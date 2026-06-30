Giá bạc về đáy 7 tháng

Theo dữ liệu từ Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc giao dịch ngày 30/6 ở mốc 2,51 triệu đồng/lượng (bán ra) và 2,183 triệu đồng/lượng (mua vào). Bạc thỏi loại 1 kg có giá 60,027 triệu đồng/kg (bán ra) và 58,213 triệu đồng/kg (mua vào).

Trên thế giới, giá bạc thế giới tiếp tục giảm mạnh, lùi về quanh ngưỡng 57 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng bảy tháng trở lại đây. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ tăng lãi suất trong năm nay, đồng thời những bất ổn tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tính từ đầu tháng, giá bạc đã mất hơn 23% giá trị, đánh dấu một trong những tháng giảm mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Nếu tính theo quý, mức giảm cũng xấp xỉ 23%, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trên thị trường kim loại quý.

Một trong những nguyên nhân chính khiến bạc suy yếu là kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát. Thị trường hiện vẫn định giá khả năng có ba lần tăng lãi suất trong năm nay, trong đó lần điều chỉnh đầu tiên có thể diễn ra ngay trong tháng 9.

Lãi suất cao thường làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời như trái phiếu, đồng thời khiến đồng USD mạnh lên. Điều này gây áp lực lên các kim loại quý không mang lại lợi suất như bạc và vàng khi chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản này tăng lên.

Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm tháng mới của Mỹ, dự kiến công bố trong tuần này. Đây được xem là dữ liệu quan trọng giúp Fed đánh giá sức khỏe của thị trường lao động trước khi đưa ra quyết định về lộ trình lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị cũng tiếp tục tác động tới tâm lý thị trường. Mỹ và Iran dự kiến nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Doha (Qatar), song triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài vẫn được đánh giá là khá mong manh.

Một trong những điểm bất đồng lớn là việc Tehran tiếp tục khẳng định sẽ giám sát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, ngay cả khi Oman không tham gia cơ chế này. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới, nên mọi diễn biến tại khu vực đều có thể tác động mạnh đến giá năng lượng và kỳ vọng lạm phát toàn cầu.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá bạc nhiều khả năng vẫn chịu áp lực nếu Fed duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất và các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy nền kinh tế đủ sức chống chịu trước chi phí vay vốn cao. Tuy nhiên, những biến động khó lường tại Trung Đông vẫn có thể khiến thị trường kim loại quý xuất hiện các nhịp phục hồi ngắn hạn khi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng.

"Trong ngắn hạn, khả năng cao giá sẽ biến động mạnh trong biên độ rộng, chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Do đó, chiến lược phù hợp nhất hiện nay là linh hoạt, phòng thủ và kiểm soát rủi ro thay vì kỳ vọng một xu hướng tăng mạnh ngay lập tức", đại diện của Ancarat nhận định.﻿