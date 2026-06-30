Philips tung màn hình QD-OLED 27 inch tại Việt Nam, giá dưới 12 triệu

Philips vừa bổ sung vào dòng sản phẩm Evnia mẫu màn hình 27M2N6500L, hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu kết hợp giữa làm việc, sáng tạo nội dung và chơi game. Sản phẩm được trang bị tấm nền QD-OLED, tần số quét cao cùng mức giá dưới 12 triệu đồng.

Philips Evnia 27M2N6500L sở hữu màn hình kích thước 27 inch với độ phân giải QHD. Thiết bị sử dụng công nghệ QD-OLED, kết hợp ưu điểm của tấm nền OLED và công nghệ chấm lượng tử (Quantum Dot), giúp cải thiện khả năng hiển thị màu sắc và độ tương phản.

Về thiết kế, màn hình mang phong cách tối giản với ba cạnh viền mỏng và tông màu Dark Slate. Chân đế được làm từ nhựa tái chế, hỗ trợ đầy đủ các tính năng công thái học như nâng hạ độ cao 130 mm, xoay ngang, xoay dọc 90 độ và điều chỉnh góc nghiêng. Nhà sản xuất cũng tích hợp khe đi dây và giá treo tai nghe nhằm tối ưu không gian làm việc.

Philips cho biết màn hình đạt tỷ lệ tương phản 1.500.000:1, hỗ trợ HDR10, hiển thị màu 10 bit, đồng thời có độ phủ màu đạt 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB và 147,5% sRGB. Mỗi sản phẩm đều được cân chỉnh màu tại nhà máy với chỉ số Delta E dưới 2 nhằm đáp ứng các yêu cầu về chỉnh sửa ảnh, thiết kế đồ họa và dựng video.

Đối với nhu cầu giải trí, Evnia 27M2N6500L được trang bị tần số quét tối đa 240 Hz cùng thời gian phản hồi 0,03 ms (GtG). Màn hình đạt chứng nhận NVIDIA G-SYNC Compatible, giúp giảm hiện tượng xé hình khi chơi game. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp chế độ LowBlue Mode và công nghệ Flicker-free nhằm giảm ánh sáng xanh và hiện tượng nhấp nháy, hỗ trợ sử dụng trong thời gian dài.

Theo công bố của Philips, Evnia 27M2N6500L có giá bán dưới 12 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.