Lần đầu tiên sau nhiều năm, Apple chịu thua!

Apple vừa điều chỉnh tăng giá đồng loạt dòng Mac, iPad và một số thiết bị gia dụng từ ngày 25/6, với mức tăng dao động 15-30% tùy cấu hình. Đây là một trong những đợt tăng giá mạnh nhất của Apple trong nhiều năm - và phản ứng từ thị trường Việt Nam đã xuất hiện ngay lập tức.

Khách hàng mua iPhone tại một hệ thống bán lẻ uỷ quyền Apple

Lý do quá đỗi quen thuộc

Giá chip DRAM tăng tới 98% trong quý đầu năm 2026 và dự báo còn tăng thêm 58-63% trong quý hiện tại, theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường TrendForce. Làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI toàn cầu đang kéo nguồn cung bộ nhớ ra khỏi tay nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng - các hãng AI và điện toán đám mây đang tranh nhau ký hợp đồng dài hạn với Samsung, SK Hynix và Micron, khiến thị trường thiếu hụt trầm trọng.

"Một trong những nguyên nhân có thể đến từ việc chi phí đầu vào, đặc biệt là tình hình thiếu hụt linh kiện chip nhớ và dẫn đến giá thành đang ở mức cao hơn so với trước, khiến giá thành sản xuất tăng", ông Nguyễn Như Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop cho biết.

Apple đã cố giữ giá lâu hơn phần còn lại của ngành. Trong giai đoạn dịch COVID-19, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, Apple vẫn duy trì giá bán ổn định. Lần này khác. CEO Tim Cook đã cảnh báo cổ đông từ tháng 4 rằng chi phí bộ nhớ sẽ tác động ngày càng lớn sau quý 2. Hãng xác nhận trong tuyên bố chính thức: "Chúng tôi đã cố bảo vệ khách hàng khỏi những mức tăng này, nhưng nay đã đến giới hạn. Chúng tôi biết đây không phải tin vui".

Tại Việt Nam, apple.com/vn cập nhật giá mới lúc khoảng 20:00 ngày 25/6. Các đại lý ủy quyền phải điều chỉnh theo ngay sau đó.

Giá bán các dòng MacBook được các đại lý cập nhật sau khi Apple Store tăng giá bán

"Hiện tại một số sản phẩm Apple có mức giá tăng khá rõ, đặc biệt ở nhóm Mac và iPad. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý mua sắm của khách hàng, khi nhiều người có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định xuống tiền. Ghi nhận ban đầu cho thấy sức mua có biến động và có xu hướng giảm nhẹ ở một số nhóm sản phẩm chịu tác động trực tiếp từ việc tăng giá", đại diện Hoàng Hà Mobile cho biết.

Giá mới tại Việt Nam

MacBook Neo bản 256 GB tăng từ 16,49 triệu lên 19,499 triệu đồng, tức tăng thêm 3 triệu đồng chỉ sau một đêm. MacBook Air 13 inch tăng từ 29,99 triệu lên 35,999 triệu đồng. iPad Air 11 inch WiFi 128 GB tăng từ 16,69 triệu lên 20,999 triệu đồng. MacBook Pro 14 inch M5 hiện có giá 54,999 triệu đồng. Ở phân khúc cao hơn, Mac Studio M3 Ultra bản cấu hình cao nhất lên tới 191,249 triệu đồng.

Tại thị trường Mỹ, mức tăng tuyệt đối lớn nhất thuộc về Mac Studio M3 Ultra - tăng 1.300 USD so với trước, lên 5.299 USD (khoảng 149,999 triệu đồng tại Việt Nam). Dòng sản phẩm này dùng tới 96 GB bộ nhớ thống nhất, phản ánh trực tiếp chi phí RAM đang tăng vọt.

iPhone không bị ảnh hưởng trong đợt điều chỉnh lần này.

Bảng giá mới của một số dòng sản phẩm Apple kèm mức tăng tính theo %

Sức mua đang chững

Phản ứng từ các hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam khá đồng nhất. Ông Nguyễn Như Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple tại FPT Shop - cho biết sức mua có phần chững lại do người tiêu dùng cần thêm thời gian cân nhắc. Dự báo nhu cầu với Mac và iPad vẫn ổn định ở nhóm có mục đích học tập và làm việc rõ ràng.

Hoàng Hà Mobile nhận định đây là một trong những đợt tăng giá đáng chú ý nhất từ đầu năm 2026, với biên độ 20-30% cao hơn hẳn các lần điều chỉnh nhỏ lẻ trước đó. Đại diện hệ thống này cho biết sức mua đang giảm nhẹ ở một số nhóm sản phẩm chịu tác động trực tiếp.

Với CellphoneS, hệ thống này cho biết mức tăng không đồng đều giữa các cấu hình cho thấy đợt điều chỉnh này không chỉ phản ánh biến động tỷ giá, mà còn liên quan đến thay đổi trong cơ cấu chi phí linh kiện của từng sản phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm Apple tăng giá niêm yết với biên độ lớn như vậy tại Việt Nam, kể cả trong giai đoạn COVID.

"So với một số hãng Android đã điều chỉnh giá từ khá sớm trước áp lực chi phí linh kiện và sản xuất, Apple có thể được xem là đã trì hoãn việc tăng giá trong một khoảng thời gian nhất định trước khi đưa ra quyết định lần này", đại diện hệ thống bán lẻ CellphoneS nhận định.

Khách hàng tham khảo sản phẩm Apple tại cửa hàng bán lẻ

iPhone có bị ảnh hưởng tiếp theo không?

Các hệ thống bán lẻ đều chưa đưa ra khẳng định về khả năng iPhone tăng giá. CellphoneS và Hoàng Hà Mobile cùng nhận định: nếu áp lực chi phí linh kiện tiếp tục duy trì, khả năng Apple mở rộng điều chỉnh sang iPhone là điều không thể loại trừ, nhưng hiện chưa có bất kỳ thông báo nào từ hãng.

"Trong thời gian tới, diễn biến giá sẽ còn phụ thuộc vào tình hình nguồn cung và chi phí linh kiện. Nếu chi phí đầu vào vẫn duy trì ở mức cao, mặt bằng giá mới của các sản phẩm này có thể sẽ tiếp tục được duy trì", đại diện hệ thống bán lẻ FPT nhận định.

Thị trường PC toàn cầu đã khó khăn trước khi có đợt tăng giá này. IDC dự báo doanh số PC giảm 11,3% trong năm 2026, một phần vì chi phí bộ nhớ đẩy giá đầu cuối lên cao. Ben Bajarin - CEO công ty tư vấn Creative Strategies - nhận xét: "Môi trường chip nhớ đang rất khó khăn và sẽ tiếp tục khó khăn trong tương lai gần".

Apple cho biết đang "nỗ lực tìm giải pháp" nhưng chưa công bố biện pháp cụ thể nào.