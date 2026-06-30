Top 4 mẫu TV cao cấp đáng sở hữu nhất mùa World Cup 2026

Không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup từ lâu còn được xem là mùa mua sắm sôi động nhất của thị trường TV. Năm 2026 cũng không ngoại lệ khi hàng loạt thương hiệu lớn đồng loạt trình làng những dòng TV chiến lược tại Việt Nam, mang theo loạt công nghệ hiển thị và AI mới nhất nhằm chinh phục người dùng có nhu cầu nâng cấp phòng khách trước mùa bóng đá.

Dưới đây là bốn mẫu TV cao cấp nổi bật nhất vừa được các hãng giới thiệu.

TCL C8L: "Át chủ bài" SQD-Mini LED

Trong số các sản phẩm mới, TCL C8L là một trong những mẫu TV nhận được nhiều sự chú ý khi lần đầu mang công nghệ SQD-Mini LED về thị trường Việt Nam. Đây là thế hệ nâng cấp của QD-Mini LED với hệ thống Super Quantum Dot mới, hướng tới cải thiện độ tinh khiết màu sắc, tăng độ sáng và khả năng kiểm soát vùng sáng tốt hơn. C8L cũng là model duy nhất dùng tấm mini LED có thể hiển thị 100% dải màu BT.2020, điều chỉ TV Micro RGB cao cấp mới đạt được.

Bên cạnh công nghệ màn hình mới, C8L còn được trang bị tần số quét lên tới 144Hz, hỗ trợ AI tối ưu hình ảnh theo nội dung và nhiều tùy chọn kích thước lớn phục vụ nhu cầu xem thể thao. So với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc, C8L được TCL định vị ở mức giá cạnh tranh hơn nhưng vẫn sở hữu loạt công nghệ đỉnh cấp trên thị trường. Đây cũng là lý do mẫu TV này được xem là sản phẩm chiến lược của TCL trong mùa World Cup năm nay.

TCL C8L có đầy đủ các kích thước từ 55 đến 98 inch, giá bán dao động từ 38 đến 150 triệu đồng.

Samsung Micro RGB R95H: Bước tiến mới của AI TV

Samsung tiếp tục đặt AI làm trọng tâm cho dòng TV 2026 khi lần đầu đưa Micro RGB về Việt Nam. Khác với hệ thống đèn nền LED trắng truyền thống, Micro RGB sử dụng các LED RGB siêu nhỏ để tái tạo màu sắc và độ tương phản tốt hơn.

Điểm khác biệt của Samsung không chỉ nằm ở công nghệ hiển thị mà còn ở Vision AI Companion cùng khả năng điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh, tối ưu hình ảnh, âm thanh và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Với Samsung, TV đang dần trở thành trung tâm AI của phòng khách thay vì chỉ là thiết bị giải trí.

Mẫu R95H có kích thước 65 đến 130 inch, giá từ 54 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

LG OLED evo G6: Tiếp tục khẳng định thế mạnh OLED

LG vẫn trung thành với OLED ở phân khúc cao cấp khi giới thiệu OLED evo G6 cùng bộ xử lý α11 AI Processor Gen 3. Hãng cũng bổ sung nhiều tính năng AI như nhận diện người dùng, cá nhân hóa giao diện và nâng cấp chất lượng hình ảnh theo thời gian thực.

Ngoài G6, LG còn gây chú ý với OLED không dây và công nghệ Micro RGB mới. Tuy nhiên, OLED evo G6 vẫn được xem là đại diện tiêu biểu nhất cho thế mạnh của LG nhờ chất lượng hiển thị, khả năng tái tạo màu đen sâu và thiết kế tối giản.

Dòng G6 có các kích thước từ 55 đến 97 inch, giá niêm yết từ 53 đến 439 triệu đồng.

Sony BRAVIA 9 II: Đưa trải nghiệm rạp phim về phòng khách

Không chạy đua quá nhiều vào AI hay thông số kỹ thuật, Sony tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống ở khả năng xử lý hình ảnh và âm thanh. BRAVIA 9 II được phát triển đồng bộ với hệ thống loa BRAVIA Theatre nhằm mang đến trải nghiệm điện ảnh tại gia.

Mẫu TV này nổi bật với khả năng xử lý chuyển động mượt mà, màu sắc tự nhiên và chất lượng hình ảnh ổn định khi xem các nội dung thể thao tốc độ cao. Đây cũng là lý do Sony vẫn là lựa chọn của nhiều người dùng ưu tiên trải nghiệm xem phim và bóng đá trên màn hình lớn.

Model này có 2 phiên bản kích thước lần lượt 75 và 85 inch, giá bán 130 và 155 triệu đồng.

Cuộc đua TV bước sang giai đoạn mới

Điểm đáng chú ý của thị trường TV mùa World Cup 2026 là các hãng không còn chỉ cạnh tranh về kích thước hay độ phân giải. Thay vào đó, cuộc đua đã chuyển sang công nghệ hiển thị thế hệ mới như SQD-Mini LED, Micro RGB, OLED cùng các tính năng AI nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Mỗi thương hiệu đều theo đuổi một hướng đi riêng. TCL tập trung vào SQD-Mini LED với lợi thế giá cạnh tranh, Samsung xây dựng hệ sinh thái AI TV, LG tiếp tục phát huy thế mạnh OLED, trong khi Sony giữ vững triết lý điện ảnh tại gia. Điều đó mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn khi tìm kiếm một mẫu TV phù hợp để sẵn sàng hòa mình vào bầu không khí sôi động của World Cup 2026.