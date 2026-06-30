Phát hiện Trung Quốc lắp 4 khối bê tông khổng lồ, thi công liên tục trong 6 ngày, công trình không tưởng lộ diện

Các kỹ sư đường sắt Trung Quốc vừa hoàn thành một hạng mục xây dựng được đánh giá có độ khó cao tại thành phố Trùng Khánh khi lắp đặt bốn dầm thép khổng lồ cho một cây cầu đường sắt mới ngay sát tuyến đường sắt cao tốc đang khai thác, nơi mỗi ngày có gần 160 chuyến tàu lưu thông.

Theo Tân Hoa Xã, toàn bộ quá trình lắp đặt được hoàn thành trong 6 ngày. Điểm đặc biệt của dự án nằm ở khoảng cách cực kỳ hạn chế giữa công trình mới và tuyến đường sắt hiện hữu. Tại vị trí gần nhất, khoảng cách giữa cầu mới và đường ray đang khai thác chỉ 16 cm, khiến công tác thi công trở nên đặc biệt phức tạp.

Trong suốt quá trình lắp đặt, tuyến đường sắt cao tốc bên cạnh vẫn duy trì hoạt động bình thường với khoảng 160 chuyến tàu mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa các kỹ sư phải tổ chức thi công trong điều kiện vừa bảo đảm tiến độ, vừa không làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt.

Theo Tân Hoa Xã, cây cầu mới được xây dựng ngay cạnh một tuyến đường sắt cao tốc hiện có tại Trùng Khánh. Dù cơ quan này không công bố tên chính thức của cây cầu cũng như tuyến đường sắt liên quan, khoảng cách chỉ 16 cm giữa hai công trình được xem là thông số kỹ thuật nổi bật nhất của dự án.

Với không gian thi công hạn chế, việc điều khiển thiết bị nâng hạ và đưa các dầm thép vào đúng vị trí đòi hỏi độ chính xác rất cao. Mọi chuyển động đều phải được tính toán cẩn thận nhằm tránh ảnh hưởng đến tuyến đường sắt đang khai thác.

Bốn dầm thép được lắp đặt là những cấu kiện chịu lực chính của cây cầu. Thông thường, các dầm này được chế tạo hoàn chỉnh tại nhà máy trước khi vận chuyển đến công trường để lắp ráp, giúp rút ngắn thời gian thi công tại hiện trường.

Tuy nhiên, trong trường hợp của dự án tại Trùng Khánh, quá trình vận chuyển, nâng hạ và định vị các dầm phải được thực hiện trong điều kiện đặc biệt khi khoảng cách an toàn với tuyến đường sắt bên cạnh gần như không có dư địa.

Theo các chuyên gia, ở những dự án tương tự, công tác lắp đặt không chỉ phụ thuộc vào tính toán kết cấu mà còn phải đồng bộ với lịch trình vận hành của đường sắt. Đội ngũ kỹ thuật phải kiểm soát chặt chẽ chuyển động của thiết bị, độ rung, khoảng cách an toàn cũng như khả năng ổn định của toàn bộ hệ thống trong suốt quá trình thi công.

Sự hiện diện của tuyến đường sắt cao tốc đang hoạt động cũng làm tăng yêu cầu về an toàn. Việc gần 160 chuyến tàu di chuyển mỗi ngày đồng nghĩa các kỹ sư phải liên tục theo dõi ảnh hưởng của rung động, bảo đảm các thiết bị thi công không xâm phạm phạm vi an toàn của tuyến đường sắt hiện hữu.

Theo Tân Hoa Xã, khoảng cách tối thiểu chỉ 16 cm khiến sai số cho phép trong quá trình lắp đặt gần như được tính bằng từng milimet. Bất kỳ sai lệch nào vượt quá giới hạn thiết kế đều có thể ảnh hưởng đến khoảng không an toàn dành cho tuyến đường sắt đang khai thác.

Dự án cũng cho thấy xu hướng xây dựng hạ tầng đường sắt mới tại những khu vực đã có mạng lưới giao thông phát triển. Thay vì đóng tuyến đường sắt hiện hữu để thi công, các kỹ sư phải tìm giải pháp xây dựng ngay bên cạnh công trình đang vận hành nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.



