Công an Hà Nội tiếp tục đưa gần 2.500 camera AI vào hoạt động

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 29/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vi phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, phát huy hiệu quả của hệ thống giao thông thông minh giai đoạn 1 với hơn 1.800 camera tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đưa vào hoạt động cuối năm 2025, đơn vị tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vi phạm, với mục tiêu xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, có kiến trúc mở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của Thủ đô.

Đến nay, giai đoạn 2 dự án hoàn thành lắp đặt 2.460 camera tích hợp công nghệ AI, gồm 1.107 camera xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, 960 camera đo đếm lưu lượng, 112 camera quan sát toàn cảnh nút giao, 251 camera PTZ giám sát an ninh, trật tự và 30 camera xử lý vi phạm tốc độ. Như vậy, đến nay Công an TP Hà Nội lắp đặt và đưa vào hoạt động là gần 5.000 camera.

Công an Hà Nội đang tiếp tục triển khai dự án thứ 3 với số lượng 21.000 camera phủ kín địa bàn thành phố và dự kiến hoàn thành xong trong năm 2026.



Đặc biệt, so với giai đoạn trước, dự án đã được nâng cấp toàn diện về năng lực công nghệ với nhiều tính năng mới như điều khiển giao thông thông minh theo "làn sóng xanh", dự báo ùn tắc bằng AI, điều khiển thích ứng tín hiệu giao thông, cảnh báo giao thông thời gian thực thông qua hệ thống VMS; mở rộng phạm vi xử lý vi phạm sang lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời tăng cường các chức năng giám sát an ninh, trật tự như phát hiện đánh nhau, xâm nhập khu vực cấm, sử dụng vũ khí, cháy, khói, đổ rác trái quy định và nhiều tình huống nghiệp vụ khác.

Dự án cũng từng bước hình thành nền tảng Big Data phục vụ công tác chỉ huy, điều hành; xây dựng kho dữ liệu giao thông tập trung; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quản lý chuyên ngành; tạo tiền đề để tiến tới tự động hóa quy trình xử lý vi phạm và phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh của thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Thủ đô.

"Mặc dù thời gian triển khai rất ngắn, khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, song với sự quyết tâm của các đơn vị chức năng, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, cùng sự nỗ lực của các đơn vị tư vấn, nhà thầu, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, hệ thống đang được hoàn thiện những bước cuối cùng để sẵn sàng đưa vào vận hành, khai thác" -Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Trung tướng Tùng đề nghị các phòng nghiệp vụ Công an thành phố và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, xây dựng quy trình quản lý, vận hành và khai thác hệ thống theo đúng quy định. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng ứng dụng AI, khai thác dữ liệu lớn và kết nối với các hệ thống chuyên ngành, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và giải quyết các vấn đề trọng điểm của Thành phố.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị Phòng CSGT chủ động khai thác tối đa các tính năng của hệ thống, đặc biệt là điều hành giao thông thông minh, xử lý vi phạm bằng AI, bảo đảm hệ thống phát huy hiệu quả ngay sau khi đưa vào sử dụng.

Theo Công an TP Hà Nội, việc hoàn thành giai đoạn 2 của dự án là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Công an Thủ đô và xây dựng hạ tầng số phục vụ quản lý đô thị.

Hệ thống khi được đưa vào khai thác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành giao thông; tăng cường năng lực phát hiện, xử lý vi phạm; hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời tạo nền tảng dữ liệu quan trọng phục vụ chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của thành phố Hà Nội trong những năm tới.