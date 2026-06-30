Không phải Mỹ hay châu Âu, quốc gia Đông Nam Á này mới là nơi tiêu thụ tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới

Theo số liệu hải quan do Reuters trích dẫn, Philippines đã đưa chi tiêu cho tấm pin mặt trời lên mức cao nhất thế giới kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Trong bối cảnh giá điện tăng vọt và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch khan hiếm, nhiều người Philippines đã lựa chọn lắp đặt tấm pin mặt trời trên mái nhà trong ba tháng qua.

Chi tiêu cho tấm pin mặt trời tại quốc gia Đông Nam Á này, một trong những nền kinh tế châu Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng do xung đột Trung Đông gây ra, đã vượt quá 407 triệu đô la Mỹ từ ngày 1/3 đến ngày 31/5, theo số liệu hải quan Trung Quốc do Reuters tổng hợp.

Thực tế, Hà Lan mới là quốc gia chi tiêu nhiều nhất với 1,1 tỷ đô la Mỹ cho tấm pin mặt trời, nhưng đây là trung tâm trung chuyển lớn cho việc nhập khẩu và tái xuất khẩu thiết bị năng lượng mặt trời, vì vậy họ không nằm trong phân tích quốc gia nào chi tiêu nhiều nhất.

Sau Philippines là Pakistan, một nền kinh tế châu Á khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Trung Đông. Pakistan đã đàm phán thành công với Iran để một số lô hàng LNG từ Qatar rời khỏi Vịnh Ba Tư trong những tuần gần đây. Nhưng cuộc khủng hoảng năng lượng ở Pakistan cũng đã thúc đẩy sự đổ xô lắp đặt điện mặt trời.

Sự bùng nổ năng lượng mặt trời ở Pakistan đã thể hiện rõ trước cả cuộc khủng hoảng Trung Đông. Theo một báo cáo của Ember, tổ chức nghiên cứu về năng lượng sạch, năng lượng mặt trời phân tán đã thúc đẩy nhu cầu điện quốc gia của Pakistan tăng 21% trong hai năm.

Tổng cộng 27 gigawatt (GW) năng lượng mặt trời phân tán đã được triển khai chỉ trong hai năm, tương đương với tổng công suất của tất cả các nhà máy điện than, khí đốt và dầu mỏ đang hoạt động được xây dựng ở Pakistan từ trước đến nay, theo Ember.

Tại Philippines, năng lượng mặt trời mái nhà đã tăng gần gấp đôi trong 12 tháng qua, theo một phân tích riêng của Ember vào cuối tháng 5.

Philippines là thị trường xuất khẩu tấm pin mặt trời lớn thứ hai của Trung Quốc vào năm 2026, chỉ đứng sau trung tâm trung chuyển Hà Lan, cho thấy sự gia tăng đáng kể năng lượng mặt trời mái nhà ở quốc gia Đông Nam Á này. Theo dữ liệu của Ember, Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 3.000 MW tấm pin mặt trời sang Philippines chỉ riêng trong tháng 3 và tháng 4.

Tuy nhiên, sự bùng nổ năng lượng mặt trời ở Philippines vẫn phải đối mặt với những thách thức, bao gồm chi phí ban đầu cao đối với các hộ gia đình Philippines và các vấn đề về chuỗi cung ứng.