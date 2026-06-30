Nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét tại nhiều tỉnh, thành: 30 người bị bắt

Trước đó, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, đồng thời trao đổi, giao dịch mua bán súng, đạn và linh kiện vũ khí với nhiều đối tượng tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, giao dịch, che giấu nhân thân và phương thức phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Quá trình điều tra xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng.

Sau khi hoàn thành, đối tượng bắn thử, quay video, đăng tải lên mạng xã hội để chào bán cho các đối tượng có nhu cầu. Việc giao nhận súng, đạn được ngụy trang trong các thùng CPU máy tính hoặc hàng hóa gửi qua xe khách liên tỉnh; các giao dịch thanh toán sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội.

Từ ngày 30/5 đến ngày 6/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Mặc dù các đối tượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, lợi dụng không gian mạng để liên lạc, giao dịch và sử dụng nhiều phương thức đối phó nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây không ít khó khăn cho công tác xác minh, truy xét, nhưng với quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các địa phương và việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã tổ chức bắt giữ hơn 30 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội.

Kết quả khám xét, lực lượng Công an thu giữ số lượng lớn vũ khí gồm: 27 khẩu súng, trong đó 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 09 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế và 1000 viên đạn các loại, cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư, máy tính, dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn liên quan, làm rõ nguồn cung cấp vũ khí, đạn và các tài khoản mạng xã hội được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án về chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM còn phát hiện, xử lý hình sự đối với 7 đối tượng trong chuyên án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can có liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp ma túy và những người có liên quan để xử lý triệt để.

Kết quả này tiếp tục khẳng định Công an TP không chỉ tập trung xử lý 1 hành vi vi phạm mà còn chủ động mở rộng điều tra, bóc gỡ đồng thời các hành vi phạm tội khác, kiên quyết xử lý toàn diện các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.