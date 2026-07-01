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GS25 lên tiếng sau phản ánh về điều kiện vệ sinh tại 1 cơ sở ở Hà Nội: Rà soát, phối hợp cơ quan chức năng để xác minh

| | Thị trường

GS25 Việt Nam vừa phát đi thông cáo báo chí về vụ việc một cửa hàng tại Hà Nội bị phản ánh liên quan đến điều kiện vệ sinh, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh và sẽ cập nhật thông tin chính thức sau khi có kết quả.

Ngày 1/7, GS25 Việt Nam phát đi thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc một cửa hàng trên địa bàn Hà Nội đang được phản ánh về điều kiện vệ sinh.

Trong thông cáo, GS25 cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ khách hàng, cộng đồng và truyền thông, đơn vị đã chủ động tiến hành rà soát nội bộ, đánh giá các quy trình vận hành tại cơ sở liên quan.

Đồng thời, doanh nghiệp cho biết đang tích cực phối hợp và làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, đánh giá khách quan các nội dung được phản ánh cũng như điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa điểm liên quan theo quy định của pháp luật.

GS25 đã đưa ra nhiều thông báo về sự việc đang được phản ánh (Ảnh: Fanpage GS25)

Theo GS25, doanh nghiệp tin rằng sự phối hợp giữa cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước sẽ góp phần bảo đảm tính minh bạch, khách quan của thông tin, giúp người tiêu dùng tiếp cận đầy đủ các thông tin chính thức và đáng tin cậy.

Đơn vị cũng cho biết thường xuyên rà soát các quy trình vận hành nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống. GS25 khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và cập nhật thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí khi có kết quả xác minh từ cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 30/6, trên fanpage chính thức, GS25 thông báo cửa hàng tại số 4-6 ngõ 36 Duy Tân đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 29/6 để "kiểm tra và rà soát toàn diện cơ sở vật chất cũng như quy trình vận hành".

Doanh nghiệp khi đó gửi lời xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện, đồng thời khẳng định việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Thời điểm mở cửa trở lại sẽ phụ thuộc vào việc cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động cửa hàng được đưa ra trước đó (Ảnh: Fanpage GS25)

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận thời gian qua

Loạt thông báo này được đưa ra sau khi trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một con chuột xuất hiện tại khu vực chế biến đồ ăn của một cửa hàng mang thương hiệu GS25. Đoạn clip do một khách hàng ghi lại cho thấy con chuột bò lên khu vực đặt khay và dụng cụ chế biến thực phẩm.

Đến nay, GS25 chưa xác nhận chính thức nội dung trong đoạn video cũng như chưa công bố kết quả kiểm tra đối với vụ việc. Vì vậy, mối liên hệ giữa đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội và việc cửa hàng tạm dừng hoạt động hiện chưa được cơ quan có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp xác nhận.

GS25 là thương hiệu cửa hàng tiện lợi có nguồn gốc từ Hàn Quốc, gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2018 thông qua Công ty TNHH GS25 Việt Nam, liên doanh giữa GS Retail (Hàn Quốc) và Sơn Kim Land.

Ảnh: GS25 Việt Nam

Thương hiệu phát triển theo mô hình cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7, kết hợp bán lẻ hàng tiêu dùng với các sản phẩm ăn uống chế biến sẵn. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đến năm 2025, GS25 đã có hơn 400 cửa hàng trên cả nước, phục vụ chủ yếu nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Trên website chính thức, GS25 định vị thương hiệu theo triết lý "Friendly - Fresh - Fun", trong đó "Fresh" (tươi mới) được xem là một trong những giá trị cốt lõi. Doanh nghiệp cho biết tập trung phát triển các dòng thực phẩm chế biến sẵn, món ăn phong cách Hàn Quốc và các sản phẩm mang thương hiệu độc quyền YOUUS, hướng đến mục tiêu cung cấp thực phẩm tươi ngon, chất lượng cùng trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng.

Theo Phạm Trang

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
GS25

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