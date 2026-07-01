Thử trà sữa Starbucks đang gây sốt: Mức giá quá ổn nhưng hương vị lại bình thường hơn cả bình thường!

Chỉ mới ra mắt từ hôm qua, dòng đồ uống mới toanh của Starbucks đã lập tức làm khuynh đảo mạng xã hội. Người người nhà nhà rần rần rủ nhau đi thử, review khen chê bay ngập trời khiến dân tình không khỏi tò mò. Người khen ngon nức nở vươn tầm vũ trụ, kẻ lại chê chát xít say sẩm mặt mày. Không để các tín đồ ẩm thực phải hoang mang thêm, Có Như Lời Đồn? đã trực tiếp ra cửa hàng gần nhất gọi ngay hai món đang hot nhất bộ sưu tập để kiểm chứng. Và kết quả nhận về vô cùng bất ngờ!

Giao diện: An toàn, tối giản chưa đủ sức tạo điểm nhấn

Cầm trên tay hóa đơn 145.000 đồng cho hai ly Oolong Milk Tea và Black Milk Tea size Grande thuộc bộ sưu tập mới “Tea Mate”, thứ chúng tôi nhận về là một hình ảnh khá quen thuộc. Cả hai món đều được đựng trong ly nhựa trong suốt đặc trưng, bên dưới là lớp trân châu trắng nằm khiêm tốn. Lần ra mắt này, hãng dường như chọn lối đi tối giản khi không tập trung vào các lớp foam cầu kỳ hay topping rực rỡ để tạo ấn tượng cho thực khách.Thiết kế tinh giản này tuy đúng tinh thần của hãng nhưng lại thiếu đi sự đột phá, khó lòng tạo được hiệu ứng bùng nổ cho những ai thích một ly đồ uống thật bắt mắt để lên hình.

Hương vị: Chia nửa buồn vui giữa hai phiên bản trà sữa

Bỏ qua phần nhìn, chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào hương vị. Mạng xã hội hai ngày nay đang tranh cãi khá gắt về độ đậm đặc của bộ đôi này. Để trải nghiệm khách quan nhất, cả hai ly đều được order ở mức giảm đá và giảm ngọt. Tất nhiên, khẩu vị mỗi người một khác nên đánh giá về độ ngọt nhạt sẽ mang tính chất tham khảo nhé.

Thử trước ly Oolong Milk Tea, điểm cộng đầu tiên là mùi trà ô long lên khá rõ. Khác với những bình luận cho rằng trà bị chát xít hay chua miệng, hậu vị của ly này lại ngọt dịu và êm ái. Trân châu trắng đi kèm dai giòn nhai khá vui miệng. Tuy nhiên, nếu dùng từ "xuất sắc" thì e là chưa tới. Đồ uống này chỉ dừng lại ở mức trọn vai, an toàn và dễ uống.

Chuyển sang ly Black Milk Tea, trải nghiệm lại có phần hụt hẫng. Nhìn màu nước đậm đà, ngửi cũng thấy hương thơm đặc trưng, nhưng khi uống thử thì vị trà lại khá nhạt nhòa. Nó thiếu đi cái độ đậm chát, nồng nàn mà những tín đồ hồng trà thường tìm kiếm. Thật lòng mà nói, hương vị này dễ làm người ta liên tưởng đến những ly trà sữa pha sẵn đại trà trên thị trường, chứ chưa toát lên được nét riêng biệt cần có của một thương hiệu quốc tế. Việc kết hợp cùng trân châu trắng cũng không giúp tổng thể món nước trở nên đặc sắc hơn.

Chốt lại, nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, Oolong Milk Tea chắc chắn là cái tên được ưu ái. Hậu vị thơm êm, dễ chịu của nó vớt vát lại phần nào cho một lần đu trend đồ uống mới không mấy bùng nổ của chúng tôi.

Giá cả: Mức giá quá ổn cho một ly size Grande, nhưng trải nghiệm liệu có xứng tầm?

Nếu như hương vị chưa quá “wow” thì mức giá lại là một điểm cộng mang đến nhiều bất ngờ. Với tờ hóa đơn ghi nhận 82.000 đồng cho một ly Oolong Milk Tea và 67.000 đồng cho ly Black Milk Tea size Grande thì vô cùng hợp lý. Phải công nhận rằng lượng nước trong một ly Grande là rất đầy đặn, thậm chí thời gian gần đây, nhiều dân tình còn đùa vui rằng đi Starbucks tính ra lại rẻ. Bởi lẽ, thị trường thức uống hiện nay đang quá sức nhộn nhịp, vô số thương hiệu chuyên trà sữa đình đám ngoài kia cũng đã chạm mốc giá tương đương hoặc cao hơn cho một ly đồ uống cỡ lớn. Ở góc độ thương hiệu và dung tích, mức chi phí này hoàn toàn xứng đáng. Bạn không chỉ trả tiền cho một thức uống mà còn mua cả không gian, dịch vụ và sự chỉn chu.

Ở góc độ thương hiệu, mức chi phí này không có gì bất ngờ nếu so với các dòng sản phẩm khác của Starbucks. Bạn không chỉ trả tiền cho một thức uống mà còn mua không gian, dịch vụ và trải nghiệm chỗ ngồi. Tuy nhiên, nếu khắt khe xét riêng trên phương diện giá trị vị giác, thì bỏ ra số tiền này cho một ly trà sữa nằm ở “vùng an toàn”, mang hương vị bình thường hơn cả bình thường vẫn là con số khiến nhiều thực khách phải chùn tay. Bạn có thể mạnh dạn thử nghiệm một lần cho biết, đặc biệt nếu trót tò mò trước bộ sưu tập trà sữa mới này hoặc vốn là người hâm mộ trung thành của thương hiệu.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!