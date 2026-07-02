Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Buồn của quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất: Cước vận chuyển tăng 500 USD/container trong 2 tuần, các hãng tàu ngừng nhận đơn

| | Thị trường

Mức cước hiện dao động từ 2.000-2.200 USD/container, tăng mạnh so với trước đây.

Buồn của quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất: Cước vận chuyển tăng 500 USD/tấn trong 2 tuần, các hãng tàu ngừng nhận đơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các nhà xuất khẩu gạo tại vùng Vidarbha và một số bang miền trung Ấn Độ đang đối mặt với nhiều khó khăn khi cước vận tải biển tăng mạnh và các hãng tàu gần như ngừng tiếp nhận đơn đặt chỗ mới. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz làm gián đoạn hoạt động vận tải quốc tế, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu gạo của khu vực.

Theo các nguồn tin thương mại, cước phí vận chuyển đã tăng thêm 500 USD/container trong hơn hai tuần qua, trong đó riêng bốn ngày gần đây đã tăng thêm 250 USD/container. Mức cước hiện dao động từ 2.000-2.200 USD/container. Trong ngành vận tải biển, đợt điều chỉnh này được gọi là General Rate Increase (GRI) - cơ chế tăng giá cước chung được các hãng tàu áp dụng đồng loạt.

Vidarbha là một trong những vùng sản xuất và xuất khẩu gạo quan trọng của Ấn Độ. Gạo không phải Basmati và gạo đồ của khu vực này chủ yếu được xuất khẩu sang các quốc gia Tây Phi, nơi đây là mặt hàng lương thực thiết yếu.

Các chuyến tàu vận chuyển gạo tới Tây Phi thường đi qua Mũi Hảo Vọng thay vì eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong ngành vận tải biển, những tác động lan tỏa từ cuộc khủng hoảng hàng hải đã khiến chi phí vận chuyển tăng mạnh và làm gián đoạn hoạt động logistics.

Ông Shivkumar Rao, đại diện công ty giao nhận R&Y Logistics tại Nagpur, cho biết việc tăng đột biến cước vận chuyển cùng với việc các hãng tàu ngừng nhận đơn đặt chỗ mới đã khiến hoạt động xuất khẩu suy giảm đáng kể.

Theo ông Rao, khi lượng hàng nhập khẩu giảm, nhiều tàu cập cảng Ấn Độ trong tình trạng container rỗng. Bên cạnh đó, tình trạng tắc nghẽn tại nhiều cảng khiến tàu không thể neo đậu đúng kế hoạch, làm nguồn cung container tiếp tục bị ảnh hưởng và góp phần đẩy chi phí vận tải lên cao.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng xác nhận hoạt động kinh doanh đang chững lại. Ông Mukesh Jain, đại diện Sponge Enterprises Private Ltd, cho biết chi phí vận chuyển tăng mạnh cùng với giá dầu diesel leo thang đã gây áp lực lớn lên hoạt động xuất khẩu gạo từ Vidarbha và bang Chhattisgarh.

Trước tình hình này, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo đã đề nghị chính phủ hỗ trợ chi phí logistics nhằm giảm bớt gánh nặng vận chuyển cho doanh nghiệp và duy trì năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu.

Trong khi đó, ông Prashant Mohota, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Vidarbha (VIA), cho biết chi phí vận chuyển hiện chiếm khoảng 8% giá thành xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh gạo. Theo ông, việc cước vận tải tăng đột ngột có thể làm gia tăng đáng kể giá thành sản phẩm và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của gạo Ấn Độ trên thị trường quốc tế.

Một loại trái cây của Campuchia đang thắng lớn tại Trung Quốc: ‘Người dân xây nhà, mua xe nhờ loại quả này’

Như Quỳnh

antt.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Iran đón tin vui bất ngờ

Iran đón tin vui bất ngờ Nổi bật

40 triệu chiếc Xiaomi sắp biến mất khỏi thị trường, Oppo, Vivo run sợ trước nguy cơ bù lỗ: Khủng hoảng lớn nhất lịch sử bủa vây ngành smartphone

40 triệu chiếc Xiaomi sắp biến mất khỏi thị trường, Oppo, Vivo run sợ trước nguy cơ bù lỗ: Khủng hoảng lớn nhất lịch sử bủa vây ngành smartphone Nổi bật

"Pháo đài thép" 33.000 tấn, chịu lực 9.000 tấn nước: Có thể chặn đứng cơn thịnh nộ của sóng thần, lũ lụt

"Pháo đài thép" 33.000 tấn, chịu lực 9.000 tấn nước: Có thể chặn đứng cơn thịnh nộ của sóng thần, lũ lụt

06:46 , 02/07/2026
Công an ập vào khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ Đào Thị Lan Anh SN 2005 trong chuyên án quy mô đặc biệt lớn

Công an ập vào khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ Đào Thị Lan Anh SN 2005 trong chuyên án quy mô đặc biệt lớn

22:05 , 01/07/2026
Better Choice Awards 2026 mở rộng bản đồ giải thưởng với một trục hoàn toàn mới

Better Choice Awards 2026 mở rộng bản đồ giải thưởng với một trục hoàn toàn mới

21:10 , 01/07/2026
Hàng hóa, dịch vụ tăng chót vót theo xăng dầu; xăng dầu giảm, chây ì quyết giữ nguyên giá cao

Hàng hóa, dịch vụ tăng chót vót theo xăng dầu; xăng dầu giảm, chây ì quyết giữ nguyên giá cao

20:34 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên