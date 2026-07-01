Phát hiện 20 khối bê tông cốt thép nặng hơn 12.000 tấn được thả xuống biển, siêu công trình lá chắn dần lộ diện

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Hàn Quốc đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất của dự án mở rộng hệ thống cảng Busan, với việc triển khai xây dựng đê chắn sóng tại Cảng mới Jinhae – công trình được xem là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu đưa Busan trở thành một trong những siêu cảng container hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Theo kế hoạch, tuyến đê chắn sóng dài 1,4 km sẽ được xây dựng bằng 20 khối bê tông cốt thép dạng giếng chìm (caisson), mỗi khối nặng khoảng 12.561 tấn. Đây là những cấu kiện rỗng được chế tạo trên bờ, sau đó vận chuyển ra biển, đánh chìm tại vị trí đã định và lấp đầy bằng cát hoặc vật liệu phù hợp để tạo nền móng cho công trình hàng hải.

Ngày 30/4/2024, Hyundai Engineering & Construction thông báo trúng gói thầu xây dựng đê chắn sóng phía nam của Cảng mới Jinhae. Doanh nghiệp cho biết sẽ ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM), cùng các công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo trong quá trình thi công nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và kiểm soát rủi ro.

Theo nhà cung cấp công nghệ Bygging-Uddemann, 20 khối giếng chìm sẽ bắt đầu được sản xuất từ giữa năm 2026 và được vận chuyển bằng các thiết bị chuyên dụng phục vụ vận tải hàng hải hạng nặng trước khi lắp đặt ngoài khơi.

Đê chắn sóng đóng vai trò giảm tác động của sóng và dòng chảy, tạo vùng nước ổn định để bảo vệ cầu cảng, cần cẩu, bãi container và tàu thuyền. Đối với Jinhae, công trình này còn có ý nghĩa chiến lược khi trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên cho khu cảng mới, nằm trong mạng lưới mở rộng của cảng Busan – trung tâm trung chuyển container lớn nhất Hàn Quốc.

Dự án Cảng mới Jinhae được Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đánh giá là dự án phát triển cảng lớn nhất trong lịch sử nước này. Tháng 7/2025, bộ đã ký thỏa thuận bồi thường nghề cá với ngư dân địa phương, hoàn tất một trong những điều kiện quan trọng để triển khai các hạng mục hạ tầng. Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn phát triển hạ tầng được công bố ở mức 12,6 nghìn tỷ won.

Trong khi đó, theo kế hoạch tổng thể phát triển Busan đến năm 2045 được công bố trước đó, chính phủ Hàn Quốc dự kiến đầu tư khoảng 14 nghìn tỷ won để xây dựng Cảng mới Jinhae và nâng cấp hệ thống cảng Busan. Sự khác biệt giữa hai con số phản ánh phạm vi đầu tư khác nhau, trong đó mức 12,6 nghìn tỷ won dành cho hạ tầng cảng, còn 14 nghìn tỷ won bao gồm toàn bộ chương trình mở rộng dài hạn.

Sau khi hoàn thành vào năm 2045, Cảng mới Jinhae dự kiến có 21 cầu cảng, góp phần nâng tổng công suất của Busan lên gần 39,66 triệu TEU mỗi năm, tăng khoảng 87% so với mức 21,2 triệu TEU của năm 2024. Hệ thống cảng mới cũng được thiết kế để tiếp nhận các tàu container có sức chở tới 30.000 TEU, vượt quy mô của những tàu container thương mại lớn nhất hiện nay.

Việc mở rộng được kỳ vọng giúp Busan giảm áp lực quá tải, tăng khả năng tiếp nhận tàu siêu lớn và củng cố vai trò là cảng trung chuyển của khu vực Đông Bắc Á. Trong mô hình trung chuyển, hiệu quả khai thác bến cảng có ý nghĩa quan trọng đối với tốc độ luân chuyển hàng hóa và chi phí logistics của các hãng vận tải biển.

Tuy nhiên, dự án cũng đặt ra những thách thức về môi trường. Hoạt động nạo vét, cải tạo đất và thi công trên biển có thể làm thay đổi dòng chảy, độ đục của nước cũng như ảnh hưởng đến ngư trường truyền thống của địa phương.

Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí Water cho thấy các hoạt động xây dựng tại khu vực cảng mới Busan có liên quan đến sự gia tăng nồng độ chất rắn lơ lửng trong vịnh Jinhae, có thời điểm đạt khoảng 92 mg/L tại một số điểm quan trắc. Các hạt trầm tích này có thể làm giảm độ trong của nước, hạn chế ánh sáng xuyên xuống tầng nước và tác động đến hệ sinh thái biển, đặc biệt tại khu vực có khả năng trao đổi nước với biển khơi tương đối hạn chế.

Các chuyên gia cho rằng những dự án quy mô lớn như Jinhae cần đi kèm hệ thống giám sát môi trường, các biện pháp kiểm soát trầm tích trong quá trình nạo vét cũng như chính sách hỗ trợ đối với cộng đồng ngư dân bị ảnh hưởng.

Nếu hoàn thành đúng tiến độ, Cảng mới Jinhae sẽ trở thành một trong những hạ tầng trọng điểm trong chiến lược phát triển hàng hải của Hàn Quốc. Bên cạnh việc mở rộng quy mô bến cảng, dự án còn hướng tới nâng cao mức độ tự động hóa, tăng cường kết nối với hệ thống đường bộ và đường sắt, qua đó giúp Busan duy trì năng lực cạnh tranh trước các trung tâm trung chuyển container lớn trong khu vực như Singapore, Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản.



