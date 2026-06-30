Phát hiện 'kỳ quan công nghệ' 2,2 km của Hà Lan ở Thái Bình Dương: Âm thầm làm nhiệm vụ rất quan trọng

Giữa lòng Thái Bình Dương bao la, một kỳ quan công nghệ đang âm thầm thực hiện sứ mệnh giải cứu đại dương với tốc độ kinh ngạc. Đó là System 03 – thiết bị làm sạch bờ biển khổng lồ có chiều dài lên tới 2,2 km được phát triển bởi tổ chức phi lợi nhuận The Ocean Cleanup (Hà Lan).

Nguồn ảnh: The Ocean Cleanup

Không còn là những thử nghiệm trên lý thuyết, "gã khổng lồ" này đang chứng minh sức mạnh vô song của mình khi chỉ cần vỏn vẹn 5 giây để quét sạch rác thải nổi trên một diện tích rộng bằng một sân bóng đá.

Sự xuất hiện của System 03 không chỉ là một bước tiến vượt bậc về công nghệ, mà còn thắp lên hy vọng hiện thực hóa giấc mơ trả lại màu xanh thuần khiết cho những vùng biển đang "nghẹt thở" vì rác thải nhựa.

Nguồn ảnh: The Ocean Cleanup

Hành trình nâng cấp công nghệ

System 03 không phải là một giải pháp bộc phát, mà là kết quả của nhiều năm thử nghiệm thực tế. Trước đó, phiên bản System 002 đã hoạt động từ năm 2021 đến 2023, thu gom hơn 250 tấn rác thải nhựa khỏi đảo rác Thái Bình Dương.

Để biến một ý tưởng thử nghiệm thành một nền tảng vận hành ổn định, The Ocean Cleanup đã tăng kích thước của thế hệ thứ ba này lên gấp gần ba lần so với phiên bản tiền nhiệm.

Nguồn ảnh: The Ocean Cleanup

Chiều dài 2,2 km của System 03 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng - đưa việc làm sạch đại dương thoát khỏi quy mô phòng thí nghiệm để tiến gần hơn đến một ngành công nghiệp xử lý rác thực thụ trên biển khơi.

Tầm quan trọng của hệ thống này càng trở nên rõ ràng hơn khi so sánh với quy mô của Bãi rác khổng lồ Thái Bình Dương - GPGP. Đây là khu vực tích tụ rác thải nhựa lớn nhất thế giới, nằm ở trung tâm Bắc Thái Bình Dương.

Đối mặt với diện tích 1,6 triệu km vuông và ước tính lượng rác thải nhựa lên tới 1,8 nghìn tỷ mảnh tại GPGP, giải pháp đòi hỏi những cỗ máy lớn hơn nhiều, sự vận hành lặp đi lặp lại và hành động liên tục trong nhiều năm.

Vòng lặp mới của nhựa thải

Sau khi được vớt lên khỏi mặt nước, hành trình của những mảnh nhựa này vẫn tiếp diễn. The Ocean Cleanup định hướng không biến chúng thành rác thải trên đất liền, mà phân loại và đưa chúng vào quy trình tái chế.

Nguồn ảnh: The Ocean Cleanup

Mục tiêu là chuyển hóa những mảnh nhựa từng gây ô nhiễm thành nguyên liệu cho các sản phẩm mới, đảm bảo chúng không có cơ hội quay trở lại môi trường biển một lần nữa.

Mục đích là loại bỏ rác thải khỏi biển, phân loại vật liệu và chuyển đổi một phần khối lượng này thành nguyên liệu thô có thể tái sử dụng, nâng cao giá trị môi trường của hoạt động.

Trên thực tế, điều này củng cố ý tưởng về nền kinh tế tuần hoàn được áp dụng cho việc làm sạch đại dương. Thay vì coi nhựa thu hồi được như rác thải không có điểm đến, tổ chức này cố gắng tái sử dụng một phần trong số đó vào chuỗi sản xuất sau khi được xử lý đúng cách.