Đội "quái vật sắt" đang lênh đênh ở biển của Nga sở hữu bí thuật, kiểm soát chặt chẽ nhất cử nhất động

Tất cả các tàu thuộc sở hữu của Norilsk Nickel MMC (Nga) đều được trang bị hệ thống radar giám sát băng Ice Vision với các mô-đun phần mềm định vị bằng radar (RDR). Thiết bị này được phát triển bởi Marine Computer Systems dành cho đội tàu hoạt động tại Bắc Cực.

Giải mã công nghệ RDR: Khi radar thay thế vệ tinh toàn cầu

Về bản chất, mô-đun RDR là một giải pháp định vị dự phòng dựa trên thuật toán so sánh hình ảnh định hình. Khi con tàu di chuyển vào khu vực bị mất tín hiệu vệ tinh do thời tiết cực đoan hoặc bị chế áp điện tử, hệ thống sẽ lập tức quét và chụp lại cấu trúc địa hình cũng như trạng thái băng xung quanh bằng hệ thống radar hàng hải lắp trên boong.

Những dữ liệu hình ảnh thời gian thực này sau đó được thuật toán so sánh với cơ sở dữ liệu ảnh radar tầm xa đã được tích hợp sẵn trong bộ nhớ của hệ thống Ice Vision. Từ việc đối chiếu các điểm tương đồng về địa vật, hệ thống có thể xác định chính xác tọa độ, vận tốc và hướng di chuyển của tàu với sai số cực nhỏ.

Tất cả các thông số phức tạp này được xử lý mượt mà và trực quan hóa trực tiếp lên màn hình hiển thị của tổ hợp Ice Vision tại buồng lái, giúp các sĩ quan hàng hải có được cái nhìn toàn cảnh về phân bố mật độ băng mà không cần đến sự hỗ trợ từ không gian.

Lá chắn an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế

Tổ hợp thiết bị định vị thế hệ mới này được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Hệ thống Máy tính Hàng hải (MCS) - một đơn vị chuyên trách về các giải pháp công nghệ kỹ thuật số cho đội tàu vùng cực. Đại diện thông tấn của MCS khẳng định, hệ thống Ice Vision cùng công nghệ RDR đã vượt qua các vòng kiểm định nghiêm ngặt và chính thức được phê duyệt sử dụng trên các tàu vận tải theo đúng các quy định pháp lý của Bộ luật An toàn Tàu thuyền hoạt động ở vùng nước cực.

Nhiệm vụ cốt lõi của hệ thống là cung cấp khả năng hiển thị chất lượng cao về tình trạng phân bố các tảng băng, luồng lạch và cảnh báo sớm các nguy cơ va chạm. Việc làm chủ công nghệ này đặc biệt quan trọng khi điều hướng những con tàu siêu trường siêu trọng đi qua các hành lang hàng hải có mật độ băng dày đặc và biến động liên tục ở vùng viễn Bắc.

Tham vọng tự chủ trên tuyến đường biển chiến lược

Nornickel hiện là nhà sản xuất palladium lớn nhất thế giới và là một trong những mắt xích logistics quan trọng nhất trên Tuyến đường biển phía Bắc (NSR). Do đó, việc duy trì mạch máu vận tải thông suốt quanh năm không chỉ mang ý nghĩa kinh tế đối với doanh nghiệp mà còn mang tầm vóc chiến lược quốc gia.

Hiện tại, toàn bộ lực lượng vận tải chủ lực phục vụ các hải trình băng giá của tập đoàn đã được đồng bộ hóa công nghệ mới, bao gồm 6 tàu container chuyên dụng có cấp bọc băng cao cấp Arc7, 1 tàu chở dầu đạt chuẩn bọc băng Arc7 và 1 tàu phá băng tiếp cận cảng chuyên dụng mang tên "Dudinka".

Các tàu phân cấp Arc7 là dòng tàu chở hàng thương mại có khả năng tự vượt qua các vùng băng dày mà không cần tàu phá băng dẫn đường trong phần lớn thời gian mùa đông. Khi được trang bị thêm "mắt thần" RDR, các tàu này có thể duy trì vận tốc và lộ trình tối ưu ngay cả trong những kịch bản cực đoan nhất khi toàn bộ hệ thống định vị thông thường bị vô hiệu hóa.

Tầm nhìn dài hạn cho hàng hải vùng cực

Việc Nornickel hoàn tất phủ sóng công nghệ Ice Vision - RDR đánh dấu cột mốc quan trọng trong xu hướng nội địa hóa và tự chủ công nghệ hàng hải của Nga tại khu vực Bắc Cực. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có thể dẫn đến việc hạn chế hoặc làm sai lệch dữ liệu định vị dân sự, các giải pháp định vị độc lập bằng phần cứng nội địa được xem là chìa khóa vàng bảo vệ chuỗi cung ứng hàng hóa cốt lõi.

Không dừng lại ở việc đảm bảo an ninh, giải pháp công nghệ này còn giúp tối ưu hóa chi phí vận hành. Bằng cách định vị chính xác các vùng băng mỏng hoặc các vết nứt tự nhiên trên mặt băng, con tàu có thể tiết kiệm đáng kể nhiên liệu tiêu thụ và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các cảng biển Á - Âu.