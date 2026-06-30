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Một loại trái cây của Campuchia đang thắng lớn tại Trung Quốc: ‘Người dân xây nhà, mua xe nhờ loại quả này’

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Việt Nam cũng đang trồng rất nhiều loại quả này.

Một loại trái cây của Campuchia đang thắng lớn tại Trung Quốc: ‘Người dân xây nhà, mua xe nhờ loại quả này’ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Việc xuất khẩu trực tiếp nhãn tươi sang Trung Quốc đang mang lại những thay đổi tích cực cho ngành trồng nhãn của Campuchia, giúp ổn định giá cả trong nước, mở rộng đầu ra và cải thiện thu nhập của nông dân.

Ông Sen Sokhoeun, nông dân 60 tuổi sở hữu vườn nhãn rộng 16 ha tại tỉnh Pailin, cho biết thị trường tiêu thụ đã trở nên ổn định kể từ khi Campuchia bắt đầu xuất khẩu trực tiếp nhãn tươi sang Trung Quốc vào tháng 10/2022. Khác với những năm trước, khi giá nhãn thường giảm mạnh vào mùa thu hoạch, hiện nay giá bán được duy trì ở mức ổn định, giúp người trồng có nguồn thu bền vững.

Với sản lượng khoảng 80 tấn mỗi năm, ông Sokhoeun cho biết không còn phải lo tìm đầu ra cho vụ thu hoạch sắp tới khi các doanh nghiệp đã chủ động đến tận trang trại để ký kết thu mua phục vụ xuất khẩu.

"Trong mùa thu hoạch, đại diện các đơn vị thu mua sẽ đến trực tiếp trang trại để thu mua nhãn. Chúng tôi rất phấn khởi vì sản phẩm tiêu thụ thuận lợi và mang lại lợi nhuận cao", ông chia sẻ.

Theo ông Sokhoeun, nhu cầu lớn từ thị trường Trung Quốc cùng mức giá thu mua hấp dẫn đã tạo động lực để nhiều nông dân mở rộng diện tích trồng nhãn. Ông cho biết nhãn Campuchia có lợi thế nhờ hương vị ngọt, chất lượng tốt và khả năng cạnh tranh về giá.

Hiện nhãn là một trong năm loại trái cây tươi của Campuchia được phép xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, bên cạnh chuối vàng, xoài, dừa và sầu riêng.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Sa Chamroeun, đại diện Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Jinkwoayuan (Campuchia), cho biết doanh nghiệp đã xuất khẩu khoảng 18.000 tấn nhãn tươi sang Trung Quốc trong năm ngoái và đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 30.000 tấn mỗi năm trong thời gian tới.

Theo ông Chamroeun, quy mô thị trường Trung Quốc vẫn còn rất lớn, trong khi nguồn cung hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ. Do đó, việc mở rộng vùng nguyên liệu là yêu cầu cần thiết để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu.

Ông cũng nhận định việc mở cửa thị trường Trung Quốc đã góp phần ổn định giá nhãn tại Campuchia, giúp cải thiện đáng kể đời sống của người trồng. Nếu không có thị trường xuất khẩu này, giá nhãn có thể xuống thấp đến mức nhiều nông dân buộc phải chặt bỏ cây do hiệu quả kinh tế không còn đảm bảo.

"Nhiều hộ nông dân hiện đã có điều kiện xây nhà kiên cố và mua ô tô nhờ thu nhập từ cây nhãn được cải thiện qua từng năm", ông nói.

Theo doanh nghiệp, người tiêu dùng Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng nhãn trồng tại tỉnh Pailin nhờ đặc điểm cùi dày, vị ngọt, giòn và ít nước.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, cả nước hiện có hơn 13.600 ha trồng nhãn, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Pailin, Battambang và Banteay Meanchey. Năng suất của các vùng trồng có sự khác biệt tùy thuộc vào điều kiện canh tác và kỹ thuật chăm sóc cây trồng.

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