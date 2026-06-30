Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an ập vào căn nhà trên phố Hà Nội, bắt quả tang 8 thiếu nữ

| | Thị trường

Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện và bắt quả tang tại nơi ở của M.M.Q (SN 1994, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) có 8 đối tượng có hành vi phạm pháp.

Khoảng 14 giờ 00 ngày 24/6/2026, tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa tiến hành kiểm tra tại số 2 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an ập vào căn nhà trên phố Hà Nội, bắt quả tang 8 thiếu nữ - Ảnh 1.

Các đối tượng tại trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: CA Hà Nội

Theo đó, Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện và bắt quả tang tại nơi ở của M.M.Q (SN: 1994, HKTT: Tổ 81, phường Kim Liên, TP Hà Nội) có 08 đối tượng ngồi 02 chiếu để chơi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh phỏm; gồm: M.M.Q (SN: 1994, HKTT: Tổ 81, phường Kim Liên, TP Hà Nội), B.T.H.T (SN: 1993, HKTT: phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội), N.T.L (SN:1993, HKTT: Cụm 1, xã Liên Minh, TP Hà Nội), M.D.A (SN: 1994, HKTT: phường Tây Hồ, TP Hà Nội), P.T.N (SN: 1991, HKTT: phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội), K.T.T.H (SN:1994, HKTT: xã Đại Xuyên, TP Hà Nội), N.T.Y (SN: 1989, HKTT: phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), N.T.T.H (SN: 1981, HKTT: phường Hải An, TP Hải Phòng).

Quá trình khai thác, các đối tượng khai nhận sử dụng các miếng hình tròn ghi các con số khác nhau, được gọi là “phỉnh”, dùng để quy ước thay cho tiền thật. Tang vật thu giữ: 189 phỉnh (tương đương 16.000.000 đồng), 02 bộ bài lá, 15 bình kim loại.

Hiện, Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam sở hữu một loại hoa nghìn tỷ chỉ xuất hiện tại rất ít quốc gia: Giá gần 4.000 USD/tấn, vừa thu về hơn 22 triệu USD

Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam sở hữu một loại hoa nghìn tỷ chỉ xuất hiện tại rất ít quốc gia: Giá gần 4.000 USD/tấn, vừa thu về hơn 22 triệu USD Nổi bật

Giá vàng lao dốc khiến nhiều người lo ngại - chuyên gia bất ngờ hé lộ điều mà thị trường đang bỏ qua

Giá vàng lao dốc khiến nhiều người lo ngại - chuyên gia bất ngờ hé lộ điều mà thị trường đang bỏ qua Nổi bật

Công an Hà Nội tiếp tục đưa gần 2.500 camera AI vào hoạt động

Công an Hà Nội tiếp tục đưa gần 2.500 camera AI vào hoạt động

06:53 , 30/06/2026
Người dùng đợi mua iPhone 18 Pro Max có tin vui

Người dùng đợi mua iPhone 18 Pro Max có tin vui

22:10 , 29/06/2026
Apple tăng giá iPad, MacBook: Nhà bán lẻ nói gì về khả năng iPhone tăng theo?

Apple tăng giá iPad, MacBook: Nhà bán lẻ nói gì về khả năng iPhone tăng theo?

21:31 , 29/06/2026
Từ vườn quê ra thế giới: Mo cau xuất hiện trên bàn ăn quốc tế - Mỹ, Hàn Quốc đều săn đón

Từ vườn quê ra thế giới: Mo cau xuất hiện trên bàn ăn quốc tế - Mỹ, Hàn Quốc đều săn đón

20:30 , 29/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên