Better Choice Awards 2026 mở rộng bản đồ giải thưởng với một trục hoàn toàn mới

Trải qua ba mùa giải thành công rực rỡ, Better Choice Awards đã khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Bước sang mùa thứ tư, Better Choice Awards 2026 mang theo thông điệp về một kỷ nguyên đổi mới sáng tạo không giới hạn. Đây không chỉ là sân chơi của thị trường nội địa mà còn là bệ phóng để doanh nghiệp và công nghệ Việt Nam vươn mình ra khỏi biên giới, kết nối trực tiếp với dòng chảy của khu vực và toàn cầu.

Điểm khác biệt cốt lõi nhất của mùa giải 2026 chính là sự phân bổ lại toàn bộ hệ thống vinh danh thành bốn trục giải thưởng lớn. Ban tổ chức đã khéo léo thiết kế các hạng mục này như bốn lăng kính chuyên biệt, có khả năng bao quát toàn diện mọi mặt của nền kinh tế và xã hội, đồng thời bám sát triết lý "Better, not the Best" - Tôn vinh những lựa chọn giúp cuộc sống tốt hơn mỗi ngày, thay vì tìm kiếm một đáp án duy nhất.

Đầu tiên, phải kể đến Smart Choice Awards, một sân chơi quen thuộc nhưng liên tục được làm mới theo xu thế của thời đại. Sứ mệnh của trục giải này là tôn vinh những sản phẩm công nghệ tiêu dùng tiên tiến, giúp cuộc sống của con người trở nên thuận tiện, thông minh và đạt hiệu suất cao hơn. Các lĩnh vực cốt lõi được đặt lên bàn cân đánh giá bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ bán dẫn, Năng lượng xanh, Y tế thông minh, Giáo dục số và Đô thị thông minh.

Thứ hai là Car Choice Awards, lăng kính tập trung vào nhịp đập của ngành công nghiệp ô tô và công nghệ xe. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông đang có những bước tiến dài, trục giải này sinh ra để vinh danh những mẫu xe và công nghệ di chuyển đặt người dùng làm trung tâm. Mọi giải pháp mobility mới, từ việc nâng cao tính năng an toàn, tối ưu hóa trải nghiệm lái cho đến xu hướng phát triển phương tiện bền vững đều sẽ được soi chiếu một cách tỉ mỉ thông qua các bài thử nghiệm thực tế.

Tiếp nối bức tranh là Innovative Choice Awards, nơi hội tụ của những giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng tạo ra tác động tích cực và sâu rộng đến nền kinh tế - xã hội. Khác với những thiết bị cầm tay cá nhân, đây là không gian dành cho các nền tảng số hóa quy mô, những mô hình kinh doanh đột phá có khả năng thay đổi cục diện của một ngành nghề hay thậm chí là thói quen tiêu dùng của đại đa số công chúng.

Cuối cùng, và cũng là điểm nhấn mang tính bùng nổ nhất của Better Choice Awards 2026, chính là sự xuất hiện của trục giải hoàn toàn mới mang tên Nation Builders Awards với danh hiệu Kiến tạo Đất nước. Khác biệt hoàn toàn với ba lăng kính mang đậm tính thương mại và tiêu dùng ở trên, hạng mục này được khai sinh để dành riêng cho những tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang có những cống hiến vượt xa ranh giới của lợi nhuận kinh doanh thuần túy.

Với sự thẩm định gắt gao từ hội đồng thẩm định (đặc biệt thêm có sự góp mặt của đại diện NIC và Bộ Khoa học và Công nghệ), giải thưởng hướng tới việc vinh danh những đơn vị đang nỗ lực xây dựng nền tảng quốc gia, kết nối hệ sinh thái Việt Nam với toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững.

Dù mang những cái tên đầy tính học thuật và vĩ mô, nhưng thực chất cả bốn trục giải thưởng của Better Choice Awards đều được neo chặt vào những lựa chọn vô cùng gần gũi trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Việt.

Khi bạn thức dậy và lướt tin tức trên một chiếc điện thoại thông minh màn hình gập sắc nét, hay điều khiển hệ thống điện điều hòa trong nhà bằng giọng nói, đó chính là sự hiện diện hiện hữu của Smart Choice Awards. Khi bạn cùng gia đình an tâm ngồi trên một chiếc xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động, hay dễ dàng tìm thấy trạm sạc công suất cao trên những chuyến đi xa dịp cuối tuần, đó là giá trị thiết thực mà Car Choice Awards đang nỗ lực cổ vũ. Khi bạn thanh toán một hóa đơn mua sắm trực tuyến chỉ bằng một ánh nhìn qua FaceID, hay tham gia vào các lớp học từ xa mượt mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, Innovative Choice Awards đang đứng ngay phía sau để hỗ trợ bạn.

Và ở một tầng mức sâu xa hơn, khi bạn tận hưởng những con đường cao tốc thênh thang nối liền các tỉnh thành, trải nghiệm hệ thống dịch vụ được số hóa đồng bộ, hay tự hào về một thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam đang làm chủ công nghệ bán dẫn, đó chính là lúc những "người khổng lồ" thuộc Nation Builders Awards đang âm thầm kiến tạo nên một diện mạo thịnh vượng mới cho đất nước.

Hệ thống bốn trục giải này không hoạt động độc lập mà đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới nâng đỡ và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân từ những thao tác nhỏ bé nhất cho đến các nền tảng vĩ mô. Để đảm bảo tính công tâm và phản ánh đúng bức tranh thực tế, Better Choice Awards 2026 tiếp tục áp dụng cơ chế đánh giá kết hợp chặt chẽ. Kết quả cuối cùng sẽ được quyết định bởi hội đồng chuyên môn (chiếm từ 50 đến 70% tỷ trọng) cùng với số phiếu bình chọn trực tiếp từ cộng đồng người tiêu dùng cuối. Đây là cách tiếp cận minh bạch và toàn diện nhất, giúp giải thưởng vừa giữ được chiều sâu kỹ thuật khắt khe, vừa đo lường được nhịp đập và sự đón nhận thực tế từ thị trường.

Để khám phá sâu hơn về từng lăng kính và hệ thống các hạng mục đề cử chi tiết, độc giả hãy cùng chờ đón loạt bài phân tích chuyên sâu sẽ chính thức được công bố tại buổi họp báo khởi động diễn ra vào ngày 2/8 sắp tới.