách bắt xe bằng tính năng đặt xe qua mã PIN mới

Thay vì phải chờ đợi hệ thống phân bổ tài xế và theo dõi xe di chuyển trên bản đồ như cách đặt xe truyền thống, phương thức mới mang đến sự chủ động tối đa. Cụ thể, khi lựa chọn các dịch vụ như GrabCar 4 chỗ, 6 chỗ hoặc GrabCar Xe Điện 4 chỗ, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn một mã PIN gồm 4 chữ số cùng thời gian dự kiến di chuyển ra khu vực đón. Tại điểm đón A nằm ở làn xe dưới chân cầu cạn, bạn chỉ cần tiến đến bất kỳ tài xế nào đang trống xe và cung cấp mã PIN này. Ngay khi tài xế nhập mã vào ứng dụng và được hệ thống xác nhận, chuyến đi của bạn sẽ lập tức bắt đầu mà không mất thêm phút giây chờ đợi nào.

Chi tiết các dịch vụ đặt xe mới

Đối với những hành khách có nhu cầu sử dụng các dịch vụ cao cấp hoặc tuyến đường đặc thù như GrabCar Plus, GrabCar Premium hay GrabCar tuyến Đà Nẵng đi Hội An, Grab vẫn duy trì phương thức đặt xe tiêu chuẩn. Khách hàng sử dụng các dịch vụ này sẽ nhận trực tiếp chuyến xe với thời gian đón dao động theo tình hình giao thông, đồng thời di chuyển ra các điểm đón B1, B2 hoặc điểm đón C nằm tại bãi xe trước cửa ra. Trong giai đoạn đầu thử nghiệm, điểm đón thực tế có thể thay đổi để phù hợp với tình hình giao thông, do đó hành khách được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra ứng dụng nhằm xác định đúng vị trí.

Quy trình sử dụng tính năng mã PIN được thiết kế tối ưu cho người dùng đang hối hả tại sân bay. Ngay sau khi hạ cánh, bạn chỉ cần mở ứng dụng, chọn điểm đón là ga quốc nội Đà Nẵng và xác nhận loại xe phù hợp. Tiếp theo, giao diện sẽ xuất hiện tùy chọn đặt xe qua mã PIN. Bạn nhấn chọn để nhận dãy 4 số cùng hướng dẫn khu vực đón. Đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, ứng dụng sẽ thông minh đề xuất khoảng thời gian lý tưởng nhất để bạn di chuyển ra sảnh, tránh việc phải đứng chờ lâu. Cuối cùng, việc cung cấp mã PIN cho tài xế sẽ hoàn tất khâu kết nối.

Các bước để đặt xe Grab bằng mã PIN mới

Mặc dù mang lại nhiều tiện ích, hệ thống sẽ tự động chuyển về luồng đặt xe thông thường trong một số tình huống nhất định. Điều này xảy ra khi điểm đến của bạn thuộc khu vực bị hạn chế trên bản đồ Grab, hoặc chuyến đi được đặt từ tài khoản dành cho thành viên tuổi teen trong gói gia đình.

Bên cạnh đó, nếu bạn có nhu cầu thiết lập nhiều điểm dừng, sử dụng tính năng đặt xe nhóm hoặc đặt xe thông qua nền tảng web của Grab cho doanh nghiệp, hệ thống cũng sẽ áp dụng phương thức tìm tài xế truyền thống để đảm bảo lộ trình và chi phí được tính toán chính xác nhất.