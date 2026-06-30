Đã rõ ngày ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Ultra

﻿﻿Theo các thông tin mới nhất, Apple nhiều khả năng sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 18 vào đầu tháng 9, tiếp tục duy trì lịch trình quen thuộc đã được hãng áp dụng trong nhiều năm qua. Nếu không có thay đổi gì đặc biệt, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone Ultra sẽ chính thức xuất hiện vào ngày 8/9, trong khi 9/9 được xem là phương án dự phòng.

Thông tin trên được nhà báo Mark Gurman chia sẻ. Theo ông, Apple vẫn sẽ bám sát "công thức" quen thuộc, tức tổ chức sự kiện vào thứ Ba hoặc thứ Tư đầu tiên sau kỳ nghỉ Labor Day tại Mỹ.

Điều này đồng nghĩa ngày 8/9 đang là mốc thời gian có khả năng cao nhất để Apple giới thiệu loạt sản phẩm mới gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone Ultra màn hình gập được đồn đoán từ lâu. Nếu lịch trình có điều chỉnh, sự kiện nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 9/9.

Việc Apple duy trì lịch ra mắt đầu tháng 9 không phải điều bất ngờ. Trong nhiều năm qua, hãng luôn tận dụng thời điểm này để tạo sức hút trước khi mở bán vào giữa tháng, qua đó thúc đẩy doanh số trong quý IV - giai đoạn quan trọng nhất năm nhờ mùa mua sắm cuối năm và kỳ nghỉ lễ.

Dù ngày ra mắt đã dần rõ ràng hơn, sự chú ý của thị trường hiện cũng tập trung vào khả năng tăng giá của thế hệ iPhone mới. Nhiều nguồn tin cho rằng Apple có thể tăng giá dòng iPhone 18 thêm khoảng 200 USD so với thế hệ trước, sau nhiều năm gần như giữ nguyên mức giá khởi điểm của iPhone cao cấp.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro sẽ được nâng cấp với chip xử lý sản xuất trên tiến trình 2 nm, phần Dynamic Island nhỏ hơn, camera có khẩu độ thay đổi và thời lượng pin được cải thiện.

Trong khi đó, iPhone Ultra - mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên được cho là của Apple - vốn được dự báo sẽ có mức giá rất cao. Nếu chi phí linh kiện tiếp tục leo thang, đặc biệt là bộ nhớ, giá bán của thiết bị này có thể còn vượt qua nhiều mẫu điện thoại gập cao cấp đang có mặt trên thị trường.

Nguyên nhân của nguy cơ tăng giá được cho là xuất phát từ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu rất lớn từ các công ty AI đang khiến nguồn cung chip nhớ trở nên khan hiếm, kéo giá linh kiện tăng mạnh và tạo áp lực lên toàn bộ ngành công nghiệp điện tử, từ máy chủ, máy tính cho đến smartphone.