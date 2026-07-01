Vì sao công nghệ EM-i là chuẩn mực mới cho dòng xe “hybrid thông minh” tại Việt Nam?

Với điểm nhấn là hệ thống truyền động E-DHT 11-in-1 có thiết kế siêu nhỏ gọn và khối động cơ đạt hiệu suất nhiệt lên tới 46,5%, EM-i không chỉ tối ưu hóa vận hành mà còn mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Công nghệ EM-i (E-Motive Intelligent) được biết đến là nền tảng truyền động plug-in hybrid (PHEV) thế hệ mới nhất của Geely. Hệ thống này giúp xe vận hành cực kỳ linh hoạt, kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Trái tim của hệ thống này nằm ở khối động cơ xăng 1,5L đạt hiệu suất nhiệt ấn tượng lên tới 46,5%, giúp giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình vận hành. Đây là con số thách thức mọi giới hạn kỹ thuật hiện có trên thị trường.

Với hệ truyền động E-DHT11-in-1, việc tinh giản 11 cấu phần vào một khối thống nhất không chỉ giúp tối ưu hóa không gian và giảm trọng lượng đáng kể, mà còn triệt tiêu tối đa thất thoát năng lượng trong quá trình vận hành. Nhờ đó, hệ thống đạt hiệu suất truyền động vượt trội, đảm bảo khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Đặc biệt, công nghệ hệ truyền động 11-in-1 Intelligent E-drive tích hợp sâu còn giúp giảm số lượng linh kiện rời của động cơ, từ đó giảm thiểu rủi ro hỏng hóc và hạ thấp chi phí bảo trì dài hạn cho chủ xe trong quá trình sử dụng.

Điểm nhấn công nghệ EM-i còn nằm ở khả năng quản lý và phân bổ năng lượng thông minh, giúp khai thác hiệu quả từng nguồn động lực trong mọi điều kiện vận hành. "Bộ não" đặc biệt này sẽ liên tục phân tích dữ liệu vận hành để đưa ra quyết định phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện trong thời gian thực. Từ đó cho phép chiếc xe hoạt động linh hoạt giữa ba chế độ: thuần điện, chế độ hybrid thông minh và chế độ hiệu suất mà người dùng không cần can thiệp quá nhiều nhưng vẫn đạt hiệu quả tối ưu trong từng hành trình.

Với khả năng đạt mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 3,02L/100 km và tổng quãng đường di chuyển lên tới hơn 1.823,7 km, công nghệ EM-i đã lập kỷ lục tại Việt Nam với chiếc EX5. Phạm vi này giúp người lái hoàn toàn có thể yên tâm khi di chuyển những chặng đường dài.

Thực tế, cuộc đua ở mảng xe hybrid tại thị trường Việt bên cạnh các đối thủ từ Nhật, Hàn, Geely EM-i không "đơn độc" mà còn vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt với các công nghệ từ một số hãng xe đồng hương.

Bảng so sánh công nghệ EM-i và một số công nghệ hybrid khác trên thị trường.

Tuy nhiên, so với các đối thủ, Geely EM-i đang nắm giữ một lợi thế cạnh tranh cốt lõi nhờ vào hiệu suất động cơ và mức độ tích hợp công nghệ. Trong khi nhiều đối thủ tập trung vào việc kết nối các thành phần để tạo ra hệ thống hybrid, Geely lại chọn cách tiếp cận "tất cả trong một" để tối ưu hóa không gian và hiệu suất với hệ thống E-DHT 11-in-1. Hiệu suất nhiệt động cơ 46,5% không chỉ là một con số đơn thuần, đó là minh chứng cho trình độ cơ khí hóa đỉnh cao, giúp mỗi giọt nhiên liệu được khai thác tối đa.

Không chỉ thế, khả năng duy trì vận hành ổn định ngay cả khi dung lượng pin ở mức thấp (Low-SOC) là một điểm cộng rất lớn của Geely EM-i, giúp người dùng không cảm thấy sự hụt hơi hay thay đổi quá lớn về trải nghiệm lái trong mọi điều kiện.

Tại thị trường Việt, hiện cả ba phiên bản Geely EX5 EM-i đều trang bị pin LFP với dung lượng đa dạng từ 18,4 kWh đến 29,8 kWh. Điểm nhấn là khả năng sạc nhanh DC: phiên bản Ultra đạt mức 30-80% trong 16 phút (60kW), trong khi các bản còn lại hoàn tất trong 20 phút (30kW).

Bên cạnh lợi thế về tốc độ sạc, pin LFP của Geely còn nổi bật nhờ độ bền và an toàn vượt trội. Geely đặc biệt chú trọng hệ thống kiểm soát nhiệt và cơ chế bảo vệ nhiều lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối ngay cả khi một cell gặp sự cố. Ngoài ra, quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt toàn cầu giúp pin đạt hiệu suất ổn định, tuổi thọ dài và tối ưu hóa chi phí vận hành. Đây là nền tảng quan trọng giúp Geely khẳng định cam kết về chất lượng và sự an tâm cho người dùng.Đối với thị trường Việt Nam, nơi điều kiện giao thông đa dạng từ đường đô thị đông đúc đến những cung đường dài liên tỉnh, sự linh hoạt và tính tin cậy của hệ thống quản lý năng lượng thông minh trên EM-i sẽ trở nên cực kỳ giá trị. Người dùng không cần phải là một chuyên gia về kỹ thuật để vận hành xe, hệ thống sẽ tự động phân bổ năng lượng để đảm bảo mọi hành trình đều tiết kiệm và mượt mà nhất.

Có thể nói cuộc đua công nghệ hybrid EM-i của Geely và các đối thủ đang tạo ra một thị trường sôi động, nơi người tiêu dùng Việt Nam là những người được hưởng lợi lớn nhất. Công nghệ EM-i của Geely với "tân binh" như EX5 EM-i đang thiết lập một trong những chuẩn mực mới cho phân khúc hybrid tại Việt Nam, giúp "xe xanh" trở thành lựa chọn rất thực tế và tiết kiệm.

Đặc biệt, khách hàng còn được xóa bỏ mọi nỗi lo hậu mãi nhờ chương trình đặc quyền "Trọn an tâm, Trọn gắn kết" từ nhà phân phối độc quyền Tasco Auto. Chương trình được thiết kế đặc biệt với 26 đặc quyền dành cho các chủ xe Geely tại Việt Nam.

Thay vì phải tự xoay sở, chủ xe Geely được chăm sóc chuyên biệt qua quy trình "Happy Call" xuyên suốt vòng đời sử dụng, từ nhắc lịch bảo dưỡng đến khảo sát dịch vụ… Với mạng lưới 56 showroom và 76 xưởng dịch vụ Carpla Service chuẩn hóa trên toàn quốc, Tasco Auto cho thấy không chỉ phân phối xe mà còn khẳng định cam kết đồng hành bền vững, biến trải nghiệm sở hữu trở thành đặc quyền riêng biệt cho người dùng.