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Các nhà xuất khẩu gạo tại vùng Vidarbha và một số bang miền trung Ấn Độ đang đối mặt với nhiều khó khăn khi cước vận tải biển tăng mạnh và các hãng tàu gần như ngừng tiếp nhận đơn đặt chỗ mới. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz làm gián đoạn hoạt động vận tải quốc tế, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu gạo của khu vực.

Theo các nguồn tin thương mại, cước phí vận chuyển đã tăng thêm 500 USD/container trong hơn hai tuần qua, trong đó riêng bốn ngày gần đây đã tăng thêm 250 USD/container. Mức cước hiện dao động từ 2.000-2.200 USD/container. Trong ngành vận tải biển, đợt điều chỉnh này được gọi là General Rate Increase (GRI) - cơ chế tăng giá cước chung được các hãng tàu áp dụng đồng loạt.

Vidarbha là một trong những vùng sản xuất và xuất khẩu gạo quan trọng của Ấn Độ. Gạo không phải Basmati và gạo đồ của khu vực này chủ yếu được xuất khẩu sang các quốc gia Tây Phi, nơi đây là mặt hàng lương thực thiết yếu.

Các chuyến tàu vận chuyển gạo tới Tây Phi thường đi qua Mũi Hảo Vọng thay vì eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong ngành vận tải biển, những tác động lan tỏa từ cuộc khủng hoảng hàng hải đã khiến chi phí vận chuyển tăng mạnh và làm gián đoạn hoạt động logistics.

Ông Shivkumar Rao, đại diện công ty giao nhận R&Y Logistics tại Nagpur, cho biết việc tăng đột biến cước vận chuyển cùng với việc các hãng tàu ngừng nhận đơn đặt chỗ mới đã khiến hoạt động xuất khẩu suy giảm đáng kể.

Theo ông Rao, khi lượng hàng nhập khẩu giảm, nhiều tàu cập cảng Ấn Độ trong tình trạng container rỗng. Bên cạnh đó, tình trạng tắc nghẽn tại nhiều cảng khiến tàu không thể neo đậu đúng kế hoạch, làm nguồn cung container tiếp tục bị ảnh hưởng và góp phần đẩy chi phí vận tải lên cao.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng xác nhận hoạt động kinh doanh đang chững lại. Ông Mukesh Jain, đại diện Sponge Enterprises Private Ltd, cho biết chi phí vận chuyển tăng mạnh cùng với giá dầu diesel leo thang đã gây áp lực lớn lên hoạt động xuất khẩu gạo từ Vidarbha và bang Chhattisgarh.

Trước tình hình này, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo đã đề nghị chính phủ hỗ trợ chi phí logistics nhằm giảm bớt gánh nặng vận chuyển cho doanh nghiệp và duy trì năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu.

Trong khi đó, ông Prashant Mohota, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Vidarbha (VIA), cho biết chi phí vận chuyển hiện chiếm khoảng 8% giá thành xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh gạo. Theo ông, việc cước vận tải tăng đột ngột có thể làm gia tăng đáng kể giá thành sản phẩm và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của gạo Ấn Độ trên thị trường quốc tế.