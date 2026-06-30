Việt Nam đang đi đúng con đường từng đưa Thái Lan "lên đỉnh thế giới": VinSpeed xây xong 5 tuyến metro là “hóa rồng”?

Hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị không đơn thuần đóng vai trò giải quyết bài toán đi lại của người dân, mà còn là động lực thúc đẩy không hề nhỏ cho sự phát triển của ngành công nghiệp du lịch mỗi quốc gia.

Sự thành công vang dội của thủ đô Bangkok, Thái Lan trên bản đồ du lịch toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua có đóng góp một phần không nhỏ từ việc quốc gia này sớm xây dựng mạng lưới metro toàn diện từ cách đây gần 30 năm.

Nhận thấy nhu cầu khách du lịch ngày càng tăng, sự phát triển quá nhanh của giao thông đô thị, cùng khí hậu nóng bức đặc trưng vùng nhiệt đới, Bangkok đã có một giải pháp giải quyết triệt để nhưng đơn giản chỉ bằng đường sắt đô thị.

Khi nhìn vào thực tế tương đồng giữa Việt Nam và Thái Lan trong bài toán nêu trên, sự kiện Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm vừa qua đã đánh dấu một bước chuyển mình mang tính thời đại.

Chiến lược phát triển mới tập trung vào 5 tuyến metro đang mở ra triển vọng to lớn để Việt Nam kiến tạo những kỳ tích du lịch và kinh tế đô thị tương tự người láng giềng Đông Nam Á.

Thái Lan từng có một thời như thế

Khi nhìn vào sự phát triển của Hà Nội hiện nay, người ta dễ liên tưởng đến hình ảnh của Bangkok nhiều năm về trước.

Lịch sử quy hoạch của thủ đô Bangkok từng ghi nhận những giai đoạn kẹt xe nghiêm trọng nhất thế giới vào thập niên 1990 do sự bùng nổ của phương tiện cá nhân và chính sách ưu tiên phát triển đường bộ từ những năm 1960.

Trở ngại này càng trở nên khắc nghiệt hơn dưới tác động của khí hậu nhiệt đới nóng bức, nơi nhiệt độ mùa khô nóng thường xuyên duy trì ở mức cao từ 35°C đến 40°C.

Đối với khách du lịch quốc tế, việc phải di chuyển liên tục ngoài trời hoặc chịu đựng tình trạng kẹt xe kéo dài trên các phương tiện truyền thống như tuk-tuk hay taxi không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm giảm đáng kể thời gian trải nghiệm thực tế.

Sự xuất hiện và hoàn thiện của hệ thống tàu điện trên cao (BTS Skytrain) từ năm 1999 và tàu điện ngầm (MRT) từ năm 2004 đã tạo ra một cuộc cách mạng thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển của du khách.

Các toa tàu hiện đại, sạch sẽ và được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ công suất lớn hoạt động liên tục từ 6 giờ sáng đến nửa đêm đã biến hành trình di chuyển qua các vùng lõi di sản hay các trung tâm mua sắm sầm uất trở thành một trải nghiệm dễ chịu và an toàn.

Với tần suất hoạt động dày đặc chỉ từ 3 đến 7 phút mỗi chuyến, hệ thống này giúp tối ưu hóa thời gian di chuyển của du khách, triệt tiêu hoàn toàn nỗi lo kẹt xe vào các khung giờ cao điểm.

Một đặc điểm vượt trội trong thiết kế hạ tầng của Bangkok là tính liên thông đa phương thức. Điển hình là việc kết nối liền mạch giữa mạng lưới tàu điện với hệ thống giao thông đường thủy trên sông Chao Phraya.

Từ ga tàu điện BTS Saphan Taksin, du khách có thể bước ngay xuống bến cảng Sathorn để tiếp cận hệ thống phà và tàu cao tốc Chao Phraya Express Boat với nhiều mã màu cờ phân loại lộ trình và mức giá hợp lý.

Sự tích hợp này cho phép khách quốc tế tiếp cận trực tiếp các điểm tham quan mang tính biểu tượng lịch sử như Cung điện Hoàng gia, đền Wat Pho hay Wat Arun mà không cần phải chạm chân xuống mặt đường bộ nóng bức hay lo ngại các rủi ro giao thông thường gặp trên đường phố.

Kết nối các vùng ven thủ đô

Không dừng lại ở việc phục vụ khu vực nội đô lịch sử, hệ thống đường sắt đô thị Bangkok đã liên tục mở rộng phạm vi bao phủ ra các vùng ngoại ô lớn và các tỉnh lân cận nhằm đáp ứng nhu cầu giãn dân và mở rộng không gian kinh tế - một tầm nhìn rất giống với Hà Nội hiện tại.

Đối với ngành du lịch, việc vươn dài của các tuyến tàu điện đã mở ra cơ hội lớn cho du khách tự thiết kế các hành trình khám phá vùng ven một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí di chuyển.

Tuyến MRT Blue Line (tuyến xanh dương) của Bangkok vận hành như một tuyến vòng khép kín dài gần 47 km với 38 nhà ga, kết nối khu vực trung tâm với các quận ngoại ô phía Tây như Lak Song và phía Bắc như Bang Sue.

Từ trục xương sống này, hành khách có thể chuyển tiếp sang tuyến MRT Purple Line (tuyến tím) dài gần 21 km để đi sâu vào tỉnh Nonthaburi ở phía Tây Bắc thủ đô. Đây là khu vực ngoại ô thanh bình với nhiều ngôi chùa cổ kính và đời sống bản địa phong phú, vốn trước đây rất khó tiếp cận bằng phương tiện giao thông thông thường.

Sự phát triển của các tuyến monorail mới như Yellow Line (tuyến vàng) chạy về hướng Đông Nam đến tỉnh Samut Prakan hay Pink Line (tuyến hồng) phục vụ hành lang phía Bắc cũng giúp giảm tải giao thông đáng kể.

Du khách có thể dễ dàng sử dụng các tuyến tàu điện ngoại ô này để ghé thăm những điểm du lịch độc đáo ngoài trung tâm như ngôi chùa trắng Wat Asokaram tại Samut Prakan hay khu bảo tồn thiên nhiên Bang Pu.

Đặc biệt, hệ thống tàu điện ngoại ô còn đóng vai trò là cửa ngõ liên kết các tỉnh xa hơn. Từ trạm BTS Ekkamai, du khách có thể tiếp cận trực tiếp bến xe khách phía Đông để bắt xe đi thành phố biển Pattaya sầm uất.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa tàu điện nội đô, monorail vùng ven và các bến xe liên tỉnh đã biến Bangkok thành một đầu mối giao thông cực kỳ linh hoạt cho mọi hành trình khám phá Thái Lan.

Kiến tạo vị thế du lịch thế giới nhờ tầm nhìn hạ tầng sớm

Tầm nhìn chiến lược xây dựng hệ thống tàu điện từ sớm đã đóng vai trò quyết định trong việc thiết lập vị thế dẫn đầu thế giới của du lịch Bangkok.

Các số liệu thống kê liên tục xếp hạng thủ đô Thái Lan là thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới trong nhiều năm liền, vượt qua các trung tâm du lịch hàng đầu khác như Paris và London.

Sự bứt phá mạnh mẽ này được hỗ trợ trực tiếp bởi hệ thống giao thông công cộng thông minh, giúp giảm thiểu tối đa các rào cản di chuyển cho du khách quốc tế ngay khi họ đặt chân tới đất nước này.

Sự chuẩn bị sớm về mặt hạ tầng sân bay kết nối trực tiếp với đường sắt đô thị là thế mạnh đắt giá nhất của Bangkok. Tuyến Airport Rail Link dài 28 km kết nối trực tiếp Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi với ga trung tâm Phaya Thai chỉ trong vòng dưới 30 phút với mức chi phí rất rẻ dao động từ 15 đến 45 baht.

Hệ thống này giúp du khách hoàn toàn tránh được "đặc sản kẹt xe" kinh hoàng của Bangkok ngay khi vừa đáp xuống sân bay. Từ ga Phaya Thai, việc chuyển tiếp sang mạng lưới BTS để về các khu vực lưu trú trọng điểm diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, việc chính phủ Thái Lan cho phép sử dụng các thẻ contactless (thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế Visa, Mastercard) để quẹt trực tiếp tại các cổng kiểm soát MRT và Airport Rail Link từ cuối năm 2025 đã gạt bỏ hoàn toàn rào cản về xếp hàng mua vé vật lý, mang lại sự tiện nghi tối đa cho khách quốc tế.

Việt Nam với 5 tuyến metro mới

Nhìn từ thành công của Bangkok, 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của Hà Nội cũng đang mang đến nhiều tiềm năng và kỳ vọng mới.

Đây là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn chưa từng có của Thủ đô, thể hiện quyết tâm thay đổi toàn diện diện mạo đô thị.

Việc đồng loạt triển khai 5 tuyến metro mới với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030 sẽ ngay lập tức định hình bộ khung huyết mạch, kết nối chặt chẽ các hành lang phát triển và các cực tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Điểm tựa vững chắc cho siêu dự án này là việc lựa chọn liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed làm tổng thầu EPC.

Đây là một quyết định mang tính chiến lược nhằm tận dụng năng lực thi công thần tốc và quản trị dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp nội địa hàng đầu.

VinSpeed hiện cũng đang là chủ đầu tư của hai dự án đường sắt tốc độ cao quy mô lớn tại Việt Nam là tuyến Bến Thành - Cần Giờ và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, sử dụng các công nghệ hầm ngầm bằng máy khoan hầm TBM đường kính lớn từ Đức và hệ thống điều khiển hiện đại từ châu Âu.

Sự tham gia của các nhà thầu nội địa có tiềm lực tài chính và công nghệ mạnh mẽ hứa hẹn sẽ rút ngắn tiến độ thi công, đảm bảo tính đồng bộ kỹ thuật và hạn chế tối đa tình trạng chậm tiến độ vốn là điểm nghẽn của các dự án sử dụng vốn vay ODA trước đây.

Tiềm năng du lịch Việt Nam lên cao

Sự tương đồng giữa kế hoạch phát triển hạ tầng của Hà Nội và mô hình thành công của Bangkok mở ra triển vọng vô cùng tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam. Hà Nội vốn sở hữu nguồn tài nguyên du lịch văn hóa, lịch sử và ẩm thực vô cùng phong phú, nhưng lâu nay vẫn chịu rào cản lớn bởi hệ thống giao thông mặt đất đã gần chạm ngưỡng chịu tải.

Thực tế từ việc đưa vào khai thác thương mại tuyến Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn - ga Hà Nội cho thấy người dân và du khách tại Việt Nam đang thích nghi rất nhanh với xu hướng du lịch nội đô bằng tàu điện. Thống kê của Sở Du lịch Hà Nội cho thấy chỉ riêng quý I năm 2026, Thủ đô đã đón tới 8,82 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt (tăng 20,5% so với cùng kỳ).

Khách du lịch ngày càng hứng thú với trải nghiệm các tuyến tàu điện mới vì hệ thống cabin mát mẻ, êm ái, mang lại góc nhìn độc đáo từ trên cao để ngắm nhìn nhịp sống đô thị.

Tấm vé ngày trị giá chỉ từ 24.000 đến 40.000 đồng cho phép di chuyển không giới hạn đã trở thành động lực lớn thu hút các gia đình đa thế hệ và du khách quốc tế tham gia các tour du lịch xanh.

Khi 5 tuyến metro mới hoàn thành kết nối thông suốt từ sân bay Nội Bài vào các điểm di sản chính, Hà Nội sẽ tạo lập được một "hành lang khí hậu an toàn", giúp nâng cao vượt trội chất lượng trải nghiệm của du khách bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Không gian du lịch của Hà Nội cũng sẽ không còn bị bó hẹp trong khu vực nội đô lịch sử mà sẽ mở rộng theo 9 cực tăng trưởng và các hành lang đô thị mới.

Ngoài ra, hệ thống tàu điện ngầm còn là mạch máu dẫn đường cho việc phát triển các mô hình kinh tế đêm và sản phẩm du lịch sáng tạo dọc theo các nhà ga.

Hà Nội đã phê duyệt đề án đề xuất phát triển 6 mô hình kinh tế đêm, bao gồm các hoạt động trình diễn ánh sáng, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực xuyên đêm từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau tại khu vực phố cổ, hồ Tây, các tổ hợp thương mại 24/7 và dọc hành lang sông Hồng.

Hệ thống metro hoạt động an toàn, đúng giờ sẽ là phương tiện lý tưởng kết nối các không gian trải nghiệm đêm này. Du khách có thể dễ dàng đi thưởng thức ẩm thực truyền thống tại phố cổ, di chuyển bằng metro số 10 để tham quan khu vực phát triển mới phía Bắc sông Hồng hay khu di tích Cổ Loa, rồi kết thúc đêm bằng dịch vụ ngắm cảnh thành phố trên du thuyền sông Hồng mà không lo ngại vấn đề an toàn hay ùn tắc giao thông.

Một trong những điểm nhấn đáng giá nhất giúp ngành du lịch đường sắt Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ thời gian qua chính là việc "thổi hồn" văn hóa vào mỗi chuyến đi.

Các sản phẩm như tour trải nghiệm xanh "Hành trình di sản Metro 2A", tàu văn hóa kết nối vùng di sản Hà Nội - Từ Sơn (Bắc Ninh) mang tên "5 Cửa Ô", hay đoàn tàu chất lượng cao "Hoa Phượng Đỏ" tuyến Hà Nội - Hải Phòng đã chứng minh sức hút khổng lồ khi đón nhận hàng chục vạn lượt khách nhờ tích hợp âm nhạc dân gian, ẩm thực truyền thống và phong cách phục vụ gần gũi.

Khi 5 tuyến metro mới đi vào hoạt động, mỗi nhà ga sẽ được định vị như một cửa ngõ văn hóa sống động. Việc thiết kế kiến trúc các nhà ga mang đặc trưng vùng miền và tích hợp các không gian triển lãm nghệ thuật, quà lưu niệm thủ công sẽ biến mỗi hành trình metro thành một chuyến du hành văn hóa độc đáo đối với khách du lịch.

Có thể nói, triển khai đồng bộ mạng lưới metro theo tầm nhìn quy hoạch 100 năm sẽ là bệ phóng hoàn hảo giúp tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị Thủ đô.

Mạng lưới metro hoàn chỉnh không chỉ thay đổi bộ mặt đô thị Hà Nội mà còn trở thành đòn bẩy chiến lược đưa du lịch Việt Nam bứt phá, vươn tầm cạnh tranh sòng phẳng và đạt được những thành tựu rực rỡ như kỳ tích mà Thái Lan đã thực hiện thành công.